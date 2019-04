Seit 2012 arbeitet Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas an der Planung des Großereignisses, das am kommenden Mittwoch in Heilbronn beginnt und 173 Tage lang die Besucher begeistern soll. Foto: Guzy p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica}

Von Armin Guzy

Heilbronn. Erstmals seit 42 Jahren findet wieder eine Bundesgartenschau in Baden-Württemberg statt. Mehr als ein Jahrzehnt Planung und Arbeit und viele Millionen Euro hat die Stadt Heilbronn in das Großprojekt investiert, bei dem auch ein komplett neuer Stadtteil geschaffen wird. Als Geschäftsführer wurde 2012 Hanspeter Faas verpflichtet. Er hat seit 1980 zwölf Landes- und zwei Bundesgartenschauen gemanagt. Unser Redakteur Armin Guzy sprach mit dem Noch-64-Jährigen über Geld, einen umgekrempelten Un-Ort, die Fortpflanzung von Zwergen und die gesellschaftliche Verantwortung von Gartenschauen.

Herr Faas, in wenigen Tagen, am 17. April, geht’s los. Aufgeregt?

Ja, schon. Neugierig vor allen Dingen, weil man ja doch etwas geplant hat über viele Jahre. Und die Frage ist jetzt: Wie reagieren die Menschen darauf? Wie funktionieren die Dinge? Und vor allem: Erreicht man mit diesem Konzept emotional die Besucher?

Wo könnte es denn jetzt noch haken?

Die großen Themen sind alle abgearbeitet und sehr gut vorbereitet. Der Supergau, den man sich am Eröffnungstag natürlich nicht wünscht, ist, dass der Strom ausfällt, das Kassensystem zusammenbricht, die Rechner abstürzen. Das sind so die Dinge, die im Hinterkopf wabern. In den meisten Fällen haben wir ein Szenario, wie wir darauf reagieren, wie wir improvisieren. Der Bundespräsident kommt. Fällt in dem Moment die Lautsprecheranlage aus ... Wir haben vieles doppelt abgesichert. Aber trotzdem hat man Respekt, weil die Dinge ja auch immer komplexer werden.

Infrastruktur 145 Millionen Euro, Durchführungsetat 51 Millionen, das Gesamtinvestitionsvolumen samt privater Projekte haben Sie einmal mit fast einer halben Milliarde angegeben. Da ist man doch ein sehr gefragter Mann.

Natürlich darf man da eine Aufgabe erfüllen. Aber ich denke, man muss mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben. Es geht nicht primär um Personen, es geht auch nicht primär um den Geschäftsführer. Sondern es geht um ein Projekt, und das Besondere ist, dass der Erfolg davon abhängt, wie ganz viele zusammenwirken. Wenn es gelingt, diese Rädchen zu einem Uhrwerk zusammenzufügen, dann haben viele einen guten Job gemacht. Das fängt bei den Mitarbeitern der Buga an, das geht bis zur Verwaltung der Stadt Heilbronn, dort wurde viel Vorarbeit geleistet. Dann sind es die Gremien, der Gemeinderat, der die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Gemeinderat so viel Vertrauen hat, um so ein Projekt realisieren zu lassen, und es gibt ganz viele Dritte, die sich einbringen. Dieses Gesamtwerk ist das eigentlich Wichtige.

War es schwer, alle Interessen zu berücksichtigen?

Es ist schon so, dass einzelne leicht zu bewegen sind, die sofort sagen: „Hey, ich bin dabei.“ Und es gibt andere, die vielleicht für uns wichtig sind, die man erst überzeugen muss. Bei manchen kommt die Begeisterung erst im Laufe des Prozesses. Und es gibt auch Dinge, die man nicht machen will, das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben immer großen Wert darauf gelegt, dass wir eine Dramaturgie realisieren. Da kann es auch mal vorkommen, dass ein Thema nicht in die Dramaturgie passt. Von daher ist es eine sehr ausgleichende Aufgabe, die wir zu bewältigen haben.

Wen hätten Sie gerne noch dabei gehabt?

Diejenigen, die für uns wichtig sind, sind alle dabei. Wir haben viele gute Partner, die mit eigenem Beitrag oder Sponsoringbeitrag mit an Bord sind. Wir haben wichtige Partner wie die Hochschulen, die für uns ganz wertvolle Partner sind, aber auch ein großes Engagement der gärtnerischen Berufsverbände und Betriebe, die sich außergewöhnlich stark einbringen. Auch mit Konzepten, die man so noch nie versucht hat umzusetzen.

