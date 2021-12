Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Manuel Hagel (33) ist Fraktionschef der CDU im Landtag.

Herr Hagel, am Dienstag gab es eine Telefonschalte des designierten Kanzlers Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten, an diesem Donnerstag sollen Beschlüsse folgen. Wie zufrieden sind Sie mit den Plänen?

Olaf Scholz hat am Dienstag verfügt, dass die Runde mit den Ministerpräsidenten keine Entscheidungen treffen darf. Dieses Zögern ist gefährlich. Wir verspielen Tag um Tag, Woche um Woche in einer Phase, in der jede Stunde zählt.

Es geht auch um die Einschränkung von Freiheitsrechten, darf man da nicht sorgfältig prüfen?

Die Freiheitsrechte werden zurückkehren, die Toten nicht. Wir erleben gerade ein Déjà-vu. Wir führen die gleiche Diskussion wie vor einem Jahr. Nur: Inzwischen haben sich drei Parameter massiv verschlechtert. Die Inzidenzen sind explodiert, die Sterbefälle ebenso, die Hospitalisierung ist dramatisch. Wir hatten im letzten Winter einen wirkungslosen Lockdown light über viele Wochen und erst danach einen konsequenten Lockdown. Danach haben viele gesagt: Wären wir gleich hart reingegangen, wäre uns vieles erspart geblieben.

Was ist Ihre Forderung?

Wir rasen seit Wochen mit Tempo 180 auf eine Betonwand zu, nur eine Vollbremsung kann uns noch retten. Das geht nicht mit 3G, auch nicht mit 2G+. Wir brauchen jetzt einen konsequenten Advents-Lockdown mit einem weitgehenden Runterfahren des öffentlichen Lebens inklusive Handel, Gastronomie, Sport- und Kulturveranstaltungen.

Welchen Zeitraum streben Sie an?

Am besten fahren wir das öffentliche Leben ab Anfang kommender Woche runter, dann haben die Menschen etwas Vorlauf. Wir wissen, dass ein Lockdown etwa ab dem siebten Tag wirkt. Als ich heute Morgen mit meinen Kindern das erste Türchen am Adventskalender geöffnet habe, ist mir klar geworden: Nur wenn wir jetzt im Advent schnell handeln, ist Weihnachten mit der Familie möglich. Ich möchte nicht, dass aus dem Fest der Freude ein Fest der Tränen wird, dass Eltern ihren Kindern sagen müssen, dass die Großeltern Heiligabend wieder in der Isolation verbringen müssen. Wenn wir während des Lockdowns die Impfquote steigern, die Inzidenz drücken und ab Weihnachten mit 2G+ weitermachen, können wir durch den Winter kommen. Dafür müssen wir jetzt mutig und wirksam handeln.

Was ist mit Schulen und Kitas?

Kitas und Schulen müssen geöffnet bleiben, diese Lehre sollten wir aus dem ersten Lockdown ziehen.

Bei vielen wird Ihre Forderung nicht gut ankommen.

Ich kann jeden Geimpften, jeden Händler oder Wirt verstehen, der das als ungerecht empfindet. Mir geht es aber darum, das Richtige zu tun. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir das Gemeinwohl wieder an die allererste Stelle setzen müssen. Solidarität ist keine Einbahnstraße: Bund und Länder müssen klar signalisieren, dass es für jene, die jetzt Opfer bringen müssen, Wirtschaftshilfen geben wird. Auch hier gibt es Lerneffekte: Die Verfahren müssen einfacher sein. Wir werden jetzt mit dem Wirtschaftsministerium und den Spitzenverbänden der Wirtschaft Antworten erarbeiten, damit bei einem Lockdown zeitgleich ein Konzept für neue Wirtschaftshilfen vorliegt.

Wie stehen Sie zur Impfpflicht?

Machen wir uns doch ehrlich: Wir kommen um eine Impfpflicht nicht herum. Sie wird nichts mehr zum Brechen der vierten Welle beitragen. Sie ist eine Vorsorgemaßnahme für die kommenden Monate und Jahre. Wir müssen das jetzt gesetzgeberisch und auch logistisch vorbereiten, damit wir die Impfpflicht bereits ab Anfang 2022 umsetzen können. Ich will deshalb, dass Baden-Württemberg eine Bundesratsinitiative zur Einführung der allgemeinen Impfpflicht für Volljährige vorbereitet. Bis Berlin in die Gänge kommt, dauert es zu lange. Wir müssen da jetzt Dampf machen. Mann und Maus müssen jetzt an die Spritze.

Also auch Apotheker oder Tierärzte?

Ja. Apotheker sind bestens ausgebildet und dürfen in Modellregionen bereits Grippeimpfungen verabreichen. In Böblingen hat der Apotheker Björn Schittenhelm gezeigt, dass es geht. Die Apotheker sagen uns, dass sie im Januar bereit sein können, die Politik muss das aber jetzt mit dem Apothekerverband in die Wege leiten. Wir brauchen Tempo, Tempo, Tempo. Und Mut.

Was meinen Sie damit?

Die Politik muss den Mut haben, eigene Fehler einzugestehen. Instrumente wie ein neuer Lockdown oder eine Impfpflicht, die viele vor einem halben Jahr noch kategorisch ausgeschlossen haben, sind in der jetzigen Situation schlicht notwendig. Natürlich war es mit dem Wissen von heute ein Fehler, die Kreisimpfzentren zu schließen. Aber als die Auslastung im Sommer bei drei bis fünf Prozent lag, war die Diskussion eine andere. Da steht es der Politik gut zu Gesicht zu sagen: Die Entscheidungen waren falsch, daraus haben wir gelernt – und machen es jetzt aber auch besser.