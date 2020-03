In Bayern – hier eine Helferin bei der Auszählung der Stimmen – konnte am Wochenende per Briefwahl abgestimmt werden. In Baden-Württemberg ist das nicht zulässig. Foto: Hoppe

Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. In Baden-Württemberg mehren sich Stimmen, die angesichts der Corona-Pandemie Wahlen verschieben wollen. Der Vize-Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Sascha Binder, hat sich diesbezüglich in einem Schreiben an Innenminister Thomas Strobl (CDU) gewandt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sein Stellvertreter Strobl erhielten außerdem Post vom Landesverband "Mehr Demokratie". Beide Briefe liegen unserer Zeitung vor. Das Innenministerium arbeitet an einer Handreichung für Kommunen.

"Aus meiner Sicht ist es in diesen Zeiten nicht möglich, die grundsätzlichen Wahlgrundsätze zu erfüllen", schreibt Binder, der auch SPD-Generalsekretär im Land ist. "Es sollten landesweit alle Wahlen und Abstimmungen abgesagt werden." Gegenüber unserer Zeitung erklärte er: "Oberbürgermeister- und Bürgermeisterwahlen sowie Bürgerentscheide können aktuell nicht unter guten und gerechten Bedingungen durchgeführt werden. Es ist auch nicht absehbar, wann dies wieder der Fall sein wird." Baden-Württemberg solle dem Vorbild Hessens folgen und Wahlen und Abstimmungen, die von April bis Oktober stattfinden sollten, auf die Zeit ab November 2020 verschieben. "Damit hätten wir eine klare Rechtslage und verhindern die Anfechtung von Wahlen im großen Stil."

In Hessen hat der Landtag einen entsprechenden Beschluss gefasst. In Baden-Württemberg gibt es in der Frage noch keine einheitliche Reaktion. Einzelne Gemeinden haben Wahltermine im Alleingang gestrichen.

Kandidaten könnten unter den herrschenden Umständen keinen klassischen Wahlkampf machen, erklärte Binder. Außerdem müsse verhindert werden, dass sich Menschen in Wahllokalen ansteckten. "Wir können in Baden-Württemberg aus rechtlichen Gründen nicht wie in Bayern ausschließlich Briefwahlen durchführen. Wenn die Leute aber aus Gesundheitsgründen nicht an Wahlen teilnehmen können, greift das in die Wahlgrundsätze ein."

Der Verband "Mehr Demokratie" macht sich ähnliche Sorgen. Bürgermeisterwahlen bedeuteten in der gegenwärtigen Situation Infektionsrisiken und für die Gemeindeverwaltungen eine organisatorische Belastung, schreibt der Vorsitzende Edgar Wunder. "Eine Durchführung als reine Briefwahl ist nach den baden-württembergischen Landesgesetzen nicht vorgesehen und insofern bislang nicht möglich."

Der Verband fordert deshalb "vorübergehend neuartige Regelungen". Unter anderem will Wunder die Möglichkeit schaffen, Bürgermeisterwahlen ungeachtet der geltenden Fristen zu verschieben und als reine Briefwahlen durchzuführen. Das Verfahren der integrierten Stichwahl soll etwaigen zweiten Wahlgängen vorbeugen.

Außerdem soll die Landesregierung Paragraph 21 Absatz 3 der Gemeindeordnung ändern. Er schreibt vor, dass ein Bürgerbegehren spätestens drei Monate nach Bekanntgabe eines Gemeinderatsbeschlusses eingereicht sein muss, der durch das Begehren berührt ist. Viele Bürgerinitiativen seien im Grundsatz bereit, in der aktuellen Situation das Sammeln von Unterschriften auszusetzen. Die Frist zwinge sie jedoch, damit fortzufahren, schreibt Wunder.

Strobls Ressort bestätigte am Montag den Eingang der Briefe. "Das Innenministerium arbeitet derzeit an einer Handreichung für Kommunen, wie mit Wahlen umzugehen ist", erklärte ein Sprecher.