Zum Beispiel?

Gerade die Mischung zwischen Stadtausstellung und Gartenausstellung. Wir gehen da ja durchaus einen neuen Weg. In diesem Bereich spürt man auch die Veränderung. Bei Hausgärten und Garten- und Landschaftsbau versuchten wir, nicht viele kleine Beiträge, sondern einen großen Beitrag sehr abgestimmt mit den Partnern zusammen umzusetzen. Da hat man schon versucht, größer zu denken, als man es normalerweise tut. Und die Partner gehen dieses Experiment mit.

Wer profitiert nicht von der Buga?

Am meisten profitiert die Stadtgesellschaft. Auch weil offen darüber diskutiert wird, wie sich Stadtqualität entwickeln muss. Das ist ein ganz wichtiger Prozess für die Stadt. Dann kann es natürlich immer Einzelne geben, die vielleicht sagen, im Detail sind meine Interessen nicht so gewahrt. Wir haben die Kalistraße zurückgebaut. Das bedeutet natürlich, dass eine Verbindungsstraße fehlt. Wir sind davon überzeugt, dass die gestärkten Straßen Füger- und Weipertstraße den Verkehr sehr gut aufnehmen. Trotzdem wird es Einzelne geben, die sagen, vorher war es bequemer. Wie gehen wir mit der Kranenstraße um? Das ist sicherlich noch eine ganz wichtige Diskussion. Da gibts ja einen Beschluss, dass die Kranenstraße während der Bundesgartenschau gesperrt ist. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass die Straße danach wieder geöffnet wird, gerade, wenn man die Entwicklung der Experimenta sieht. Das wäre für mich ein Graus, weil dort ein städtebaulicher Leuchtturm entstanden ist. Es wird aber sicher Einzelne geben, die sagen, nee, die Straße ist wichtiger, die für sich persönlich Nachteile sehen. Aber für die Stadtgesellschaft ist es ein deutlicher Sprung nach vorne.

Von der Fläche ist Heilbronn eher eine kleine Schau. Hat Sie das eingeschränkt?

In meiner beruflichen Laufbahn habe ich gelernt, dass die Größe überhaupt kein Qualitätsmerkmal ist ...

Und die fast 190 Hektar in München?

Genau, dort hab ich eine relativ große Bundesgartenschau machen dürfen, und dann eine in Koblenz, die vergleichbar groß ist wie die Heilbronner. Und ich glaube, das Empfinden der Besucher ist in Koblenz deutlich positiver gewesen als in München. Weil das Empfinden natürlich subjektiv geprägt ist. 10 00 Quadratmeter Blumenzwiebeln sind in 200 Hektar subjektiv weniger als 10 00 Quadratmeter in 40 Hektar. Ich bin überzeugt, dass die sehr konsequente und schnelle Abfolge von vielen verschiedenen Ausstellungsthemen sehr besucherfreundlich ist. Was uns hier fehlt, ist eine große Ausweichfläche, zwei drei Hektar, auf der man noch mal eine besondere Veranstaltung machen kann. Aber das ist nicht so dramatisch.

Was bietet Heilbronn jüngeren Besuchern?

Es ist ganz klar, dass das Konzept einer Ausstellung den Altersdurchschnitt beeinflusst. Wir sind überzeugt, dass wir von den Themen, die wir besetzt haben, gerade was die technischen betrifft, sehr jugend-affin sind. Wir haben Ausstellungen zum Thema Digitalisierung, wir haben sehr experimentelle Bauten gemeinsam mit der Uni Stuttgart entwickelt, wir haben die Stadtausstellung, die sehr spektakulär ist. Und wir haben extrem attraktive Spielplätze für alle Altersgruppen. Damit werden wir junge Familien sehr stark ansprechen. Auch was das Veranstaltungsprogramm betrifft. Ich hab selbst zwei Töchter, die mich da immer wieder prüfen. Zu den Baustellenrundgängen kamen sehr viele junge Leute; das war für mich sehr auffallend.

Im Weltkrieg Bombenkrater, später eine Industriebrache, jetzt ein ganz neuer Stadtteil. Ist man da stolz?

