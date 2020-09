Wo drückt die Bürger der Schuh? Susanne Eisenmann (r.) am Rande der Veranstaltung in Heidenheim. Foto: CDU-BW

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Heidenheim. Der Heidenheimer Oberbürgermeister Bernhard Ilg (CDU) hat sich schon zu Wort gemeldet, Landrat Peter Polta (parteilos), auch der CDU-Landtagskandidat Magnus Welsch, als Susanne Eisenmann das Publikum ohne hervorgehobenes Partei- oder Kommunalamt noch mal um Fragen bittet. "Es ist hier kein Gespräch mit OB, Landrat und dem Kandidaten", stellt die CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl klar. Sie wolle wissen, wo den Bürgern der Schuh drücke und so Erkenntnisse gewinnen, "wie wir dieses Land gemeinsam voranbringen". Die Intervention fruchtet, die Basis meldet sich nun beherzt zu Wort. Die Fragen drehen sich vorrangig um Bildung, die Zukunft der Automobilindustrie, das Leben unter Pandemie-Bedingungen. In ihren Antworten platziert Eisenmann Schlüsselbegriffe: Miteinander, Respekt, Toleranz. Und ein griffiges Bekenntnis zur Schlüsselindustrie: "Für mich kann das Automobil nicht weg."

Donnerstagabend, Heidenheim, Auftakt der landesweiten Tour der CDU-Spitzenkandidatin, die sie bis zur Landtagswahl am 14. März 2021 in jeden der 70 Wahlkreise führen wird. "Eisenmann will’s wissen" heißt das Format, das Anleihen bei einem Vorbild aus Sachsen nimmt: "Direkt: Michael Kretschmer im Gespräch in Ihrer Gemeinde". Das Konzept des sächsischen CDU-Regierungschefs gilt als einer der ausschlaggebenden Faktoren im viel beachteten Schlussspurt im sächsischen Landtagswahlkampf 2019, als Kretschmer die in Umfragen führende AfD mit seiner CDU doch noch deutlich auf Distanz halten konnte. Wie ihr Parteifreund in Dresden setzt deshalb Eisenmann auf das direkte Gespräch. Gut zehn Minuten Einführungsrede der Spitzenkandidatin, dann sollen die Besucher sie mit Fragen löchern. Maske runter, Feuer frei.

Mit dem ganz auf Eisenmann zugeschnittenen Konzept wollen die CDU-Wahlkampfstrategen zwei Erkenntnisse ihrer Analysen der Wahlen von 2011, als die CDU die Schlüssel der Regierungszentrale dem Grünen Winfried Kretschmann aushändigen musste, und von 2016, als sie auch noch den Nimbus der stärksten Partei im Land verloren hat, umsetzen: Die Bürger wollen nicht belehrt, sondern mit ihren Anliegen ernst genommen werden. Und: Am Ende kommt es vor allem auf die Frau oder den Mann an der Spitze an. Die Ökopartei hat beide Erkenntnisse längst umgesetzt, erstere 2011 mit dem Versprechen der "Politik des Gehörtwerdens", zweitere 2016 mit dem Slogan "Grün wählen für Kretschmann".

Um sich auf den Wahlkampf vorzubereiten, haben Eisenmann und ihr Generalsekretär Manuel Hagel nicht nur die CDU-Fehler der Vergangenheit, sondern auch erfolgreiche Wahlkämpfe analysiert. Sie waren bei Kretschmer in Sachsen, aber auch bei Carsten Meyer-Heder, der 2019 die Bremer CDU erstmals überhaupt als stärkste Kraft aus einer Bürgerschaftswahl führen konnte. Sie haben sich Tipps bei der ÖVP in Wien, aber auch bei den Sozialdemokraten in Dänemark geholt. Eine Folge sind Umschichtungen im Wahlkampfbudget zugunsten digitaler Formate.

Nach zwei enttäuschenden Wahlen in Folge ist die Partei für Veränderungsprozesse bereit. Inwieweit Eisenmann die Interessen der Mitgliedschaft, deren Struktur älter, ländlicher und männlicher ist als die der Durchschnittsbevölkerung, mit denen der potenziellen Wählerschaft in Einklang bringen kann, muss sich noch weisen. Die jüngste Umfrage dürfte ihr jedenfalls weitere Beinfreiheit verschaffen: Vergangene Woche veröffentlichte das Institut Insa eine Umfrage, die die CDU im Land bei 31 Prozent, die Grünen bei 28 Prozent sieht. Zum jetzigen Zeitpunkt also scheint das Rennen trotz Kretschmanns Popularität und Eisenmanns Handicap, als Kultusministerin für alle (Corona-)Unbillen der Schulpolitik in Haftung genommen zu werden, offen zu sein.

"Was bringen Sie uns als Ministerpräsidentin?", will ein Besucher in Heidenheim wissen. Eine große Frage, die Eisenmann nicht mit einem knackigen Zehn-Punkte-Plan beantwortet, sondern mit einem Bild. "Baden-Württemberg kommt mir manchmal vor wie ein gefesselter Riese", sagt die Spitzenkandidatin. Sie schwärmt von der "Verve", mit der der frühere CDU-Regierungschef Lothar Späth das Land regiert habe. Den Namen Winfried Kretschmann erwähnt sie an dieser Stelle nicht, aber jedem im Raum ist klar, mit wem sie Verve nicht assoziieren würde. Sie fordert mutigere Investitionen, schnellere Entscheidungen. "Wir müssen", sagt Eisenmann, "ein bisschen den Staub wegwedeln."