Von Roland Muschel

Stuttgart. Ob für die jährliche "Stallwächterparty" der grün-schwarzen Landesregierung in Berlin, für Forschungsprojekte an den Hochschulen im Land, für die Durchführung von Kunstausstellungen oder die Präventionsarbeit der Polizei: Bei der Finanzierung von kleinen wie großen Vorhaben greifen Baden-Württembergs Ministerien und die ihnen nachgeordneten Behörden nicht allein auf Steuermittel, sondern zunehmend auch auf Sponsorengelder, Spenden und Schenkungen von Unternehmen, Stiftungen, Banken und Privatpersonen zurück.

Diese Zuwendungen summierten sich 2017 auf den bisherigen Rekordwert von 84,3 Millionen Euro. Im Vorjahr ging der Gesamtbetrag auf knapp 79,3 Millionen Euro zurück, was aber immer noch der zweithöchste Wert in der Landesgeschichte ist. Das geht aus dem noch unveröffentlichten Sponsoring-Bericht der Landesregierung für die Jahre 2017 und 2018 von Innenminister Thomas Strobl (CDU) hervor, der der RNZ vorliegt. Der 270-Seiten-Wälzer wird am Dienstag im Kabinett vorgestellt.

Hauptprofiteure der Zuwendungen sind die Hochschulen. Für den Bereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst, dem die Hochschulen wie auch die staatlichen Museen zugeordnet sind, verzeichnet der Bericht für 2017 Zuwendungen in Höhe von 79,3 Millionen Euro und für 2018 von 74,1 Millionen Euro.

Mit weitem Abstand folgt an zweiter Stelle der Geschäftsbereich des Kultusministeriums mit Sponsoring, Spenden und Schenkungen im Umfang von rund 3,1 Millionen Euro pro Jahr. Das Sozialministerium ist das einzige Ressort, das in den beiden zurückliegenden Jahren ganz ohne derartige Leistungen ausgekommen ist.

In dem Bericht sind Beträge ab 1000 Euro aufgelistet, bei Vorliegen einer Einwilligung mit dem Namen der Geber. Verbucht sind etwa Geldleistungen der Hector Stiftung in Höhe von drei Millionen Euro pro Jahr für die frühkindliche Bildung. Die Dietmar-Hopp-Stiftung hat für verschiedene Bereiche der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg Beiträge gespendet, die addiert einen höheren Millionenbetrag ergeben. Auch Medizinfirmen treten als Geldgeber der Unikliniken im Land in Erscheinung.

In der Mehrzahl der Fälle haben die Spender indes ihre Einwilligung zur namentlichen Veröffentlichung verweigert, das betrifft gerade den Hochschulbereich, wo etwa die Spender von Millionenbeträgen für die Duale Hochschule Heilbronn anonym bleiben wollen.

Namentlich aufgeführt sind dagegen die Sponsoren der Stallwächterparty der Landesregierung in Berlin, die ohne das Zutun der großen Autohersteller so wohl nicht mehr möglich wäre: Die Audi AG, die Daimler AG und die Porsche AG haben dafür pro Jahr und Firma je 23.800 Euro fließen lassen. Auslöser für den 2014 von der damaligen grün-roten Koalition beschlossene Bericht, der seither alle zwei Jahre erscheint, war Kritik am Sponsoring der Stallwächterparty durch einen Rüstungskonzern. Dessen Namen befindet sich nun nicht mehr auf der Liste der Geldgeber.

Im Bericht selbst wird das Sponsoring ausnahmslos positiv bewertet. "Das hohe Engagement von Stiftungen, Unternehmen, aber auch von Privaten zeigt das große Interesse an den Themen Bildung, Forschung, Kunst und Kultur", heißt es etwa in der Übersicht über den Geschäftsbereich des Wissenschaftsressorts.

Im Museumsbereich sei "der Erwerb mancher Kunstgegenstände überhaupt nur mithilfe von Sponsoring sowohl von Privatpersonen als auch von Unternehmen möglich". Gegenüber den früheren Berichten sei erfreulicherweise eine erneut gestiegene Spendenbereitschaft festzustellen.