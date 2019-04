Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Von den 173 Buga-Tagen sind die ersten um - und man lernt dabei nicht aus. Den Eindruck, man habe alles im Griff, will Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas so auch gar nicht aufkommen lassen. Eine Buga ist ein lebendiger Organismus, wie im richtigen Leben macht man Erfahrungen und muss nachjustieren.

Zum Beispiel bei den Eintrittszeiten: generell kann man bis 19 Uhr Karten kaufen und der Eintritt ist bis 19.30 Uhr möglich. Hier muss man sich nun flexibel zeigen, vor allem wegen der Wassershows, die ihre Wirkung erst bei Dunkelheit entfalten, und die tritt in den kurzen Juni-Nächten erst spät ein.

Oder wenn es um den Eintritt zu Veranstaltungen geht. Hier muss nochmals deutlich gemacht werden, dass mit dem Erwerb einer Eintrittskarte auch der Besuch aller Veranstaltungen verbunden ist. Dabei bleibt es, sagt Faas, auch wenn es bei einer Reihe davon Platzkarten für zehn Euro gibt. Man kann sich dann immer noch entscheiden, ob man die Würth-Philharmomiker oder Mozarts "Gärtnerin aus Liebe", die Gartenoper des Württembergischen Kammerorchesters und des Theaters Heilbronn im Sitzen, im Stehen oder etwas entfernter lagernd von der Sparkassenbühne erleben will.

Bestellen kann man Platzkarten im Augenblick nur online über die Internetseite der Buga. Die Einzelinformation über Veranstaltungen ist bei einem Angebot von über 5000 schwierig, auch da hilft es, sich online und tagesaktuell zu informieren.

Flexibel sein muss man auch bei der Bepflanzung. Der Regen fehlt - auch wenn er für Besucher vielleicht eher weniger günstig ist. Der gerade erst ausgelegte Rollrasen zeigt durch die Wärme der letzten Tage schon braune Flecken, überall sind Rasensprenger im Einsatz. Blumen gießen geht vor, sagt Faas, die noch fehlenden Papierkörbe sind danach dran. Die hohen Temperaturen haben auch die Tulpen rasch verblühen lassen. Die Stauden sind erst nach den Eisheiligen dran. Wenn der Frühjahrsflor der Beete nicht mehr begeistern kann, dann geht man in den Rosengarten, hier springen schon die ersten Knospen auf.

Inzwischen gibt es auch erste Erkenntnisse zum Besucherverhalten. An der Theresienstraße parken schon viele Wohnmobile von Gästen, die mehr als einen Tag in Heilbronn verbringen wollen. Der meistfrequentierte Eingang ist der von der Innenstadt aus. Das lässt darauf schließen, dass vor allem die Heilbronner auf die Buga gehen, was sich ändern wird, prognostiziert Faas, wenn ab Anfang Mai die Busse anrollen.

Und wenn mal das Wetter nicht mitmacht? Faas sagt, er habe noch keine Buga erlebt, die ein so umfangreiches "Schlecht-Wetter-Angebot" habe wie diese. Besitzer einer Tageskarte können das Gelände zwischendurch für einen Abstecher in die Stadt auch verlassen, sie müssen sich dafür nur einen Stempel auf die Hand geben lassen.heraus

Also alles in Butter bei der Buga? Sollte jemand Beschwerden haben, kann er sich an die vielen Helfer - erkennbar an den pastellfarben Buga-Polos - wenden oder sie am Telefon unter 07131/2019 loswerden. Einige Besucher und die Tierrettung Unterland haben diesen Weg nicht gewählt, bedauert Faas. Es geht um Entenküken, die noch zu tollpatschig waren, um den Floßhafen zu verlassen beziehungsweise die Ausstiegshilfen fatalerweise nicht fanden.

Seit Tagen gibt es Aufregung darum, bis hin zur Behauptung, die Buga habe den Mitarbeitern der Tierrettung den Zutritt verwehrt oder sie des Geländes verwiesen. Das stimme nicht, sagt Buga-Pressesprecherin Suse Bucher-Pinell. Vor Ort habe Faas mit Jan Franke, Leiter des Einsatzdienstes der Tierrettung Unterland gesprochen, ihn um Abstimmung der Maßnahmen in künftigen Fällen gebeten, auch um dauerhafte praktikable Lösungen umsetzen zu können.

In einer dazu formulierten Presseerklärung heißt es: "Im Verlauf des gestrigen Gesprächs hat Herr Faas angeboten, sich mit der Tierrettung Unterland zusammenzusetzen, um deren Erfahrungen in die Lösungsfindung einzubinden. Daraufhin erhielt er von Herrn Franke seine Visitenkarte."

"Das Wohl der Tiere liegt der Buga sehr am Herzen, auf dem Gelände haben wir etliche Maßnahmen zu deren Schutz getroffen. Für die Entenküken wurden bereits Ausstiegshilfen ausgelegt. Diese Maßnahmen werden noch verstärkt", erklärt der Buga-Geschäftsführer weiter. Was zu denken gibt: Die Buga-Gewässer sind seit zwei Jahren geflutet, ein vergleichbares Vorkommnis hat es seither nicht gegeben, sondern erst in den Eröffnungstagen der Buga.