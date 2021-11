Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart/Mannheim. Am Samstag, 13. November, kommt der CDU-Landesparteitag in Mannheim zur Wahl der Führungsspitze zusammen. Manuel Hagel, der 33-jährige Vorsitzende der Landtagsfraktion aus Ehingen, gilt als Hoffnungsträger der Partei.

Herr Hagel, viele Parteimitglieder hätten sich auch einen Landesvorsitzenden Manuel Hagel vorstellen können. Die Sache ist nun aber klar: Thomas Strobl tritt erneut als Landesvorsitzender an. Sie unterstützen ihn. Was sagen Sie den Hagel-Fans?

Erstmal ‚danke‘ (lacht). Aber im Ernst. Natürlich ist es schön, wenn mir was zugetraut wird. Aber wir haben uns im Frühjahr nach der Landtagswahl aufgemacht und gesagt, die inhaltliche und personelle Erneuerung muss Hand in Hand gehen. Inhalte brauchen Köpfe, aber Köpfe brauchen auch immer Inhalte. Personell setzten wir dabei auf eine gute Mischung – auf junge Füchse, alte Hasen oder: Erneuerung und Erfahrung. So haben wir das nach der Landtagswahl in der CDU-Landtagsfraktion gemacht. Und dieses Modell ist eine gute Blaupause für unseren Landesverband. Thomas Strobl steht als Vorsitzender für den Baustein Erfahrung und als Wegbereiter der Erneuerung. Jeder Wandel braucht aber auch eine klare Richtung, er braucht Struktur und einen Organisator. Für diesen Prozess steht Thomas Strobl. Er hat dafür in seinen Parteifunktionen, seinen Staatsämtern sowie auch als Mensch Thomas Strobl meine Unterstützung.

Sie haben mal gesagt, Sie sehen Ihre Aufgabe im Fraktionsvorsitz. Gilt dies weiter?

Wir alle haben unsere Ämter nur geliehen und müssen mit unseren Aufgaben verantwortungsvoll umgehen. Ich bin jetzt seit sechs Monaten Fraktionsvorsitzender. Das ist eine spannende und sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ich will diesen Job gut machen. Das fordert im Moment meine ganze Kraft und Aufmerksamkeit.

Die CDU befindet sich momentan in einem tiefen Tal. Welche Etappe ist Mannheim dabei, weiter abwärts oder wieder aufwärts?

Mannheim ist vor allem eine Chance. Wir müssen uns neu entscheiden: Spielen wir im "Team Aufbruch" oder im "Team Abbruch". Ich werbe für Aufbruch. 1969 ging die CDU im Bund in die Opposition, das markierte aber den Aufbruch zu einer echten Volkspartei. 1998 landeten wir ebenfalls in der Opposition. Mit Angela Merkel gab es dann einen Aufbruch zur Modernität. Ich bin fest überzeugt, dass die aktuelle Situation wieder eine Chance zum Aufbruch sein kann.

Der Landesvorsitzende tourte die vergangenen Wochen durch Kreis- und Bezirksversammlungen, Sie ebenfalls. Teilweise kamen hunderte Parteimitglieder, viele nahmen kein Blatt vor den Mund. Erfüllte dies die Funktion eines reinigenden Gewitters?

Bereits als Generalsekretär war ich nahezu jede Woche in Kreis- und Ortsverbänden unterwegs. Aber es stimmt schon, es ist immer gut, wenn man Dinge offen aussprechen kann. Das ist bei uns passiert. Das hat etwas Befreiendes. Man muss auch sehen, dass die CDU-Mitglieder stets einen Gestaltungsanspruch haben, das geht in der Regierung naturgemäß besser als in der Opposition. Da kann ich manchen Frust natürlich verstehen. Jetzt geht es, darum aus Fehlern zu lernen, bereit zu sein für Veränderung und es dann in Zukunft besser zu machen.

