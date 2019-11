Von Tim Müller

> Weinheim. 9.30 Uhr, Apfelhof Schulz: Als der schwarze BMW der Landtagsabgeordneten Julia Philippi (CDU) auf den Hof rollt, tritt Landwirt Sven Stein schnellen Schritts auf sie zu. Es nieselt, düstere Wolken hängen am Himmel. Für Philippi ist es der Auftakt ihrer seit Sommer geplanten Tour zu den Bauern ihres Wahlkreises. Sie will mit den Landwirten ins Gespräch kommen – über Sorgen, Ängste und Hoffnungen sprechen.

Stein bittet die Abgeordnete zum Gespräch in den Hofladen. Dort angekommen bricht es aus dem sonst ruhig wirkenden Landwirt heraus: „Der Frust bei uns ist groß!“, schimpft er. „Die Wahrnehmung der Landwirte in der Bevölkerung ist verzerrt.“ Volksbegehren wie „Rettet die Bienen“ oder der Trend zu mehr Biolandwirtschaft seien schön und gut, aber letztlich wolle der Kunde doch immer die schönsten und größten Äpfel.

Obstbauer Sven Stein.

Landwirt Stein verschränkt die Arme. „Ich sehe mich als Landschaftsschützer. Ich habe ja auch keine Lust Pflanzenschutzmittel auszubringen. Aber es muss es sein.“ Philippi nickt, stimmt zu. Steins Körperhaltung entspannt sich: „Ich mache diesen Job gerne, aber das letzte halbe Jahr war schwierig. Im Moment sind wir Bauern die Buhmänner.“ Stein bewirtschaftet den Hof seit 2008 zusammen mit seiner Frau. Er stammt aus Hirschberg-Großsachsen, wo sich der Bauernbetrieb der Eltern befindet.

Was er sich wünsche, fragt die Abgeordnete. Stein lacht: „Wünsche habe ich viele. Ich will nicht jammern, aber das Bild der Bauern in der Bevölkerung geht völlig an der Realität vorbei.“ Viel Vertrauen bei den Kunden sei verloren gegangen, ergänzt er. Außerdem verstehe er nicht, dass sich die Obstfachberater, die Höfe wie seinen unterstützen, sich in der derzeitigen Debatte nicht einbringen dürften. Philippi hakt nach: „Warum sollten sie das nicht dürfen?“ Stein erwidert, das wisse er nicht. „Ich werde mit Minister Hauk reden“, verspricht Philippi.

> 10.45 Uhr, auf dem Weg zum nächsten Hof: Felder ziehen am Auto der Abgeordneten vorbei. Die Bauern zu besuchen ist ihr wichtig. 1998 trat Philippi in die CDU ein und wurde 2008 1. Stellvertretende Bürgermeisterin von Dossenheim. Zum 1. Januar 2018 zog sie in den Landtag ein.

Ihr Vorgänger Georg Wacker habe bereits Touren zu den Menschen in der Region veranstaltet. Sie wolle das fortführen, erklärt sie. Im Mittelpunkt stünde all das, was unter den Nägeln brennt. Der Besuch der Bauern sei durch das Volksbegehren „Artenvielfalt“ aktuell. „Ich will, dass wir miteinander reden, nicht übereinander“, sagt sie, als das Auto auf den Feldweg abbiegt.

> 10.55 Uhr, Hirschberg, Obsthof Volk: Mit einer Viertelstunde Verzug trifft Philippi beim Bauernhof Volk ein. Sie geht schnell über den mit Kürbissen geschmückten Innenhof des Anwesens zu einer umgebauten Scheue. Landwirt Werner Volk ist schon zur Stelle, als Philippi den Laden betritt. Kartoffeln, Zwiebeln, Eier lagern hier. Äpfel natürlich. Auch Spirituosen stehen im Regal. „Kommen Sie, wir gehen an den Tresen, da ist es gemütlicher“, schlägt er vor. Es gibt Kaffee.

Landwirt Werner Volk.

„Wissen Sie, ich will mich nicht beschweren, der Hofladen und der Bauernbetrieb laufen super. Wir haben riesige Zuwächse“, erzählt Volk, der 1980 den Hof übernahm, als sein Vater unerwartet verstorben war. Im Hintergrund werden Einkaufstaschen gefüllt, Eier begutachtet und ein Plausch an der Kasse gehalten. Immer wieder muss Volk sein Gespräch mit Philippi unterbrechen, weil die Kunden ihn persönlich verabschieden wollen.

Als 2017 die Apfelblüten in Süddeutschland im späten Frost erfroren, konnte Volk mit der Beregnungsanlage seinen Ertrag retten. „Damals kam es zu einem Quantensprung hier in unserem Hofladen“, erklärt der Landwirt. Viele Leute seien damals aufgrund der hohen Apfelpreise bei der Konkurrenz zu ihm gekommen – und sind seitdem Kunde. Zu ihm kommen Leute, die sich bewusst regional ernähren wollen. „Der Laden hat sich zu einem wichtigen Teil unseres Betriebs entwickelt“, ergänzt der 56-Jährige. Als Landwirt müsse man heute immer weiter wachsen. Auch deshalb würden Hofläden wichtiger, so Volk.

