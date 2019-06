Heilbronn. (rnz) Mit der Bundesgartenschau ist Heilbronn in diesem Jahr das blühende Zentrum in Süddeutschland. Gerade die Lage am Neckar, die florale Inszenierung der gesamten Innenstadt und die vielen bunten Blumenbeete lassen die Gärtnerherzen höherschlagen.

Am ersten Juli-Wochenende blüht Heilbronn noch schöner. Bei der traditionellen Gartenmesse "Heilbronner Gartenträume" wird vieles geboten, was Gartenfreunde glücklich macht. Mit mehr als 110 Ausstellern, Kunsthandwerkern und Gärtnereien bietet der Markt auch außerhalb der Pflanzenwelt vieles zum Thema Garten und ist so die Ergänzung zum Angebot der Bundesgartenschau.

Besonders die Gärtnereien sind im Buga-Jahr stark vertreten: Rosen, Kräuter, Gemüse, Stauden, Floristik bis hin zu kleinen Bäumen und Gehölzen. "An diesen beiden Tagen wird die Bundesgartenschau nochmals größer und schöner und weitet sich auf dem idyllisch gelegenen Marktgelände am Neckar noch ein Stück weiter in die Innenstadt aus", betont Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH. Er freut sich auf viele Gäste, die bei einem Glas Rosensekt im Schatten der großen Stadtbäume und unter den Sonnensegeln die Seele baumeln lassen und den Klängen vom "Barbara Bürkle Duo" und dem "Take 5"-Jazzquintett am Neckarufer lauschen.

Auch Kunsthandwerk für Haus und Garten ist bei den "Gartenträumen" Programm. Gartendekorationen, zum Beispiel aus Beton oder Keramik, sowie allerlei Wohnaccessoires inspirieren. Der große Indoor-Bereich in der Eishalle hat sich bewährt und bietet Platz für zusätzliche Gartenträume.

"Ein Highlight am Sonntag ist sicherlich der Auftritt der aus der Sendung ,Grünzeug‘ des SWR-Fernsehens bekannten Kräuterfrau Christel Ströbel mit ihrem Vortrag zu essbaren und heilenden Kräutern", weiß Projektleiter Alexander Ghassemi. Und auch kulinarisch steht alles für ein perfektes Sommerwochenende bereit. Neu in diesem Jahr ist ein Gin-, Whisky- und Rum-Tasting auf der Neckarbühne.

Die Messe "Gartenträume" hat am Samstag, 6. Juli, von 11 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 7. Juli, von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Für alle Buga-Dauerkarten- und Tageskartenbesitzer ist der Eintritt kostenfrei. Der Eingang ist dabei ausschließlich über die Bundesgartenschau (Eingang Innenstadt und Campuspark) möglich.

Info: www.heilbronner-gartentraeume.de