Gehört dazu auch, wie in der Bundes-CDU nun vereinbart, die Mitgliederbefragung in Sachen Bundesvorsitz? Die CDU Baden-Württemberg hat doch nach dem Konkurrenzkampf zwischen Günther Oettinger und Annette Schavan bitter erfahren, wie spalterisch so eine Befragung sich auswirken kann – und dies noch über viele Jahre.

Die Beteiligung unserer Mitglieder zum jetzigen Zeitpunkt ist total richtig. Sie schafft Legitimität für die neue Parteiführung. An der Basis gab es in den vergangenen Jahren schon ab und an das Gefühl, nicht immer gehört und respektiert zu werden – unlängst erst bei der Kanzlerkandidatenfrage. So entstand ein "Legitimations-Gap" zwischen Parteiführungsebene und unseren Mitgliedern. Eine Mitgliederbefragung wird in dieser Situation helfen, diese Entfremdung zu heilen. Ich sage zugleich aber auch, Vorsicht an der Bahnsteigkante: Alleine einen Kopf auszuwechseln, wird nicht alle unsere Probleme lösen. Es geht auch um einen inhaltlichen Aufbruch. Wir können uns es nicht mehr leisten, den eigenen Vorsitzenden – egal auf welcher Ebene – permanent in Frage zu stellen. Wir müssen uns jetzt versprechen, im Wettbewerb um ein Amt einen guten Umgang miteinander zu haben. Denn am Ende muss dann aber auch jeder Einzelne das Ergebnis akzeptieren und kraftvoll vertreten.

Zurück zum Parteitag in Mannheim. Es gibt nun eine Debatte darüber, wieviel Prozent Thomas Strobl wohl bekommen wird, nur eine knappe Mehrheit der Delegierten, 60, 70 oder mehr Prozent. Oder ist Mehrheit eben Mehrheit?

Am Ende wird jeder in das Ergebnis hineininterpretieren, was er hineininterpretieren will. Das ist doch bei jeder Partei immer so. Da werbe ich wirklich für Gelassenheit. Thomas Strobl hat in schwierigen Zeiten Verantwortung übernommen. Das ist aller Ehren wert. An dem Versuch, Wahlergebnisse zum politischen Schönheitswettbewerb auszurufen, werde ich mich deshalb nicht beteiligen.

Was ist denn aus Ihrer Sicht die vordringlichste Aufgabe Strobls, wenn er in Mannheim wieder zum Landesvorsitzenden gewählt wird?

Die CDU Baden-Württemberg muss eine Einheit sein – ein echtes Team. Zu lange waren wir doch im Land die Christdemokratie der drei Drittel: Die Fraktion, die Regierung und die Partei. Nach der Landtagswahl gelang es uns, zu integrieren. Hier müssen wir weitermachen. Deshalb: Ab Sonntag ist Schluss mit Selbstbeschäftigung! Wir haben einen Plan für unser Land. Darum geht es!

Der personelle Beitrag der Südwest-CDU für das neue Bundespräsidium der CDU ist aber noch nicht ganz klar. Klar ist nur, dass Thomas Strobl das Amt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden aufgibt. Worauf begründet sich der Anspruch des Landesverbandes auf diesen Posten?

Auch hier zählt: Erneuerung und Erfahrung. Und deshalb ist dieser Move von Thomas Strobl richtig. Wir sind der zweitgrößte Landesverband, schon von daher muss einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden aus Baden-Württemberg kommen. Zudem hat es der Bundes-CDU immer gutgetan, wenn die Baden-Württemberger in der Führung prominent vertreten waren, denken Sie an etwa an Lothar Späth, Erwin Teufel oder Annette Schavan. Man stellt uns zur Zeit ja immer mal wieder die Frage, wo denn die jungen Köpfe aus der Südwest-CDU im Bund sind. Die Namen, die da jetzt immer wieder für das Bundespräsidium diskutiert werden, zeigen, wie viele fähige Köpfe wir haben – das ist doch eine Riesenchance. Wir werden sie nutzen!