> 11.50 Uhr: Der Kaffee ist leer. Der nächste Bauer wartet schon. Über ausgefahrene Landstraßen geht es weiter zum nächsten Hof.

> 12.00 Uhr, Hirschberg, Obsthof Bitzel: „Sie wollen zu Herrn Bitzel?“, fragt ein Angestellter hinter dem Tresen, als Philippi das Hofcafé betritt. Auf den Tischen steht bereits Weihnachtsdeko. Am Buffet gibt es Rührei mit Speck und Wurst. Und natürlich Äpfel. Einige Augenblicke später steht Karl-Jürgen Bitzel im Gastraum. „Wollen Sie etwas frühstücken?“, fragt der Landwirt höflich in die Runde.

Junglandwirt Jochen Maas.

Bitzel hat sich auf das Gespräch vorbereitet. „Wie offen soll ich sein?“, fragt er. Philippi zeigt sich kurz irritiert, dann antwortet sie: „Seien sie offen, deshalb bin ich hier.“ Also legt der Landwirt los. Immer wieder tippt Bitzel energisch auf den Ausdruck des neuen Eckpunktepapiers der Regierung vor ihm. Ein Kompromiss zwischen den Forderungen der Initiatoren des Bienenbegehrens und dem Standpunkt der Bauern? Nicht für ihn. Er hat Sätze markiert, andere durchgestrichen. „Rettet die Bienen hört sich großartig an“, sagt er. „Wir brauchen die Biene. Aber im Moment wird die Diskussion mehr als populistisch geführt.“

Synthetische Pflanzenschutzmittel stünden zu stark in der Kritik. Ließe er diese weg und würde nur noch Produkte auf natürlicher Basis einsetzen, dann bräuchte er die zehnfache Menge, erklärt Bitzel, der 2002 nach Lehre und einer Spezialisierung den Betrieb seines Vaters übernahm. „Das wäre für die Umwelt mindestens genauso schlecht. Darüber spricht niemand.“ Philippi kann nichts erwidern. Im Landtag ist der Arbeitsschwerpunkt der studierten Kunsthistorikerin die Kulturpolitik.

Bitzel dagegen setzt nach, arbeitet sich weiter am Eckpunktepapier an. Der Schutz der Streuobstwiesen beispielsweise werde der Tod derselben sein, erklärt er. Jeder Bauer werde sie entfernen, bevor er sich an die Auflagen halten müsse.

„Die Stimmung ist vergiftet“, gesteht Bitzel. Das Eckpunktepapier werde intern nur noch „Hauruckpapier“ genannt, vertraut er der Abgeordneten an. „Die Politik muss gegensteuern. Was tun Sie da?“, fragt er energisch. Philippi blickt zu Boden. Schließlich antwortet sie: „Es gibt ja auch noch die Fraktionen. Wir werden Sie nicht allein lassen.“ Bitzel lehnt sich langsam zurück, verschränkt die Arme. „Ich bin da pessimistisch.“

> 14.00 Uhr, Ladenburg, Bauernhof Maas:Es ist kalt im Kuhstall. Jungbauer Jochen Maas trägt schwere Gummistiefel und eine dicke Jacke. Stolz präsentiert er Philippi die automatische Melkstation, die sich die Familie Maas geleistet hat. „Die Kühe können jetzt selbst entscheiden, wann sie gemelkt werden“, erklärt er. Neben den beiden zieht der Futterroboter des Hofs leise surrend seinen Weg durch den Stall. Digitalisierung wird bei Maas groß geschrieben. „Sie nimmt uns definitiv Arbeit ab. Genug zu tun gibt es aber immer noch“, sagt Maas.

Obstbauer Karl-Jürgen Bitzel.

Generell zeigt sich der Betrieb innovativ: Neben Melkstation und Futterroboter gibt es auch eine Biogasanlage auf dem Hof. „Früher haben wir im Jahr 6000 Liter Heizöl verbraucht, heute geht das alles über die Anlage“, so Maas. Auch deshalb empfindet er die aktuelle Diskussion um das Image der Bauern unfair: „Sie sehen ja selbst, dass wir einiges tun, um uns klimafreundlicher aufzustellen“, ärgert er sich. Die Bauern als Hauptschuldige für Umweltzerstörung und Artensterben zu deklarieren, sei schlicht falsch: „Der Straßenverkehr und die steigende Lichtverschmutzung, müssen viel stärker diskutiert werden“, sagt er mit ausschweifender Handbewegung.

Die Abgeordnete kommt während des Besuchs kaum zu Wort. Maas will Philippi in der kurzen Zeit, die er hat, möglichst viel mit auf den Weg geben. Sie stellt einige Gegenfrage, weiß aber, dass es hier vor allem ums Zuhören geht.

> 15.00 Uhr, Ladenburg: Philippis BMW rollt vom Hof. Es gibt noch weitere Termine zu absolvieren. Viele Themen nimmt sie mit nach Stuttgart: Das verzerrte Bild der Bauern in der Bevölkerung, die immer wichtigere Rolle der Hofläden, die Unzufriedenheit mit dem Eckpunktepapier.

Die Tour sei nicht nur für sie relevant, sagt die Abgeordnete. „Ich werde meine Eindrücke auch an die Minister Hauk und Untersteller weitergeben“, verspricht sie.