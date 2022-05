Stuttgart/Heidelberg. (dpa/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Freitag:

> Für Heidelberg wurden 173 (Vortag: 137) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 426,5 (468,1).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 632 (424) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 478,6 (533,9). Zwei Personen starben mit oder an Covid-19.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 240 (88) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 539,6 (604,3).

> In Mannheim gab es 323 (191) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 453,3 (485,6). Eine Person starb mit oder an Covid-19.

> In Baden-Württemberg gab es 11.483 Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 409,9 (439,9). Es starben 14 Personen mit oder an Covid-19.

Update: Montag, 16. Mai 2022, 18.45 Uhr

Land will an Mund-Nasen-Schutz im Nahverkehr festhalten

Stuttgart/Heidelberg. (dpa/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Freitag:

> Für Heidelberg wurden 137 (Vortag: 101) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 468,1 (483,8).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 424 (449) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 533,9 (530,8). Eine Person ist verstorben.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 88 (138) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 604,3 (639,1).

> In Mannheim gab es 191 (238) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 485,6 (483,0).

> Die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg sinkt immer weiter. Am Freitag lagen im Land noch 116 Menschen mit Covid-19 auf den Intensivstationen, drei mehr als am Vortag. Das teilte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mit.

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen ging ebenfalls weiter zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 439,9.

Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile mindestens 7765 Menschen gestorben.

Update: Freitag, 13. Mai 2022, 18.45 Uhr

Land will an Mund-Nasen-Schutz im Nahverkehr festhalten

Karlsruhe. (dpa) In der baden-württembergischen Landesregierung stößt ein Vorschlag von Bundesjustizminister Volker Wissing (FDP) zur Aufhebung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen auf Ablehnung. "Aus meiner Sicht kommt der Vorstoß von Volker Wissing zu früh", sagte Landesgesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). Lucha betonte, die Maske sei nach wie vor generell eine sehr einfache Möglichkeit, sich effektiv vor Infektionen mit dem Coronavirus zu schützen. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen sei nach wie vor hoch.

Auch das Bundesgesundheitsministerium lehnte den Vorstoß ab. Ressortchef Karl Lauterbach (SPD) schrieb auf Twitter, mit täglich bis zu 150 Corona-Toten und einer immer noch sehr hohen Inzidenz "fehlt der Spielraum, auf Masken im öffentlichen Verkehr zu verzichten".

Update: Freitag, 13. Mai 2022, 13.53 Uhr

Corona-Fälle in Kliniken rückläufig

Stuttgart/Heidelberg. (dpa/RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Donenrstag:

> Für Heidelberg wurden 101 (Vortag: 150) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 483,8 (507,1).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 449 (567) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 530,8 (562,7). Zudem ist eine Person, mit oder an COVID-19 verstorben.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 138 (158) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 639,1 (658,6).

> In Mannheim gab es 238 (293) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 483,0 (491,1).

> Die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg sinkt immer weiter. Am Donnerstag lagen im Land noch 113 Menschen mit Covid-19 auf den Intensivstationen, 24 weniger als in der Vorwoche. Das teilte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart (Stand: 16 Uhr) mit.

Auch die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Normalstationen nahm ab. Lagen dort vergangenen Donnerstag noch 1213 Erkrankte, sind es nun noch 949. Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen ging ebenfalls weiter zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 445,2 - ein Rückgang von 66,4 Ansteckungen im Vergleich zur Vorwoche.

Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile mindestens 15.950 Menschen gestorben - das sind 95 mehr als vergangenen Donnerstag.

Update: Donnerstag, 12. Mai 2022, 19 Uhr

Leichter Rückgang der Inzidenzwerte

Stuttgart/Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Mittwoch:

> Für Heidelberg wurden 150 (Vortag: 138) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 507,1 (497,0).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 567 (695) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 562,7 (587,3).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 158 (234) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 658,6 (719,8). Zwei Personen sind verstorben.

> In Mannheim gab es 293 (364) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 491,1 (517,6).

