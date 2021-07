Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Wenig Kontroversen, keine zugespitzte Debatte, sondern weitgehende Einigkeit in zentralen Fragen quer durch die Fraktionen: Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit ihren vielen Todesopfern hat zu einer Debatte im Landtag geführt, die frei von scharfer Rhetorik war. Im Gegenteil: Einmütig gedachten die fünf Fraktionen der Toten, versicherten ihre Solidarität und zogen weitgehend gleiche Schlüsse. Über alle Fraktionen gab es Lob für die Einsatzbereitschaft der Helfer und Helferinnen aus dem Land, gleichermaßen bewerteten die Redner den Zustand des Katastrophenschutzes im Land als gut.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) lobte die Debatte und nannte alle Redner "pietätvoll und mitfühlend". Großen Beifall gab es für seine Feststellung, dass die 16 Innenminister der Bundesländer und der Bundesinnenminister keinen Anlass sähen, an der bewährten Zuständigkeit der Länder für den Katastrophenschutz etwas zu ändern. "Der Bund unterstützt – aber entscheidet nicht", so Strobl.

Die SPD-Landtagsfraktion hatte die Debatte beantragt. Vorsitzender Andreas Stoch betonte: "Wir können nicht auf jeden erdenklichen Fall vorbereitet sein. Aber wenn aus Jahrhundertfluten jährliche Fluten werden, dann müssen wir etwas tun." Er lobte den "einzigartigen Bevölkerungsschutz" in Baden-Württemberg, aber es gelte ihn weiter zu stärken. Personalplanung, Materialbeschaffung und Übungen müssten verstärkt werden. Dies gelte auch für die Selbsthilfe der Bevölkerung. "Wir brauchen effektive Warnsysteme und vorbereitete Menschen." Stoch sprach sich ebenfalls wie am Tag zuvor Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für eine verpflichtende Elementarschutzversicherung für Gebäudebesitzer aus, wie es sie im Land bis in die 1990er Jahre gab.

Grünen-Fraktionsvorsitzender Andreas Schwarz lobte die Hilfsbereitschaft. "Hier zeigt sich allen Unkenrufen zum Trotz: Solidarität wird in Deutschland großgeschrieben." Er nannte die Ereignisse einen "Weckruf", um gemeinsam Deutschland widerstandsfähiger und krisenfester zu machen. Man brauche neue Warnkommunikation über Sirenen oder die Nina-App hinaus. Schwarz kündigte eine Überarbeitung des Katastrophenschutzgesetzes des Landes an. Der menschengemachte Klimawandel erhöhe das Risiko solcher Ereignisse beträchtlich. Auf lange Sicht sei der Klimaschutz das richtige Mittel dagegen.

Die Lehren aus der Katastrophe will auch die CDU-Fraktion ziehen, so deren Redner Matthias Miller Er verwies auf die zerstörerische Flut 2016 in Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall), aus der man schon Konsequenzen gezogen habe. "Wir haben viel gemacht. Aber auch in Zukunft werden solche Ereignisse stattfinden". Immer wichtiger sei es, die Menschen frühzeitiger zu warnen, eine wichtige Rolle hätten dabei die "alten verstaubten Sirenen".

Der FDP-Abgeordnete Nico Weinmann betonte: "Was jetzt benötigt wird, sind nicht neunmalkluge Besserwisserei und jene, die die Katastrophe instrumentalisieren". Es gehe darum, den Katastrophenschutz weiter zu stärken.