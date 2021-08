Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Heilbronn ist gerne Spitzenreiter – aber nicht überall. Dass die Stadt diese Position im Laufe der Pandemie mehrfach, anhaltend und oft auch mit großem Abstand gegenüber den umliegenden Gemeinden und Kreisen innehatte, hat man vielfältig zu erklären versucht. Schlüssig war davon eigentlich aber keiner. So hatte zu Beginn der Pandemie Oberbürgermeister Harry Mergel noch die hohe Anzahl der Tests in Heilbronn als Ursache ausgemacht, eine Theorie, die sich in der Praxis schon lange nicht mehr halten ließ.

Sorgsam vermied man zudem, in die Ursachenerforschung ein Element einzubringen, das auf Fremdenfeindlichkeit hinauslaufen könnte. Genau dies ist jetzt aber durch die Hintertüre hereingekommen, lässt sich auch nicht mehr wegdiskutieren, wie es jüngste Zahlen des Gesundheitsamtes Heilbronn aufzeigen: Von 66 positiv getesteten Reiserückkehrern – das entspricht einer Quote von 72 Prozent – kamen die Hälfte aus dem Kosovo und 21 aus der Türkei. Der Inzidenzwert für Heilbronn jetzt, in der vierten Welle, lag am Montag laut Robert-Koch-Institut bei 144,7. Zum Vergleich: Im Landkreis Heilbronn liegt er bei 88. Und in Heidelberg, wo mit Sicherheit sehr viel mehr junge Menschen, die Gruppe der Hauptbetroffenen, unterwegs sind, liegt die Inzidenz mit 68 nicht einmal halb so hoch wie in Heilbronn. Und dann schnellte der Inzidenzwert über das Wochenende nochmals hoch auf 144,6, vor einem Monat lag er noch bei 20. Die Ratlosigkeit im Rathaus zum "Warum?" wird nicht verschwiegen.

Das Gesundheitsamt Heilbronn hat jetzt eingeräumt, dass zwei von drei Neuinfektionen auf "Urlauber" zurückzuführen sind, ein weiterer Infektionsherd ist der heimische – also die Familie. Die Mehrzahl der Neuinfizierten ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, und es sind in der Regel Ungeimpfte, wie Claudia Küpper, Pressesprecherin der Stadt Heilbronn ergänzt.

Um die Rück- und Kontakt-Nachverfolgung zu intensivieren, hat die Stadt jetzt ein weiteres Mal die Bundeswehr um Hilfe gebeten, weil man es ohne zusätzliches Personal selber nicht mehr schaffen könne. Die erhofften sechs Helfer haben am Montag ihre Arbeit aufgenommen.

Hintergrund Der aktuelle Stand der Corona-Infektionen in Heilbronn seit Beginn der Pandemie: 9270 infizierte Personen wurden gemeldet, davon sind 8870 genesen und 137 Verstorbene zu beklagen. In den SLK-Kliniken werden zur Zeit 23 Corona-Patienten behandelt. Der aktuelle Stand der Corona-Infektionen in Heilbronn seit Beginn der Pandemie: 9270 infizierte Personen wurden gemeldet, davon sind 8870 genesen und 137 Verstorbene zu beklagen. In den SLK-Kliniken werden zur Zeit 23 Corona-Patienten behandelt.

[-] Weniger anzeigen

Bei der Zahl der Impfungen ist Heilbronn im Übrigen kein "Spitzenreiter". Hier liegt man unter dem Landesdurchschnitt, sowohl bei den Erst- wie auch vollständig Geimpften: 59,8 beziehungsweise 53,8 Prozent. Der Impfbus der Stadt ist seit dem 27. Juli und immer noch an den verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten unterwegs, die Akzeptanz ist unterschiedlich, teils werden die erhofften 100 Impfungen pro Tag erreicht, manchmal sind es sogar bis 200. Insgesamt wurden hier inzwischen rund 4000 Impfungen vorgenommen, man wertet das im Rathaus als Erfolg. Der Bus ist ständig unterwegs. Fährt zwei bis drei Stationen pro Tag an. Aber auch das Kreisimpfzentrum in Horkheim ist an allen Tagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Info: Die Einsatzzeiten, beziehungsweise die Halteorte des Impfbusses finden Interessierte unter www.heilbronn.de/impfbus