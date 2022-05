Von Theo Westermann

Stuttgart. Zehntausende Vollstreckungsverfahren wegen ausstehender Rundfunkgebühren liegen laut Informationen unserer Redaktion in Baden-Württemberg auf Eis. Seit Jahresanfang 2022 müssen säumige Zahler nicht mehr mit einer Vollstreckung des Rundfunkbeitrags durch den SWR rechnen. Damit fehlen dem Rundfunksender mehrere Millionen Euro an Rundfunkbeiträgen.

Eine Sprecherin des SWR bestätigte diese Information. Insgesamt "pausierten" laut SWR seit dem Jahresbeginn bis Ende April exakt 26.692 Vollstreckungsersuchen in Baden-Württemberg. Das "pausierte Forderungsvolumen", so die Formulierung, beträgt zur Zeit 8,9 Millionen Euro. "Die titulierten Forderungen verfallen dadurch jedoch nicht. Sie werden lediglich zeitlich in die zweite Jahreshälfte 2022 verschoben", so der SWR. Jede Woche kommen allerdings Tausende weiterer aufgeschobener Vollstreckungsersuchen hinzu, das heißt, die Summe ausstehender Forderungen erhöht sich immer weiter.

Der Hintergrund: Seit 1. Januar 2022 sind auf Grund der Verpflichtung des Paragraf 130d Zivilprozessordnung (ZPO) zum digitalen Rechtsverkehr keine Vollstreckungsersuchen des Senders mehr bei den zuständigen Amtsgerichten im Land eingegangen. Denn diese müssten seit 1. Januar als digitales Dokument eingereicht werden. Dies ist notwendig, damit die Gerichtsvollzieher – ebenfalls mit einem digitalen Vollstreckungsdokument – im Land aktiv werde können. Bisher wurde das Ganze in Papierform abgewickelt.

Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio in Köln führt für alle Landesrundfunkanstalten Zahlungsüberwachung und Mahnverfahren durch. In den meisten Bundesländern sind für die Vollstreckung die Stadt- und Kommunalkassen zuständig. Nur in Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg erfolgt dies aufgrund der jeweiligen Landesgesetze über Gerichtsvollzieher. Nur diese Bundesländer seien von der neuen Regelung betroffen, so der SWR.

Die individuelle elektronische Kommunikation zwischen dem SWR und den Gerichtsvollziehern in Baden-Württemberg funktioniere bereits seit Jahresanfang. Die automatisierte Ausbringung der Vollstreckungsersuchen als Bestandteil der elektronischen Massenkommunikation befinde sich jedoch noch "in der Umsetzungsphase", so der SWR. Bis Ende des zweiten Quartals 2022 sollen die Probleme behoben sein, hofft der Sender.

Die Dimensionen sind erheblich: So gab es alleine von Januar 2019 bis einschließlich September 2019 in Baden Württemberg rund 104.000 Vollstreckungsersuchen in Sachen Rundfunkbeiträge. Ende 2019 standen noch Forderungen von 86 Millionen Euro aus. Diese Summe beinhaltete alle Forderungen, also auch noch nicht angemahnte Forderungen. Von Januar 2019 bis einschließlich Dezember 2019 waren 135.405 Personen im Land von diesen Vollstreckungsverfahren betroffen.

Dem Vollstreckungsverfahren geht ein mehrstufiges Mahnverfahren mit Zahlungserinnerungen, Beitragsbescheiden und Mahnschreiben voraus. Kommt es zu keinen Zahlungen, stellt der SWR ein Vollstreckungsersuchen. Die Vollstreckung erfolgt dann durch einen Gerichtsvollzieher. Zu derartigen Vollstreckungen kommt es offenbar nicht nur, weil den Schuldnern das Geld fehlt. ALG-II-Empfänger können beispielsweise auf Antrag von der Gebühr befreit werden. Viele würden aber auch bewusst den Rundfunkbeitrag nicht zahlen, ist zu hören. Bei den Gerichtsvollziehern im Land rechnet man fürs kommende halbe Jahr mit einer Fülle von Aufträgen, wenn die öffentlich-rechtlichen Sender das Problem behoben haben.