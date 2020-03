Heilbronn. (guz) Das Technische Gymnasium in Heilbronn bleibt zwei Tage geschlossen, weil sich ein Schüler mit dem Coronavirus infiziert hat.

Die Anordnung betrifft das Technische Gymnasium der Wilhelm-Maybach-Schule, die demnach am Montag, 9. März, und Dienstag, 10. März, geschlossen bleibt.

Laut Mitteilung der Stadt ist bei einem Schüler mit Wohnsitz im Landkreis Heilbronn das Coronavirus nachgewiesen worden. Er habe nach seiner Rückkehr aus Südtirol am Montag und Dienstag vergangener Woche noch am Unterricht teilgenommen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Schließung erfolgt nach Rücksprache mit dem Landesgesundheitsamt und dem Schulleiter durch Anordnung der Stadt Heilbronn als Schulträger. In den beiden Tagen der Schließung werden das Städtische Gesundheitsamt und das Gesundheitsamt des Landkreises die Kontaktpersonen des Schülers ermitteln.

"Die Schließung ist notwendig, um die erforderlichen außerordentlich umfangreichen Kontaktpersonenermittlungen mit der gebotenen Sorgfalt in dieser Zeit durchführen zu können", begründete Oberbürgermeister Harry Mergel am Sonntagabend die Entscheidung.