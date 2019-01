Bretzfeld. (dpa-lsw) Das seit Mittwoch vermisste Mädchen aus Bretzfeld ist wieder da und wohlauf. Das teilt die Polizei via Facebook mit.

Das zehn Jahre alte Mädchen verschwand am Nachmittag auf dem Heimweg von einer Freundin im Ortsteil Unterheimbach. Sie wurde am Donnerstag, um circa 15.30 Uhr in einem Waldgebiet in Unterheimbach wohlauf von einem aufmerksamen Fahrradfahrer aufgefunden. Derzeit ist nicht bekannt, wo sich das Mädchen in der Nacht aufgehalten hatte.

Bei dem Einsatz arbeitete eine Vielzahl an Organisationen erfolgreich zusammen. Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützten die Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Heilbronn. Neben den zahlreichen Polizeistreifen waren 65 Hundeführerinnen und Hundeführer mit 36 Hunden der Rettungshundestaffeln BRH Unterland, BRH Rems-Muhr, BRH Ludwigshafen-Mannheim, DRK Bad Mergentheim, DRK Heidelberg, DRK Mosbach und BRH Mittlerer Neckar mit der Suche des Mädchens beschäftigt. Auch das Technische Hilfswerk Heidelberg war vor Ort.

15 Angehörige des Deutschen Roten Kreuzes Hohenlohekreis versorgten die Einsatz- und Rettungskräfte. Zusätzlich unterstützte eine Hubschrauberbesatzung und die freiwillige Feuerwehr Unterheimbach bei der Fahndung.

Update: 3. Januar 2018, 16.43 Uhr