Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Als sich der frühere Minister Willi Stächele am Dienstag in der CDU-Fraktion zu Wort meldete, sprach er ein heikles Thema an. Er habe gehört, dass im Mai ein Parteitag angedacht sei, der unter anderem auch die Führungsgremien wählen solle. "Ihr müsst euch zunächst auf die Kommunal- und Europawahlen konzentrieren", riet der erfahrene CDU-Politiker laut Teilnehmern. Dagegen sei der Herbst ein guter Zeitpunkt für einem Wahlparteitag.

Für die Entscheidung, den Wahlparteitag im Mai abzuhalten und so die Amtszeit der im September 2017 für zwei Jahre gewählten Mitglieder von Präsidium und Landesvorstand zu verkürzen, gibt es parteiintern zwei konkurrierende Erklärungen. Die Lesart der Strobl-Kritiker lautet: Der Parteichef setze bewusst darauf, dass ihm die Partei kurz vor wichtigen Wahlen schon aus Rücksicht auf die Außenwirkung den Rücken stärken werde. Mit einem guten Ergebnis wolle er sich zugleich frühzeitig die Pole-Position für die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl im März 2021 sichern.

Strobls Unterstützer führen eine andere Erklärung an: Ihnen zufolge hat die Terminierung parteistrategische Gründe. Ein Jahr vor der Landtagswahl, im März 2020, können erste Kandidaten aufgestellt werden. Bis dahin, heißt es, solle der Spitzenkandidat feststehen.

Als CDU-Landeschef und -Bundesvize, als Vize-Regierungschef und Landesinnenminister wäre Strobl der logische Kandidat. Als er nach der CDU-Wahlpleite 2016 seine Berliner Karriere gegen den Neustart in Stuttgart eingetauscht und seine Partei in die Koalition mit den Grünen geführt hat, war allen klar, dass er die Partei auch in die nächste Wahl führen will. Trotzdem ist die Kritik nie abgerissen.

Derweil mehren sich die Stimmen, die in Susanne Eisenmann die bessere Spitzenkandidatin sehen. Die von Strobl ins Kabinett geholte Kultusministerin hat nicht nur Skeptiker in der Fraktion überzeugt, auch bei Auftritten kommt sie beim konservativen Publikum oft besser an als ihr Landeschef. Es gebe derzeit eine regelrechte "Eisenmann-Euphorie", sagt ein Landesvorstand. Eisenmann und Strobl sind befreundet. Ob das die 54-Jährige abhalten wird, im Zweifel auch gegen den vier Jahr älteren Parteichef anzutreten, ist eine andere Frage.