Von Gernot Heller, RNZ Berlin, und Sören S. Sgries

Stuttgart/Berlin. Ist das Bundesbildungsministerium angesichts der Länderkompetenzen im Bildungsbereich nicht eigentlich überflüssig? Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht das so. Mit einem entsprechenden Vorstoß erntete der Grüne allerdings gestern heftigsten Widerspruch aus den anderen Parteien.

In einem Zeitungsinterview hatte der Regierungschef auf eine entsprechende Frage geantwortet, man könne durchaus die Frage aufwerfen, warum ein Ministerium auf einer Ebene eingeführt wird, für die man nicht zuständig ist. "In Baden-Württemberg gibt es ja auch kein Außenministerium", lautet sein knappes Argument. Der Bund sollte, so seine Überzeugung, den Ländern generell ihre Zuständigkeiten überlassen.

Der Grüne hält über den Bildungsbereich hinaus eine Neujustierung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern für nötig, denn die seien "völlig aus dem Lot" geraten.

"Ein Bundesbildungsministerium, wie Frau Karliczek es führt, ist in der Tat entbehrlich", räumte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Marco Buschmann ein. Und auch die SPD stimmte in die Kritik an Ministerin Anja Karliczek (CDU) ein. Deren Bilanz sei "leider enttäuschend", bemängelte auch die Vize-Fraktionschefin der Sozialdemokraten, Bärbel Bas. Karliczek habe ihre Kompetenzen nicht genutzt, die Koordination von Bund und Ländern voranzutreiben und zu verbessern.

In der Sache aber lehnen Liberale wie Sozialdemokraten und Linke den Vorstoß Kretschmanns ab. Der Grüne irre, wenn er eine Abschaffung des Ministeriums fordere, sagte Buschmann unserem Berliner Büro. "Wir benötigen mehr Kooperation, mehr Innovation und mehr Geld im Bildungssystem. Das ist der Weg zu weltbester Bildung", unterstrich er.

Andere Liberale sprangen ihm bei und befürworteten eher eine Ausweitung der Kompetenzen des Bundesministeriums im Bereich Bildung. "Dass der Bund bei der Bildung so wenig mithelfen darf, ist genau das Problem, welches einer Modernisierung und etwa mehr Chancengerechtigkeit oft im Weg steht", argumentierte FDP-Vize Johannes Vogel.

Ähnlich sieht es die SPD. Für Vize-Fraktionschefin Bas geht Kretschmann in die falsche Richtung. "Mit seiner Forderung, das Bundesbildungsministerium abzuschaffen macht er sich endgültig zum Symbol einer bildungspolitischen Kleinstaaterei", kanzelte sie ihn ab. Bas warf Kretschmann vor, schon mit der Verhinderung eines nationalen Bildungsrates vor einiger Zeit zusammen mit Bayern eine Koordinierung der Bildungspolitik von Bund und Ländern verhindert zu haben.

Ähnlich wie die FDP sehen die Sozialdemokraten den Bund gefordert, mehr dafür zu tun, dass es in Deutschlands Schulen besser läuft. "Der Digitalpakt, die Ganztagsbetreuung, die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten in der Pandemie - all dies ist nur möglich, weil Bund und Länder in dieser Wahlperiode gemeinsam das Kooperationsverbot in der Bildung abgeschafft haben", argumentierte sie.

Doch nicht nur Bundes-, auch Länderpolitiker gehen Kretschmann an. "Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder erleben müssen, dass manche Aufgabe in der Bildung die Leistungsfähigkeit einzelner Länder klar an ihre Grenzen bringt. Allein schon deswegen ist ein Bildungsressort des Bundes hilfreich", sagte der baden-württembergische SPD-Chef Andreas Stoch.

FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke nannte es "wirklich dreist", dass ausgerechnet Kretschmann, der "einem aufgeblähten Kabinett vorsteht, nun auf Einsparjagd im Bundeskabinett geht". Er bezog sich auf das neue Bau-Ministerium sowie zusätzliche Stellen für Staatssekretäre, die die neue grün-schwarze Landesregierung geschaffen hatte. "Dass er im Bildungsbereich den Bundesvergleich scheut und Hilfen von dieser Ebene da immer wieder halsstarrig verweigert, ist mit dem Sinkflug der Bildungsqualität in Baden-Württemberg zu erklären, für die er schon seit zehn Jahren verantwortlich zeichnet", so Rülke.