Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Tübingen. Boris Palmer, 49, erklimmt rasch die Stufen, um in luftiger Höhe seine Botschaft loszuwerden. Auf dem Dach einer Produktionshalle im Tübinger Ortsteil Hirschau angekommen, zieht er für die Kameras die Fleece-Fahrradmütze ab und platziert sich zwischen Solarmodulen. 2000 Stück hat die Firma Beton Kemmler hier installiert, es ist die größte Photovoltaikanlage der Universitätsstadt – und ein Projekt nach Palmers Geschmack. "Es ist gut, dass die Wirtschaft beim Klimaschutz mitzieht", lobt der Tübinger Oberbürgermeister die Gastgeber. "Sie haben uns wirklich angeschoben", spielt Gesellschafter Marc Kemmler den Ball zurück.

Die Anlage ist schon einige Monate in Betrieb. Es hatte nur niemand Notiz davon genommen. Der OB fand, das müsse sich ändern, der Pressetermin war seine Idee. Palmer weiß, wie Medien ticken. Er nutzt sie für sich und seine Anliegen. Oft gelingt das, allzu oft auch nicht. Er ist regelmäßig Gast in TV-Talkshows. Aber das Bild, das von ihm transportiert wird, hat er nicht im Griff. Dafür sorgen seine Gegner, aber auch seine mitunter mangelnde Impulskontrolle. Auf Facebook serviert er seinen 75.000 Followern gerne zugespitzte, mitunter auch drastisch formulierte Meinungen, die oft dem grünen Mainstream in der Flüchtlings- oder Identitätspolitik zuwiderlaufen – und ihn deshalb populär gemacht haben.

Der 49-Jährige hat das Prinzip von Baden-Württembergs grünem Regierungschef Winfried Kretschmann auf die Spitze getrieben. Auch Kretschmann, 73, der Palmer lange als Wunschnachfolger gesehen hat, verdankt seine Beliebtheit dem Umstand, dass er sich manchmal gegen die grüne Mehrheitsmeinung gestellt und in der Flüchtlingskrise für zusätzliche sichere Herkunftsländer votiert hat. Das hat ihm den Zorn des linken Flügels beschert, aber auch das Image eines Politikers, dem das Land wichtiger ist als das grüne Programm. Der Unterschied ist, dass die Partei Kretschmann braucht, Palmer nicht. Und: Der Regierungschef sucht nur Auseinandersetzungen, die Erfolg versprechen; Palmer auch solche, die einsam machen können.

So ist aus dem OB einer schmucken Universitätsstadt mit 90.000 Einwohnern Deutschlands bekanntester Kommunalpolitiker geworden. Und aus dem einstigen grünen Hoffnungsträger einer, den die Parteispitze loswerden will.

"Ein Ausschlussverfahren anzustrengen, ohne zu berücksichtigen, was jemand geleistet hat und wo es überall Übereinstimmungen gibt, grenzt an eine Säuberungsaktion. Das macht man nur, wenn man ideologische Reinheit erzeugen will", sagt Palmer im Restaurant bei Schnitzel und Kartoffelsalat. "Die Partei muss sich entscheiden, ob nur noch Linientreue zählt, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Oder ob die Substanz politischer Forderungen und ihre Umsetzung zählen, dann gehöre ich weiter dazu."

Die Parteispitze hat sich indes bereits gegen seinen Verbleib entschieden. Daran dürfte auch der Appell von über 500 Grünen-Mitgliedern, das Verfahren ad acta zu legen, nichts ändern. Ob Palmer das Parteibuch behalten darf, muss nun das Landesschiedsgericht klären. Ob er sich in dieser Lage im Herbst um eine dritte Amtszeit als OB bewerben will, hat er dagegen selbst in der Hand.

Wer in Baden-Württemberg als OB zwei Amtsperioden und mindestens 47 Jahre auf dem Buckel hat, darf sofort in Pension gehen. Doch Rückzug gehört nicht zu Palmers herausragenden Talenten. Er sieht sich als Vorkämpfer, mal für den Klimaschutz, mal gegen das, was er Woke-Kultur nennt. Der Begriff kommt aus den USA, laut Duden steht er für "in hohem Maß politisch wach und engagiert gegen (insbesondere rassistische, sexistische, soziale) Diskriminierung". Kritiker wie Palmer verstehen unter woke dagegen eine übersteigerte Form von Political Correctness: "Diese Woke-Kultur erinnert mich an diese Erwachet-Leute an den Bahnhöfen, die auch alle bekehren wollen: die gleiche moralische Selbstüberhöhung. Die haben die Wahrheit für sich gepachtet."

Den Kampf für ein klimaneutrales Tübingen hat er noch nicht gewonnen, den gegen die Woke-Kultur in seiner Partei noch nicht verloren gegeben.

Seit 2006 ist Palmer OB, heute gilt Tübingen als Modellstadt für ambitionierte Klimapolitik. "Boris‘ kleine Ökorepublik" betitelte der "Spiegel" jüngst eine Geschichte – trotz der für Palmer schmerzlichen Ablehnung einer Stadtbahn durch die Bürgerschaft. Seit diesem Monat müssen SUV-Besitzer in Tübingen höhere Parkgebühren zahlen und Wirte eine Steuer auf Einweggeschirr. Seit 2018 gilt eine Solarpflicht für Neubauten, in diesem Jahr zieht das ganze Bundesland nach.

