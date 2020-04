Gähnende Leere: Die Corona-Krise trifft die Gastronomie hart – so auch dieses geschlossene Café in der Mannheimer Innenstadt. Foto: Anspach

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Während am Montag etliche Geschäfte im Land wieder öffnen durften, müssen Gastwirte weiter auf diese Erlaubnis warten und versuchen in der Zwischenzeit, sich mit dem Außer-Haus-Verkauf über Wasser zu halten. Nach Erhebungen des Branchenverbands Dehoga steht infolge der Corona-Zwangspause jeder dritte gastgewerbliche Betrieb im Land ohne zusätzliche Hilfe vor dem Aus, infolge der aktuellen Krise drohten rund 10.000 Insolvenzen.

Die Politik ist alarmiert – und bereit, der allen Wirtschaftszweigen offen stehenden Soforthilfe des Landes ein branchenspezifisches Programm folgen zu lassen. "Natürlich müssen wir uns da weitere Hilfen überlegen", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag nach der Kabinettssitzung. Das sei grün-schwarzer "Konsens".

Der Juniorpartner CDU inszeniert sich dabei als Treiber. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat am Freitag ein Konzept für eine schrittweise Öffnung von Gaststätten und Hotels ab 4. Mai angekündigt, CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann am Montag ein zweites Hilfspaket ins Spiel gebracht.

Der zuständige Tourismusminister Guido Wolf hat nun, in Abstimmung mit der Dehoga, ein Konzept für ein "Nothilfe-Programm" für Gaststätten und Hotels ausgearbeitet. Konkret schlägt er eine zusätzliche Liquiditätshilfe vor. Je Betrieb sollen 3000 Euro an nicht rückzahlbarer Direktzahlung fließen, je Vollzeitbeschäftigtem weitere 2000 Euro. Auszubildende, Teilzeit- und geringfügig Beschäftigte sollen wie beim ersten Soforthilfeprogramm anteilig berechnet werden. Wolf geht davon aus, dass 24.000 Betriebe für sich und ihre rechnerisch 128.000 Vollzeitbeschäftigten die Hilfen in Anspruch nehmen würden, das entspricht 80 Prozent aller Betriebe und Beschäftigten im Land. "Daraus ergibt sich ein Gesamtaufwand in Höhe von 328 Millionen Euro", heißt es in dem Konzept.

Gastronomie und Hotellerie in Baden-Württemberg erlebten derzeit die schlimmste wirtschaftliche Krise in der Nachkriegszeit, sagte Wolf unserer Zeitung. "Keine Branche war so früh von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Und keine andere Branche wird so lange noch mit erheblichen Einschränkungen zu kämpfen haben." Bis die Betriebe wieder mit kostendeckender Auslastung arbeiten könnten, werde noch einige Zeit vergehen. "Wenn wir vermeiden wollen, dass Gastronomiebetriebe zu Tausenden pleitegehen, müssen wir mit einem weiteren Sofortprogramm handeln." Wenn die Regierung dem Vorschlag folge, sollten die Hilfen nach einem entsprechenden Kabinettsbeschluss beantragt schnellstmöglich werden können.

Die Rückendeckung der eigenen Fraktion, die am Dienstag entsprechende Beschlüsse fasste, hat Wolf schon mal. Das Sonderprogramm solle aus dem Fünf-Milliarden-Programm des Landes finanziert werden, sagte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. Darüber werde man nun mit dem grünen Koalitionspartner beraten.

"Wir begrüßen die Pläne sehr und hoffen darauf, dass sie schnell umgesetzt werden. Für die Betriebe zählt jeder Tag!", sagte Dehoga-Sprecher Daniel Ohl. Den Verband erreichten jeden Tag verzweifelte Anrufe von Gastronomen, die das betriebliche Aus vor Augen hätten. Der Außer-Haus-Verkauf gleiche im Schnitt nur etwa zehn Prozent des Umsatzausfalls aus. Die in Aussicht gestellte schrittweise Öffnung sei natürlich begrüßenswert, klar sei aber auch, dass viele Gaststätten und Hotels bei Umsetzung der Abstandsregeln kaum kostendeckend arbeiten könnten.