Ich glaube schon, dass man da stolz ist, dass die Heilbronnerinnen und Heilbronner stolz sein können. Die Resonanz zeigt: Die Menschen der Stadt erkennen die Leistung der Veränderung, diese Transformation einer Landschaft an. Viele haben diese Fläche als Un-Ort in Erinnerung. Und ganz viele haben den Ort überhaupt nicht in Erinnerung. Es war für mich immer spannend auf Führungen, dass deutlich mehr als die Hälfte sagen: Hier war ich ja noch nie, obwohl wir an einem Ort sind, der mitten in der Stadt liegt. Ich glaube, es bewegt die Heilbronner, dass hier aus dieser doch sehr heruntergekommenen, versiegelten, belasteten, mit Kampfmitteln durchsetzten Fläche ein sehr attraktiver Bereich zum Wohnen wird und auch, um dort seine Freizeit zu verbringen. Das ein oder andere Detail wird zwar zurückgebaut, aber die eigentliche Qualität, der Landschaftsraum, bleibt ja erhalten.

Ihr Rückblick auf fast 40 Jahre Gartenschauen unter dem Stichwort Klimawandel?

Den merkt man ganz deutlich. Insbesondere die extremen Wettersituationen. Ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass wir im Januar, Februar jemals gegossen haben. Das haben wir in diesem Jahr. So lange Hitze-Phasen wie im letzten Jahr sind selten gewesen.

Ein Risiko für die Schau?

Ich würde es nicht als Risiko bezeichnen. Aber es macht’s nicht leichter, gerade im letzten Jahr: Die Garten- und Landschaftsbauer sind total ausgelastet, und wenn Sie dann eine Arbeitsgruppe haben von sechs oder acht Leuten und zwei sind ununterbrochen beim Gießen, dann muss man sich darauf einstellen. Wir merken auch, dass sich das Klima in den Städten verändert. Da haben wir inzwischen Durchschnittstemperaturen, die vier, fünf Grad höher sind. Wir haben etwa 900 Stadtbäume im Quartier, die später in der Stadt stehen, und die hängen alle an einer Bewässerungsanlage. Und auch die einzelnen Sorten verändern sich. Die klassischen Straßenbäume von früher werden in Zukunft nicht mehr die Bilder unserer Städte prägen.

Warum eigentlich ein Karl und keine Karla als Maskottchen?

(Lacht) Der Gartenzwerg hat ja eine ganz lange Tradition. Wir wollen einerseits sehr zukunftsgewandt sein, andererseits haben wir den Kontrapunkt durch den Gartenzwerg, eher etwas sehr Traditionelles, vielleicht etwas Spießiges, auch wenn der Gartenzwerg fleißig und rechtschaffen ist. Insofern haben wir gesagt, das passt ganz gut zusammen. Wenn man in alter Literatur oder, was es ja gibt, in wissenschaftlicher Literatur blättert, muss man mit Bedauern feststellen, dass es geschichtlich nur männliche Gartenzwerge gibt ...

Da hätte Heilbronn doch die Chance gehabt ...

... na ja, bleibt natürlich die Frage: Wie vermehren sich Gartenzwerge? Jetzt könnte ich natürlich etwas flapsig sagen, wir haben ja schon das Käthchen von Heilbronn. Vielleicht finden die zwei zusammen.

Wie hoch wird das Defizit sein?

Wir werden kein Defizit haben. Ich sage das jetzt so überzeugt, weil unser Durchführungshaushalt eine geplante Unterdeckung hat. Das heißt, dort ist Geld eingeplant, das die Stadt einbringt. Ich sag aber deshalb bewusst nicht Defizit, weil die Stadt ja auch etwas hat von dem Geld, das sie dort setzt. Wir haben im Moment ein großes nationales Interesse an Heilbronn. Über Heilbronn wird gesprochen. Und das stellt per se einen Wert dar. Wenn ich sehe, wie sich das Image der Stadt im Außenverhältnis verändert, dann bin ich überzeugt, dass dieser Betrag, der am Schluss als Unterdeckung da ist – geplant sind zehn Millionen – gut gesetzt ist und sich gerechnet hat. Bei den Investitionen ist es sowieso ganz klar: Die Stadt muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen in einem Quartier wohnen können. Da muss sie investieren. Und ich glaube, dass die Stadt hier durch die Bundesgartenschau eine Rahmenbedingung hat, die sie sonst nicht hätte, weil die Förderung dieser Investitionsmaßnahmen deutlich höher ausfällt, als wenn es keine Bundesgartenschau geben würde.

München 2,9 Millionen Besucher, Koblenz 3,3 Millionen – in Heilbronn gehen Sie von 2,2 Millionen aus. Stapeln Sie da tief?

