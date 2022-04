Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Am Mittwoch soll die Wahlrechtsreform im Landtag von Baden-Württemberg verabschiedet werden. Grüne, CDU und SPD haben einen gemeinsamen Entwurf für ein neues Landtagswahlgesetz sowie wegen der Absenkung des Wahlalters für die notwendige Verfassungsänderung vorgelegt.

Was war die zentrale Motivation für ein neues Wahlrecht? Es war ein Herzensanliegen der Grünen, die CDU hatte sich erst zu Beginn der zweiten Regierungszeit mit den Grünen von ihrer einstigen Gegnerschaft verabschiedet. Erreicht werden soll ein breiteres Abbild der Gesellschaft im Parlament, vor allem ein höherer Frauenanteil. So sind in der aktuellen Wahlperiode nur 29,2 Prozent der Landtagsabgeordneten weiblich. Auch junge Leute sollen mit der Absenkung des Wahlalters verstärkt eingebunden werden. Das Zwei-Stimmen-Wahlrecht biete neben mehr Flexibilität für die Wähler darüber hinaus den Vorteil, dass "die Reihenfolge der Mandatsvergabe über die Landeslisten im Voraus transparent feststeht, während die bisherige Regelung zur Vergabe der Zweitmandate in den Regierungsbezirken eine Abschätzung der Erfolgsaussichten schwer kalkulierbar macht", heißt es im Gesetzesentwurf.

Es gibt aber auch Kritik an der Einführung von Landeslisten. Woran stören sich die Kritiker? Die Kritiker befürchten eine Zunahme der Macht der Parteivorstände. Wie bisher stellen die Kreisparteien die Kandidaten vor Ort auf, aber Landesparteitage künftig die Landeslisten. Am Montag hat der SPD-Abgeordnete Gernot Gruber (Backnang) öffentlich gemacht, dass er gegen das Gesetz stimmen werde. Er begrüße zwar ein Zweistimmenwahlrecht, sei aber gegen Landeslisten. Es erfolge eine Machtverschiebung von den Wählern hin zu den Landesvorständen und Landesparteitagen, so seine Sorge. Gruber weiter: "Abgeordnete mit Zweitmandat sind künftig in erster Linie ihren Landesparteien Rechenschaft schuldig, heute den Wählerinnen und Wähler ihrer Wahlkreise. Ich befürchte, dass das die Politikverdrossenheit begünstigt und Wähler und Gewählte entkoppeln kann". Der im Bundestag zu beobachtende Karriere-Trend "vom Kreißsaal über den Hörsaal in den Plenarsaal" werde sich auch im Landtag künftig verstärken.

Was bleibt in neuem Wahlrecht gleich, was ändert sich? Künftig hat der Wähler statt einer Stimme zwei Stimmen wie bei der Bundestagswahl. Mit der Erststimme wird der Wahlkreiskandidat gewählt. Die Stärke der Parteien im Landtag hängt nun vom Wahlergebnis bei den Zweitstimmen ab. Es bleibt bei 70 Wahlkreisen, hinzu kommen (zunächst) 50 Mandate, die über die Landeslisten vergeben werden. Die Sieger in den Wahlkreisen ziehen wie gewohnt in den Landtag ein. Statt einer bisher anteilmäßigen Verteilung der sogenannten Zweitmandate auf Regierungsbezirksebene an die nächstplatzierten Wahlkreiskandidaten gibt es nun Landeslisten. Von dort ziehen je nach Wahlergebnis weitere Abgeordnete einer Partei ein. Es bleibt beim System von Überhang- und Ausgleichsmandaten, deshalb kann der Landtag deutlich größer werden als die Sollgröße von 120.

Eigentlich wollten die Koalitionsparteien bei ihrem Gesetzesentwurf auch die Oppositionsparteien SPD und FDP mitnehmen. Warum ist die FDP ausgestiegen? Die FDP-Fraktion begrüßt die Wahlrechtsreform im Prinzip, hat aber starke Bedenken, was eine mögliche Aufblähung des Landtags angeht, nicht zuletzt durch das Stimmensplitting. FDP-Fraktionsvorsitzender Hans-Ulrich Rülke schlug deshalb die Reduzierung der Zahl der Wahlkreise auf 60 vor. Grüne und CDU legten Untersuchungen vor, dass nicht von einem starken Anstieg auszugehen sei und dass die Größe eher von anderen Faktoren abhänge. Bei einer Expertenanhörung vor einigen Tagen gab es Wahlrechtsexperten, die die Sorge vor einer Aufblähung des Landtags, der aktuell 154 Abgeordnete zählt, teilten.

Was ist, wenn ein Abgeordneter aus dem Landtag während der Wahlperiode ausscheidet? Wer rückt ihm nach? Bisher rückte der Ersatzkandidat im Wahlkreis nach. Nun ist es komplizierter, die Regelung dafür wurde im Laufe der Debatte auch verändert. Wenn ein Wahlkreissieger ausscheidet, rückt weiter der Ersatzbewerber nach. Scheidet ein Listenkandidat aus, kommt nun ein sogenannter "Listenersatzbewerber" zum Zug, wenn einer nominiert wurde. Ansonsten rückt der Nächstplatzierte auf der Liste nach. Der Plan, bei Wahlkreis-Kandidaten Ersatzbewerber zu nominieren, ergebe keinen Sinn, sagte beispielsweise Jochen Behnke von der Zeppelin Universität Friedrichshafen bei der besagten Anhörung, denn diese würden nicht vom Bürger gewählt; die ebenfalls vorgesehenen Ersatzbewerber für Listenplätze seien sogar "völlig absurd". Die explizite Priorisierung der Listen werde durch solche Ersatzbewerber unterlaufen. Die FDP wirft den drei anderen Fraktionen vor, bei der Mandatsnachfolge "Erbhöfe" schaffen zu wollen.