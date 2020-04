Die bislang so gut angenommene Heilbronner Neckarmeile verkommt in Corona-Zeiten zusehends. Archivfoto: Armin Guzy

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Rund 50 Gastronomen und Hoteliers haben sich an einer Videokonferenz beteiligt, die der Heilbronner CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Throm im Vorfeld der Entscheidungen des Bundestages zum Ausbau der Kurzarbeitergeld-Regelung und zur Minderung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie und Hotellerie abhielt. Throm ist Mitglied im Innenausschuss, in dem Fall auch die "richtige Adresse" für die Sorgen dieser Berufsgruppe. Es war ein positiv aufgenommenes Zeichen, dass sich ein Politiker in dieser Form den Sorgen der Gastronomen und Hoteliers annahm. Dabei wurde aber auch klar, in welch beängstigendem Umfang diese bestehen.

Throm bezeichnete die Gastronomie "als die Hauptleidtragenden der Corona-Krise, und das in ganz Europa". Dieser Meinung schlossen sich auch Michael Link und Nico Weinmann an. Die beiden FDP-Abgeordneten (Bundestag und Landtag) begrüßen zwar die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent – Throm hatte sie bereits angekündigt –, kritisieren allerdings sowohl den späten Zeitpunkt des Inkrafttretens als auch die zeitliche Begrenzung.

Weinmann, auch Vorsitzender des Heilbronner Verkehrsvereins, sagt: "Dadurch, dass die Senkung am Ende Juni 2021 wieder ausläuft, wird den Hotels und Gastronomen jegliche Luft zum Atmen genommen, welche sie benötigen, um ein finanzielles Polster aufzubauen." Link ergänzt: "Wir hoffen, dass diese Regel überdacht wird und dass die Betriebe, soweit sie noch existieren, nicht wieder alleine vor einer so schweren Situation stehen müssen." Beide sehen weitreichendere Regelungen mit Soforthilfen als dringend geboten an.

Dass im Laufe der Videokonferenz das Beispiel Österreich, das eine liberale Strategie verfolgt, immer wieder angesprochen wurde, war nicht überraschend. Auch Throm sieht, wie Weinmann und Link, die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen gegeben; Hoffnungen aber machte er so gut wie keine, höchstens vage in Bezug auf Regelungen für die Außengastronomie.

CDU-Stadtrat und Diplom-Betriebswirt Thomas Aurich, er betreibt unter anderem den "Food-Court" mit Winterdorf und ist Gastronomie-Sachverständiger, bastelt gerade mit Kollegen und Sponsoren an einem "Rettungsschirm für die lokale Gastronomie", ist aber sonst mehr als düster gestimmt – nicht nur aus Sorge um seinen Berufsstand.

Als Stadtrat ist er auch weitergehend mit den Auswirkungen der Corona-Kontaktregeln konfrontiert, beispielsweise mit Klagen aus dem Frauenhaus, weil hier kein Zimmer mehr frei ist, oder weil er zusehen muss, wie die von ihm so engagiert initiierte und so gut angenommene Neckarmeile zusehends verkommt: Bei nächtlichen Schlägereien Alkoholisierter und einem "Publikum", das sich mit mitgebrachtem Proviant und Getränken vor den geschlossenen Lokalen niederlässt.

Diese haben ihre Tische und Stühle inzwischen komplett weggeräumt. Nach seiner Meinung sind nur wenige Politiker in der Lage, die notwendigen neuen Wege zu finden. Mit den Unbelehrbaren und den Rücksichtlosen hat auch Max Wieland, der Wirt der "Heuchelberger Warte", zu kämpfen. In der Videokonferenz berichtete er über Gäste, die wenig Einsehen mit den angeordneten Maßnahmen haben, und über solche, die die Infrastruktur der Außenanlagen auf dem beliebten Aussichts- und Ausflugsplatz für private Vergnügen und Treffen nutzten. Er wie auch die Betreiberfamilie der Weinstube "Amalienhof" wissen nicht mehr, was sie ihren Gästen noch sagen oder gar versprechen können, wenn es beispielsweise um lang geplante und gebuchte Hochzeiten und Familienfeste geht. Aus allen Beiträgen wird klar, dass das Fehlen einer zeitlichen Perspektive zu den größten Problemen zählt.

Schwer zu vermitteln ist auch, dass Mitarbeiter Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben, Azubis dagegen nicht, wie Patricia Mayer vom Heilbronner "Insel-Hotel" moniert; dort sind elf Azubis betroffen. Auf der Strecke bleiben auch Studenten, die mit "Kellnern" ihr Studium (mit)finanzierten. Aurich sagt, dass das von Tourismusminister Guido Wolf (CDU) gerade für die Gastronomie aufgelegte Nothilfeprogramm von 328 Millionen Euro vor allem auf Drängen von deren Berufsverband zustande kam.

Die Stadt Heilbronn hat der Gastronomie in ihrem Masterplan für die Innenstadt eine wesentliche Rolle zugeschrieben, fast mehr noch als dem Einzelhandel. Längst sind zu dessen Ladenschließen auch eine Anzahl von Lokalschließungen hinzugekommen, auch schon vor Corona, was die schwierige Lage unterstreicht. Nicht nur Aurich rechnet spätestens für 2021 mit einer Riesenwelle an Insolvenzen, tatsächlich könnte es fast ein Tsunami für die Heilbronner Innenstadt werden.