Es geht darum, schon bei Beginn der Planung eine realistische Zahl aufzulegen. Diese Zahl ist Grundlage für unseren Wirtschaftsplan, und der wurde 2012 erstellt. Insofern glaube ich schon, dass das damals und auch heute eine realistische Zahl ist ...

... die Sie aber gerne übertreffen würden ...

... klar, aber 2,2 Millionen bedeutet erst mal, 12 00 Besucher jeden Tag zu haben. Das ist nicht ganz so einfach. Wir arbeiten alle gemeinsam daran, einmal dieses Ziel zu erfüllen, es aber vielleicht auch zu übertreffen. Was uns sehr positiv stimmt, ist, dass die Heilbronner von dem Projekt überzeugt sind. Wenn ich sehe, dass wir 50 00 Dauerkarten schon eine Woche vor der Eröffnung verkauft haben, und wie viele auch aus der Region eine Dauerkarte haben, dann habe ich das Gefühl, dass wir die Menschen hier erreicht haben.

Mögen Sie eigentlich Schnittblumen?

Ich mag Pflanzen insgesamt, ich mag auch Schnittblumen. Ich gehöre zu den Männern, die bei jeder Gelegenheit anderen Menschen Blumen mitbringen. Und ich gehöre, glaube ich, auch zu den ganz wenigen Männern, die anderen Männern Blumen mitbringen.

Demnächst haben Sie Geburtstag. Bekommt ein Buga-Chef da Blumen?

Eher weniger. Aber so ein richtig schöner Frühlingsstrauß, das ist schon etwas, was einem das Herz aufgehen lässt. Oder Rosensträuße. Also ich mag das schon sehr gern.

Mit einer Pollenallergie sind sie offenbar nicht gestraft.

Nee, dieses Glück habe ich bisher in meinem Leben. Ich habe ja Gärtner gelernt, und habe daher von Anfang an einen starken Kontakt zu Pflanzen, früher vielleicht sogar etwas mehr als heute, und hab noch nie ein Problem gehabt.

Sind Gartenschauen ökologischer Wahnsinn? Hat sich über die Jahre etwas im Bewusstsein geändert?

Da darf man sich kein X für ein U vormachen: Jede Großveranstaltung ist erst mal vom Grundsatz nicht nachhaltig. Die Leute setzen sich ins Auto, die Leute essen hier etwas. Ich glaube aber, dass jede Großveranstaltung eine ganze Menge dazu beitragen kann, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Wir sind die erste derartige Großveranstaltung, die EMAS-zertifiziert ist, das Zertifikat mit dem höchsten Anspruch. Wir haben uns von Anfang an sehr stark damit auseinandergesetzt, wie wir diesen ökologischen Fußabdruck minimieren können. Das fängt an beim Bau des Geländes und der Langfristigkeit des Projekts: Hier sind keine Einfamilienhäuser entstanden, sondern größere Einheiten, um den Flächenverbrauch zu reduzieren. Die Umsetzung des Geländes von einer Gewerbebrache in eine intakte Landschaft ist ein sehr nachhaltiger Schritt. Wir sprechen ja inzwischen gerne von „smart Citys“, wie wir damit umgehen, Dinge miteinander zu vernetzen, damit einzelne Projekte mehrere Aufgaben erfüllen. Das beste Beispiel bei uns sind die Wasserflächen. Sie sind schön, man kann sie nutzen, um dort spazieren zu gehen, die Wasserflächen sind ökologisch wertvoll, aber auch ein großes Regenrückhaltebecken. Das gesamte Oberflächenwasser fließt in die beiden Seen, wird dort zurückgehalten und über einen sogenannten Retentionsbodenfilter ökologisch gereinigt – das ist eine Schilfkläranlage – und erst dann gegebenenfalls langsam in den Neckar abgeschlagen. Auch Flächen für Tiere und Pflanzen sind hier sehr vorbildlich umgesetzt worden. Wir haben hier Eidechsen, gute Lebensräume und eine ökologische Vielfalt.

Und Müll, Abgase?

