Stuttgart/Wiesbaden. (RNZ) Nanu, was ist das denn? Warum steht die AfD denn auf manchen Wahlzetteln für die Bundestagswahl am 26. September auf Position drei? Und auf anderen sind dort die Grünen platziert? Verschwörung? Nein! Landesgrenze!

Der Stimmzettel in Baden-Württemberg. Foto: RNZonline

Denn die Reihenfolge der Parteien ergibt sich aus dem Ergebnis der letzten Wahl von 2017. Aber nicht aus dem gesamten Ergebnis im Bund. Sondern aus den Ergebnissen in den Bundesländern.

Demnach lautet die Reihenfolge in Baden-Württemberg CDU, SPD, Grüne, FDP, AfD, Linke. In Hessen hingegen steht die CDU ganz oben vor der SPD, AfD, FDP, Grüne und Linken.

Dabei entspricht keine der beiden Reihenfolgen dem Gesamtergebnis der Bundestagswahl: Würde man sich danach richten, stünde die AfD nämlich landauf landab auf Position drei, gefolgt von FDP und Linke. Die Grünen wären "nur" auf Position sechs.

Der Stimmzettel in Hessen. Foto: RNZonline

Geregelt ist das Ganze im Bundeswahlgesetz. Paragraf 30 Absatz 3, um genau zu sein. "Danach richtet sich in der rechten Spalte des Stimmzettels für die Zweitstimme die Reihenfolge der Landeslisten von Parteien nach der Zahl der Zweitstimmen, die sie bei der letzten Bundestagswahl im Land erreicht haben", erklärt eine Sprecherin des baden-württembergischen Innenministeriums. Die übrigen Parteien, die bei der Wahl zuvor noch nicht angetreten waren, schließen sich in alphabetischer Reihenfolge an - nach ausgeschriebenen Namen, wohlgemerkt, nicht nach Abkürzungen.