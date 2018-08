Von Gabi Muth

Massenbach. Völlig entspannt nimmt Gabi Naser die Kunststoffattrappe des Auerhahns ins Visier. Gekonnt legt sie den Pfeil am sogenannten Nockpunkt der Sehne an, spannt mit aller Kraft den Bogen und lässt los. Blitzschnell saust der dünne Stab aus Karbon in das rund 30 Meter entfernte Ziel - Volltreffer. Seit November letzten Jahres gibt es beim TSV Massenbach die Abteilung der Bogenschützen. Trainiert wird auf einer Streuobstwiese oberhalb der Mehrzweckhalle.

Gabi Naser war noch Teenager, als sie zum ersten Mal Pfeil und Bogen in den Händen hielt. "Damals hat es nicht ganz so gut geklappt, deshalb habe ich es wieder sein lassen." Doch als Manfred Syring und Achim Lambrecht im vergangenen Jahr auf die Idee kamen, beim TSV Massenbach das Bogenschießen zu etablieren, war die Vereinskassierin gleich dabei.

Mit Schießsportleiter Achim Lambrecht, der schon seit zehn Jahren diese Sportart ausübt, hat die Gruppe einen guten Trainer gefunden. "Am Anfang war noch viel Erklärungsbedarf da", sagt Lambrecht. Stand zu Beginn vor allem die Handhabung von Pfeil und Bogen im Mittelpunkt, so könne inzwischen jeder Teilnehmer mit seinem Sportgerät sicher umgehen, sagt er. Jetzt lenkt er seinen Blick auf die Körperhaltung der Sportler. Denn davon hängt ab, ob die Kraft vom Arm korrekt auf den Schulterbereich übergeht.

Anfangs kamen sie noch in der Halle zusammen, jetzt trainieren die Bogenschützen auf einer privaten Streuobstwiese oberhalb der Mehrzweckhalle. Hier müssen sich die Bogenschützen mit jeder Veränderung der Natur auf neue Bedingungen einstellen. Sei es der Wind, der mal stärker oder mal schwächer weht, oder das Laub an den Bäumen, das den Blickwinkel verändert. Wer hier allerdings regelmäßig übt, wird von Mal zu Mal besser, stellt Lambrecht fest.

"Mit jedem Pfeil, den man schießt, speichert das Unterbewusstsein ein Bild ab, das letztendlich in einen besseren Schuss mündet." Gabi Naser jedenfalls gefällt die Sportart, bei der sie sich nicht auspowern muss, sondern eher zu sich selbst findet. Auch Patrick Herkle und sein zehnjähriger Sohn David gehören dem Team an. Einmal bei einer Freizeit ausprobiert - und schon war Herkle Feuer und Flamme für diese Sportart.

Im Herbst will Lambrecht mit seiner Truppe an regionalen Wettkämpfen teilnehmen. "Es sind einige dabei, die hier durchaus schon mitmachen könnten", sagt Lambrecht. Patrick Herkle will vor einem solchen Turnier noch ein paar Trainingsstunden einlegen. "18 Meter ist die Entfernung beim Wettkampf. Das schaffe ich noch nicht ganz." Aber der Wettbewerb ist auch nicht sein vorrangiges Ziel. "Ich mache mit, weil ich hier zur Ruhe komme. Ich kann beim Bogenschießen super entspannen."

Seit 15 Jahren übt Manfred Syring die Sportart aus und ist ein Bastler mit viel Talent. Denn für ihn gehört zum Bogenschießen auch die Fertigung seiner Sportgeräte. Seit einem Workshop bei einem Bogenbauer stellt er sie mit viel Liebe zum Detail im heimischen Keller selbst her. So wie das Exemplar aus Rattan oder jenes aus dem Holz des Milchorangenbaums, auf die er seine Sehnen aus Dralon gespannt hat. Auch die Pfeile fertigt er selbst aus Holz. Er schleift, hobelt und bemalt sie und steckt am Ende die Federn an. "Sie wiegen genau 33 Gramm", erzählt er stolz. Das muss so sein, damit sie richtig fliegen.

Aus Manfred Syrings Bastelwerkstatt stammen übrigens auch die vielen Tierattrappen wie Biber, Wolf, Adler oder Reh. "Ich wollte nicht nur auf Scheiben schießen", erklärt Syring. Deshalb hat er den Trainingsparcours in Massenbach mit den ausgestopften Kunststofftieren bestückt. Hans-Peter Daum, Vereinschef des TSV Massenbach, freut sich über die neue Abteilung. "Es ist eine Nische, die man anbietet und das macht den Verein ein Stück weiter interessant."