Stuttgart. (rol) Als Reaktion auf die Ausbreitung des Corona-Virus will Baden-Württembergs Landesregierung im Eilverfahren einen Nachtrag zum Landeshaushalt 2020/21 beschließen. Mit dem Gesetzentwurf, der dieser Zeitung vorliegt, plant Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) die Möglichkeit zu schaffen, zur Bekämpfung des Corona-Virus im Bedarfsfall auf eine dreistellige Millionensumme zugreifen zu können. Aufgrund der "Eilbedürftigkeit" fordert Sitzmann ihre Kabinettskollegen zu außergewöhnlich schneller Zustimmung auf: Die Rückmeldungen auf den am Dienstagnachmittag versandten Gesetzentwurf sollen bereits an diesem Mittwoch, spätestens 15 Uhr, vorliegen.

Aufgrund der fortschreitenden Ausbreitung des Corona-Virus sei es "dringend geboten, dass das Land Baden-Württemberg umfassend handlungsfähig ist, um alle notwendigen staatlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Pandemien durchführen zu können, begründet Sitzmann den Gesetzentwurf. "Dies erfordert auch, unverzüglich haushalterische Vorkehrungen zu treffen." Aktuell sei zwar nicht absehbar, welchen konkreten Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus in Baden-Württemberg eingeleitet werden müssten und welche finanziellen Auswirkungen diese gegebenenfalls hätten. Gleichwohl müssten aber "bereits jetzt proaktiv , umfassend und ausreichend flexibel" im Haushalt die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Nur so könnten "die unverzügliche Handlungsfähigkeit des Landes" sichergestellt und im Bedarfsfall "schnellstmöglich notwendige staatliche Maßnahmen angestoßen werden.

Konkret soll dafür im Nachtragshaushalt die Bekämpfung von Pandemien wie Corona in die Liste der Maßnahmen aufgenommen werden, für die sogenannten Rücklagen für Haushaltsrisiken angezapft werden dürfen. In diesem Jahr stehen knapp 700 Millionen Euro an Rücklagen für Haushaltsrisiken bereit, 2021 weitere 200 Millionen Euro. Der Zugriff auf diese Gelder ist bisher auf 14 mögliche Maßnahmen beschränkt – von möglichen Mehrausgaben bei einem Anstieg der Flüchtlingszugänge bis hin zu möglichen Mehrkosten für die Beseitigung von Waldschäden. Mit Corona kommt nun Haushaltsrisiko Nummer 15 dazu.