"40 Prozent weniger CO2-Ausstoß und 40 Prozent mehr Arbeitsplätze: Wenn man die letzten 15 Jahre auf zwei Zahlen reduzieren will, dann ist es das", zieht Palmer zufrieden Bilanz. Bis 2030 soll die Stadt klimaneutral werden – zehn Jahre früher als das Bundesland. "Das Klimaschutzprojekt wäre ein Grund, nochmal anzutreten. Deshalb habe ich überhaupt mal angefangen mit der Politik und als OB. Jetzt ist das Thema en vogue, das würde ich schon gerne zu Ende bringen."

Noch sondiert Palmer die Lage. Dass er sich der für April geplanten Urwahl der Tübinger Grünen für die Nominierung ihres OB-Kandidaten nicht stellen wird, scheint klar zu sein. "Die 500 Parteifreunde haben einen stichhaltigen Punkt formuliert: Nominierung und Ausschluss geht nicht beides zugleich", verweist er auf einen Satz im Unterstützer-Appell. In der Tat ist schwer vorstellbar, dass ein Stadtverband einen Kandidaten nominiert, den der Landesvorstand aus der Partei werfen will. Palmers Chancen, die Nominierung – für die Ulrike Baumgärtner, Ortsvorsteherin des Stadtteils Weilheim, bereitsteht – zu gewinnen, waren aber schon vor dem Ausschlussverfahren nicht überragend. Die Ansetzung einer Urwahl war ein bewusster Affront gegen den "eigenen" OB, der die Wahlen 2006 und 2014 souverän gewonnen hat.

Die Entfremdung begann vor mehr als zehn Jahren. Im Mai 2011, als mit Kretschmann der erste grüne Ministerpräsident ins Amt kam, präsentierte Palmer im Parteirat der Bundespartei Thesen für grünes Wachstum in ganz Deutschland. Eine lautete, dass das uneingeschränkte Adoptionsrecht für homosexuelle Paare "vorerst keine Forderung" sei, "mit der sich 25 Prozent der Deutschen gewinnen lassen". Der Satz wurde durchgestochen und Palmer als homophob beschimpft. Die nachgeschobene Erklärung, er habe das nicht als Absage an die Forderung verstanden wissen wollen, sondern als strategische Überlegung, sie hintanzustellen, änderte daran nichts.

Als er Ende 2012 Kritikern eines Konditors, der ein "Tübinger Mohrenköpfle" in seinem Sortiment hatte, "ein wenig mehr Gelassenheit" empfahl, kam der Rassismus-Vorwurf dazu.

Beide Vorgänge finden sich im Ausschlussantrag wieder, in dem die Ankläger 24 Punkte aufgelistet haben. Für den Landesvorstand wiegen die verbalen "Entgleisungen" schwerer als Palmers Klimapolitik – zumal sie ein wiederkehrendes Muster beklagen, "taktisch immer wieder die Grenzen des Sagbaren" zu überschreiten.

"An seinen Taten sollt ihr ihn messen", fordern dagegen seine Unterstützer, die finden, die Partei müsse auch unbequeme Meinungen aushalten. Die Prominenten, die den Appell unterzeichnet haben, sind fast durchweg Ex-Größen. Ludger Volmer etwa, Ex-Grünen-Bundeschef. Oder Franz Untersteller, Ex-Umweltminister des Landes. Leute, die in der Partei nichts mehr werden wollen und sich daher vielleicht freier fühlen, zu sagen, was sie denken. Aber eben auch Leute, die nicht die Zukunft der Grünen repräsentieren.

So ist Palmer für die einen ein Quäl-, für die anderen ein Freigeist. Für die einen Täter, für andere Opfer. Dazwischen gibt es wenig; der jahrelange Kulturkampf hat auf allen Seiten Spuren hinterlassen und zu Verhärtungen geführt.

Und Palmer, fühlt er sich noch zugehörig? "In diesem Identitarismusbereich liegt die Übereinstimmung bei null. Diese Schuldausgleichstheorie halte ich für abwegig." Beim Rest vom Programm könne er zu 90 Prozent zustimmen. "Deshalb will ich auch in keine andere Partei. Aber ich will auch nicht akzeptieren, dass wir grün-illiberal werden." Als er vor 20 Jahren bei den Grünen eingetreten sei, habe man sich noch für die Rechte von Schwulen und Lesben eingesetzt, dass die nicht diskriminiert werden. "Dafür setze ich mich auch heute noch ein. Aber die Lösung kann nicht sein, dass man alte weiße Männer diskriminiert."

Palmer steckt in einem Dilemma, die Partei auch. Entscheidet sich der OB, wie viele vermuten, im Herbst als unabhängiger Kandidat sein Amt auch gegen eine von der grünen Partei nominierte Herausforderin zu verteidigen, würde er den wohl stichhaltigsten Grund für einen Parteiausschluss nachreichen. Andererseits: Könnten die Grünen bei einem erneuten Wahlsieg Palmers das Volksvotum ignorieren, ohne sich selbst zu schaden?