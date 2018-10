Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Thomas Strobl (58) ist stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender und Landesvorsitzender in Baden-Württemberg. Vor seiner Ernennung zum Innenminister in Stuttgart vertrat er von 1998 bis 2016 den Wahlkreis Heilbronn im Bundestag.

Herr Strobl, die Kanzlerin tritt nach 18 Jahren nicht wieder als Parteichefin an. Wie bewerten Sie diesen Schritt?

Das ist sehr respektabel, sehr souverän, sehr selbstbestimmt. Hessen, Bayern, die Umfragen - das alles zeigt, es kann nicht so weitergehen. Ich habe nach der Bayern-Wahl gesagt: Kein Weiter so! Eine von drei Koalitionsparteien in Berlin, SPD, CSU und CDU, nämlich die CDU, zieht jetzt Konsequenzen. Ich habe Achtung vor Frau Merkel, weil sie sich selbst bei den Konsequenzen nicht ausnimmt. Aber: Mit dem heute angekündigten Schritt ist es nicht getan. Alle Koalitionspartner sind gefordert, ihre Beiträge zu leisten. Die Berliner Koalition muss in der Sache besser arbeiten und stilvoll zusammenarbeiten - es muss so etwas wie einen Gemeinschaftsgeist geben. Und wer nicht mitzieht, soll gehen.

Bisher hatte Merkel stets betont, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in eine Hand gehören. Wäre es da nicht konsequenter, sich ganz zurückzuziehen?

Frau Merkel gestaltet einen Übergang, sie flieht nicht. Sie hat erklärt, für eine erneute Kandidatur als Bundeskanzlerin und für den Deutschen Bundestag nicht mehr antreten zu wollen. So gibt sie der CDU die Möglichkeit, nach einer erfolgreichen Kanzlerschaft einen erfolgreichen Übergang zu organisieren.

Das Rennen um die Merkel-Nachfolge hat bereits begonnen. Wer sollte den CDU-Vorsitz übernehmen?

Es gibt bereits interessante Angebote an die CDU, wer den Vorsitz übernehmen möchte - ich finde, das sind doch schon mal spannende Bewerbungen. Darüber wird in der CDU diskutiert werden und am Ende steht eine Entscheidung. Ich selber werde jetzt in der CDU Baden-Württemberg sprechen, es wird nichts von oben verordnet. Und auch mit befreundeten Landesverbänden halte ich intensiven Kontakt. Die CDU Baden-Württemberg ist der zweitstärkste Landesverband in Deutschland. Wir haben eine besondere Verantwortung. Diese Verantwortung werden wir wahrnehmen und uns tatkräftig einbringen.

Sollte der Parteitag über die Nachfolge entscheiden oder alle Mitglieder?

Wir vertrauen in der Demokratie den Parlamenten. Ich sehe nicht, warum wir parteiintern nicht auf die Parteitage vertrauen sollten. Jede Delegierte und jeder Delegierter, der in unserer Partei Verantwortung trägt, wird sich in seinem Kreisverband besprechen, wird Stimmungen und Meinungen aufnehmen - und am Ende entscheiden. Führungsgremien führen, Parteitage entscheiden - alles auf der Basis breiter und intensiver Diskussionen in der Partei. Das halte ich für den richtigen Weg.

Die CDU musste in Hessen deutliche Verluste hinnehmen. Wo liegen die Ursachen für den Absturz, und was muss die Partei ändern?

Nicht bei Volker Bouffier und der hessischen CDU. Volker Bouffier hat nichts falsch und alles richtig gemacht: In schwierigster Zeit hat er Kurs gehalten, Haltung gezeigt. Freilich ist klar: Die Berliner Koalition muss nun endlich anständig arbeiten. Davon, wie es gerade läuft, haben die Menschen die Nase voll. Und ich sage: zu Recht. Probleme lösen, die tatsächliche Probleme sind, Fragen beantworten, nicht Fragen aufwerfen und dieselbigen bestaunen, mit Anstand und Stil zusammenarbeiten. Den Menschen Zukunftshoffnung und Freude auf morgen geben. Darauf kommt es an.

Ist Schwarz-Grün auch für den Bund künftig eine Option?

Selbstverständlich. Das sage ich schon lange - schon bei der vorletzten Bundestagswahl. Auch Jamaika letztes Jahr wäre gut fürs Land gewesen. Wir hätten heute eine völlig andere Lage. In Baden-Württemberg ziehen wir Schwarzen und die Grünen gerade Halbzeitbilanz, und die kann sich sehen lassen! Baden-Württemberg wird verlässlich und vertrauenswürdig und zukunftsorientiert regiert: eine gute und stabile Regierung im starken Baden-Württemberg.