> In Baden-Württemberg gab es 12.015 (11.845) Neuinfektionen. Damit stiegen die registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie auf 3.585.669. Die Inzidenz liegt bei 464,6 (471,3). Es gab 14 (25) Fälle, die mit und an COVID-19 verstorben sind. Insgesamt sind es mittlerweile mindestens 15.935 Menschen.

Update: Mittwoch, 11. Mai 2022, 17.27 Uhr

25 weitere Menschen verstorben

Stuttgart/Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Dienstag:

> Für Heidelberg wurden 138 (Vortag: 263) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 497,0 (526,6).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 695 (899) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 587,3 (599,0).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 234 (327) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 719,8 (673,9).

> In Mannheim gab es 364(420) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 517,6 (492,7).

> In Baden-Württemberg gab es 11.845 (14.319) Neuinfektionen. Damit stiegen die registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie auf 3.573.654. Die Inzidenz liegt bei 471,3 (478,9). Es gab 25 (25) Fälle, die mit und an COVID-19 verstorben sind. Insgesamt sind es mittlerweile mindestens 15.921 Menschen.

Update: Dienstag, 10. Mai 2022, 17.13 Uhr

25 weitere Menschen verstorben

Stuttgart/Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Montag:

> Für Heidelberg wurden 263 (Freitag: 169) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 526,6 (509,0).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 899 (590) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 599,0 (646,6).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 327 (191) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 673,9 (612,7).

> In Mannheim gab es 420 (192) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 492,7 (565,0).

> In Baden-Württemberg gab es 14.319 (8617) Neuinfektionen. Damit stiegen die registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie auf 3.561.809. Die Inzidenz liegt bei 478,9 (498,1). Es gab 25 (16) Fälle, die mit und an COVID-19 verstorben sind. Insgesamt sind es mittlerweile mindestens 15.896 Menschen.

Update: Montag, 9. Mai 2022, 16.47 Uhr

Corona-Fälle in Krankenhäusern im Südwesten nehmen ab

Stuttgart/Heidelberg. (RNZ/dpa) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Freitag:

> Für Heidelberg wurden 169 (Vortag: 136) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 509,0 (476,9).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 590 (562) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 646,6 (638,4).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 191 (74) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 612,7 (556,3).

> In Mannheim gab es 192 (258) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 565,0 (571,8).

> In Baden-Württemberg gab es 8617 (10.158) Neuinfektionen. Damit stiegen die registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie auf 3.547.490. Die Inzidenz liegt bei 498,1 (511,6). Vor einer Woche lag diese noch bei 643,2. Es gab 16 (29) Fälle, die mit und an COVID-19 verstorben sind. Insgesamt sind es mittlerweile mindestens 15.871 Menschen.

Es gab 127 Covid-19-Fälle auf den Intensivstationen, 10 Fälle weniger als am Vortag. Das teilte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart (Stand: 16 Uhr) mit. Vor einer Woche waren es noch 150 Fälle gewesen. Auch die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Normalstationen nahm ab. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen muss aber davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-Fälle behördlich erfasst wurden.

Land plant neue Terminvergabe für Corona-Impfungen im Herbst

Mit einem neuen Terminvergabesystem möchte das baden-württembergische Gesundheitsministerium im Herbst die Nachfrage nach Corona-Impfungen besser steuern. Dies kündigte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) bei einer Online-Expertenanhörung zur Impfinfrastruktur am Freitag in Stuttgart an.

Über das neue Tool sollen den Angaben zufolge alle Leistungserbringer, Ärzte, Apotheken oder die Impfstützpunkte des Landes, ihre Termine eintragen. Mehrfachbuchungen sollen über das neuen System nicht mehr möglich sein. Dagegen werde es eine Warteliste geben, um so auch zu sehen, an welchen Orten mehr Impfkapazitäten benötigt werden, wie es hieß. Buchungen sollen zudem auch ohne Computer möglich sein.