Auch da war es uns wichtig, und das kostet uns auch viel Geld, dass wir supergute Angebote schaffen, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Heilbronn zu kommen. Wer eine Tageskarte hat, fährt im Geltungsbereich des HNV kostenfrei. Mit dem „Kombiticket BUGA 2019“ fährt man aus ganz Baden-Württemberg für 30 Euro und hat die Eintrittskarte mit drin. Wir wollen zeigen: Wir reden nicht nur über öffentliche Verkehrsmittel, wir machen auch gute Angebote. Es geht natürlich auch darum, Abfall zu vermeiden, und mit dem Abfall, der anfällt, nachhaltig umzugehen. Der Grünschnitt geht in eine Biogasanlage. Wir haben fast nur Mehrweg. Wo Einweg nicht zu verhindern ist, haben wir ökologisches Material, das kompostiert werden kann.

In wenigen Tagen werden Sie 65. Widmen Sie sich bald dem heimischen Garten?

Ich widme mich meinem heimischen Garten sehr. Er ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unseres familiären Lebens. Allerdings nicht ganz so in der Form, wie es sich vielleicht der ein oder andere vorstellt. Der Garten und die Rasenkanten sind bei uns nicht mit der Nagelschere geschnitten. Das ist bei uns ein Zimmer zum Leben, und auf dem Grundstück gibts glücklicherweise zwei alte Obstbäume, zwischen denen eine Hängematte Platz hat. Im Sommer spielt da unser Leben, und das wird auch weiterhin so sein. Ich glaube nicht, dass ich jetzt zu dem werde, der dann Tomaten in unterschiedlichen Varianten züchtet oder Rosen veredelt. Mein Vertrag läuft bis Juni 2020. Dann bin ich sogar schon 66, und dann muss ich mal schauen. Ich fühle mich noch nicht zum alten Eisen gehörend. Die Zusammenarbeit mit vielen jungen Menschen bei einer Gartenschau ist für mich eines der größten Glücksgefühle. Das macht schon Spaß.

Haben Sie einen Tipp für die Macher der Bundesgartenschau in Mannheim?

Ganz einfach: den eigenen Weg zu finden. Und – das ist ein ganz zentrales Thema – die Menschen mitzunehmen, sie in die Prozesse einzubinden, sie zu informieren. Menschen sind heute sehr wissensbedürftig, sehr neugierig. Ich glaube, dass man, wenn man ins Gespräch kommt, sehr positive Resultate erzielen kann. Bürgerbeteiligung ist etwas sehr Anstrengendes, etwas, das viel Zeit kostet, das Ressourcen kostet, aber es ist auch etwas unglaublich Befriedigendes. Und ein ganz großer Schlüssel, um eine solche Veranstaltung akzeptabel und erfolgreich zu machen.

Haben Gartenschauen eine Verantwortung über die Stadtgesellschaft hinaus?

Absolut ja. Die Gartenschau muss Spiegel der Gesellschaft sein. Wir leben immer in einem Veränderungsprozess. Dinge verändern sich, und ich glaube, gerade im Moment verändern sie sich extrem. Ich glaube, es wird Veränderungen geben durch die Digitalisierung, die wir noch nicht alle begreifen. Also ich zumindest glaube, ich begreife sie noch nicht alle. Wenn ich mir überlege, dass das Smartphone gerade mal zwölf Jahre alt ist. Welche Veränderung da in ganz kurzer Zeit in unserem Leben stattgefunden hat. Auch in unseren Städten wird sich vieles verändern, und ich glaube, dass eine Gartenschau darauf hinweisen muss. Garten ist für uns weiter zentrales Thema, aber ich glaube trotzdem, dass eine Gartenschau, die sich nur auf dieses Thema reduziert, heute nicht mehr funktioniert und auch von der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert wird. Gartenschau muss sich auch mit Strömungen, Veränderung, mit Fragen unserer Zeit beschäftigen. Dann funktioniert sie. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass eine Gartenschau etwas in den Köpfen der Menschen verändern kann. Deshalb hat sie eine wichtige gesellschaftliche Funktion.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Erst mal auf den 17. April. Es ist eine große Auszeichnung, dass der Bundespräsident zur Eröffnung kommt. Das ist nicht so selbstverständlich wie viele meinen. Und dann gibt viele kleine Orte, die entdecke ich gerade auch für mich selber, wo man sich auch mal einen Moment zurückziehen kann, vielleicht ein Glas Wein dabei hat. Diese Gartenschau ist schon eine, die man sich auch ein bisschen erarbeiten muss. Es gibt richtig tolle Orte, gerade auch in Verbindung mit dem Fluss. Und es gibt auch viele richtig gute Veranstaltungen, auf die ich mich sehr freue. Insofern muss ich mir keine Gedanken machen, ob dieses Jahr ein erlebnisreiches wird.