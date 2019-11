Heilbronn. (zg/y) Bereits während der Bundesgartenschau haben viele Besucher Interesse daran bekundet, ein Erinnerungsstück an die Buga zu erwerben, sei es eine Pflanze oder ein Möbelstück. Aktuell versteigert die Buga GmbH zwei "Karls" auf eBay und die Maskottchenzwerge, einer in klassischem Pink, der andere in seltenem Orange, gehen durch die Decke: Beide lagen am Montag bereits um ein Mehrfaches über den 700 Euro, die der Buga-Karl der Gemeinde Kirchardt bei einer gemeinnützigen Versteigerung erbracht hat.

Aber auch direkt vor Ort kann man sich ein Buga-Andenken sichern: Am Samstag, 9. November, findet im "Fruchtschuppen" auf dem Buga-Gelände von 10 bis 15 Uhr der Abverkauf von gebrauchtem Mobiliar sowie Pflanzen und Gehölzen statt. Die Besucher können dabei allerlei entdecken: Verschiedene Möbel, Liegestühle, Sonnenschirme und Pflanzkübel sind ebenso im Angebot wie Schilder aller Art, wie zum Beispiel Hinweisschilder zu den Gartenkabinetten und vieles mehr. Vor dem Fruchtschuppen stehen Kisten mit Rosengehölzen und Stauden zum Verkauf. Auch Großgehölze wie der bienenfreundliche Tausendblütenstrauch aus dem Bienengarten oder Zwerggehölze aus dem Zwergengarten werden am Samstag verkauft.

Bei dieser Aktion ist ausschließlich Barzahlung möglich. Die Preise variieren von wenigen Euro bis mehrere hundert Euro. Eine Reservierung von Objekten ist nicht möglich. Mobiliar und Pflanzen müssen an Ort und Stelle bezahlt und mitgenommen werden. Der Freundeskreis der Buga ist ebenfalls am Samstag vor Ort, um die begehrten Dahlienknollen gegen eine Spende abzugeben. Die Zufahrt zum Fruchtschuppen erfolgt am Europaplatz über die Bleichinselbrücke und die Paula-Fuchs-Allee.