Die vom Land bereitgestellte Impfinfrastruktur in den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg soll nach Angaben von Minister Lucha in reduzierter Form zunächst beibehalten werden. Es würde aber der Übergang in die Regelversorgung durch die niedergelassenen Ärzte vorbereitet. Perspektivisch wolle sich das Land aus dem Impfgeschehen verabschieden, sagte Lucha. Aber nur, wenn dies durch die Regelversorgung abgesichert sei.

Die Impfung bleibe der wichtigste Baustein in der Pandemiebekämpfung, betonte der Minister. Es seien weiterhin zu wenige Menschen in Baden-Württemberg geimpft. Insbesondere die Impfquote bei den Menschen über 60 Jahre müsse höher werden. "Das ist unser oberstes Ziel", sagte Lucha. Sonst drohe bereits im Herbst wieder eine massive Belastung des Gesundheitssystems.

Update: Freitag, 6. Mai 2022, 18.45 Uhr

Inzidenzen sinken wieder

Stuttgart/Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Donnerstag:

> Für Heidelberg wurden 136 (Vortag: 141) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 476,9 (525,4). Eine Person verstarb an oder mit Covid-19.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 562 (818) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 638,4 (655,0).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 74 (292) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 556,3 (615,5).

> In Mannheim gab es 258 (371) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 571,8 (598,9). Eine Person ist mit oder an Covid-19 verstorben.

> Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg geht weiter zurück und liegt inzwischen weit unterhalb der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz aus der Vorwoche. Am Donnerstag betrug der Wert laut Landesgesundheitsamt 511,6 - das war zwar nur ein Rückgang von eher geringen 11,9 Ansteckungen im Vergleich zum Vortag (Stand: 16 Uhr). Vor einer Woche waren allerdings noch bei 684,7 von 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde in Baden-Württemberg 10.158 neue Infektionen. Damit stiegen die registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie auf 3.539.873. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile mindestens 15.855 Menschen gestorben. Das heißt, seit dem Vortag wurden 29 weitere Tote gemeldet.

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Update: Donnerstag, 5. Mai 2022, 18 Uhr

Inzidenzen steigen leicht

Stuttgart/Heidelberg. (RNZ) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Mittwoch:

> Für Heidelberg wurden 141 (Vortag: 181) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 525,4 (524,1).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 818 (752) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 655,0 (621,5).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 292 (163) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 615,5 (548,0). Es gibt einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona.

> In Mannheim gab es 371 (286) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 598,9 (613,5). Eine Person ist mit oder an Covid-19 verstorben.

Update: Mittwoch, 4. Mai 2022, 16.55 Uhr

Inzidenzen sinken weiter

Stuttgart/Heidelberg. (RNZ/rl) Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Dienstag:

> Für Heidelberg wurden 181 (Vortag: 242) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 524,1 (553,7). Eine Person starb mit oder an Covid-19.

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 752 (1031) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 621,5 (670,9). Zwei Personen sind mit oder an Covid-19 verstorben.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 163 (190) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 548,0 (608,5).

> In Mannheim gab es 286 (646) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 613,5 (682,2). Zwei Personen sind mit oder an Covid-19 verstorben.

> In ganz Baden-Württemberg gab es 12.665 Neuinfektionen bei einer Inzidenz von 536,1. Ein Minus von 42,2 gegenüber dem Vortag und 260 im Vergleich zum Dienstag der Vorwoche. Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie stieg damit auf insgesamt 3.515.839. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind demnach mittlerweile mindestens 15.808 Menschen gestorben, 22 mehr als am Montag gemeldet.

Die Corona-Lage in den Krankenhäusern des Landes entspannt sich weiter. Binnen einer Woche sank die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Normalstationen um 156 auf 1247. Auf den Intensivstationen wurden am Dienstag 147 Corona-Erkrankte versorgt - 22 weniger als eine Woche zuvor. Anfang März waren noch 271 Covid-19-Patienten in Baden-Württemberg intensivmedizinisch behandelt worden und 1594 auf Normalstationen.

Update: Dienstag, 3. Mai 2022, 18.45 Uhr

Corona-Isolation ab Dienstag nur noch für fünf Tage

Stuttgart. (dpa) Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, muss in Baden-Württemberg ab diesem Dienstag nur noch für fünf Tage in Isolation. Die Quarantäne für enge Kontaktpersonen entfällt zudem vollständig, wie das Sozialministerium in Stuttgart am Montag mitteilte. Die neue Regelung trete bereits am Dienstag in Kraft.

Auch ein Test zum Ende der Isolation sei nicht vorgeschrieben, hieß es. Anders bei Beschäftigten in Kliniken und Pflegeheimen. Sie müssen sich weiter testen, wenn sie nach ihrer Isolation wieder zur Arbeit möchten.

Das Ministerium wies darauf hin, dass weiterhin jeder mit einem positiven Testergebnis - ob PCR- oder Schnelltest - behördlich verpflichtet sei, in Isolation zu gehen. Wer nach fünf Tagen für mindestens 48 Stunden ohne Symptome ist, darf die Isolation beenden. Bislang waren es zehn Tage - ein Freitesten war frühestens nach sieben Tagen möglich.

Die Entscheidung folgt einer Schalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern in der vorigen Woche, in der sich die Minister auf eine einheitliche Verkürzung der Isolation verständigt hatten.

Anders als nun in Baden-Württemberg beschlossen, spricht sich das Robert Koch-Institut (RKI) auch künftig für einen "dringend empfohlenen" negativen Test zum Abschluss der Isolation aus. Das sehen neue Leitlinien vor, die das RKI nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag veröffentlichen sollte.

Inzidenzen sinken weiter

Das sind die Corona-Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg für die Region am Montag:

> Für Heidelberg wurden 242 (Vortag: 109) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 553,7 (583,3).

> Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 1031 (476) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 670,9 (706,3).

> Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 190 (184) Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 608,5 (718,4).

> In Mannheim gab es 646 (208) Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 682,2 (711,6). Eine Person ist in Zusammenhang mit Corona verstorben.

> Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg bei den Corona-Neuinfektionen ist unter den Wert von 600 gesunken. Am Montag betrug sie laut Landesgesundheitsamt 578,3 - ein Rückgang um 64,9 im Vergleich zum Ende vergangener Woche (Stand: 16 Uhr). Eine Woche zuvor waren noch 834,5 Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen nachgewiesen worden. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen sind die Angaben allerdings mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.

Insbesondere in den Altersklassen bis einschließlich 59 Jahre lag die Inzidenz seit Monaten über dem landesweiten Schnitt. Hier sinken die Werte nach Darstellung der Stuttgarter Behörde mittlerweile am schnellsten. Am deutlichsten sei das bei den 6- bis 19-Jährigen zu beobachten.

Die Zahl neuer Infektionen stieg laut dem Amt übers Wochenende um 15.564 auf jetzt insgesamt 3.503.174 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile mindestens 15.786 Menschen gestorben, 29 mehr als bislang berichtet.

Auf den Intensivstationen im Land lagen den Angaben nach zuletzt 147 Covid-Patientinnen und -Patienten. Das entspricht einem Rückgang um drei. Eine Woche zuvor waren es noch 167 Patienten gewesen. Es seien 6,7 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt - ein leichter Rückgang. Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, sank ebenfalls um 0,6 auf 3,6. Eine Woche zuvor hatte die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz im Land 5,4 betragen.

8.342.056 Menschen im Südwesten sind inzwischen mindestens einmal geimpft - das sind dem Landesgesundheitsamt zufolge 75,1 Prozent der Gesamtbevölkerung. Als - mit einer Auffrischungsspritze - geboostert gelten 6.762.496 Menschen beziehungsweise 60,9 Prozent.

Update: Montag, 2. Mai 2022, 16.57 Uhr

>>> Hier geht es zum Corona-Ticker-Archiv <<<