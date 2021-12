Massenauflauf in der Mannheimer Innenstadt: Bei dem sogenannten „Spaziergang“ am Montagabend protestierten zahlreiche Menschen gegen die aktuelle Corona-Politik. Dabei kam es auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Foto: Priebe

Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Corona-Maßnahmen und die Debatte um die Impfpflicht haben dem Protest dagegen mächtig Auftrieb verliehen. Das Demonstrationsgeschehen ist kaum mehr kalkulierbar, Gewaltausbrüche gibt es immer öfter. Der Verfassungsschutz hat ein waches Auge auf das Geschehen, sieht die Szene nach wie vor differenziert, stößt aber auch an seine Grenzen.

Rechnen die Experten des Landesamts für Verfassungsschutz mit einer weiteren Zunahme der Corona-Demonstrationen? Der Verfassungsschutz rechnet in der Tat mit einer weiteren Zunahme. "Das hängt stark auch am Thema Impfpflicht. Zumindest Teile der Bewegung fühlen sich damit in ihrer Ansicht bestätigt, dass man in einer Diktatur lebe", sagt der stellvertretende Amtsleiter Frank Dittrich. Sollte die Debatte eines Tages wieder abebben, halten es die Verfassungsschützer für wahrscheinlich, dass die entstandenen Strukturen erhalten bleiben und sich die Akteure andere Aktionsfelder suchen.

Haben die Behörden ausreichende Einblicke hinter die Kulissen dieser Bewegungen? Nur zum Teil, das räumt der Verfassungsschutz selbst ein. Vorzugsweise wird in geschlossenen Chatgruppen mobilisiert, etwa beim Messengerdienst Telegram, auf den die Behörden kaum Zugriff haben. Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass es in den sozialen Netzwerken vor geplanten Demonstrationen auch zur gezielten Desinformation kommt, um die Behörden zu verwirren. Aktuell entstehen viele kleine Gruppen vor Ort. "Es haben sich Strukturen und Netzwerke gebildet, die wir trotz hohem Personalaufwand nicht hundertprozentig aufklären können", sagt Dittrich. Ob es sich bei jeder Aktivität um mehr als eine One-Man-Show handelt, ist auch für die Experten nur schwer zu überprüfen.

Wieviel Protest in den Städten und Gemeinden im Land ist eher spontan, wieviel ist gut geplant? Nach außen werden die Demonstrationen gerne als spontan bezeichnet, intern werden sie organisiert, so die Ansicht der Experten. Dies sei auch gar nicht anders zu machen. Angesichts eines klaren Regelwerks für Demonstrationen gerade in Pandemiezeiten weichen die Veranstalter zunehmend auf Alternativen ("Spaziergänge") aus, die nicht so leicht zu beobachten sind. Und die sich oft in einer ordnungsrechtlichen Grauzone bewegen.

Gilt die Beschreibung von Innenminister Thomas Strobl (CDU), dass nur ein kleiner Teil der Demonstranten zur extremistischen Szene gehört? Diese Erkenntnis teilt man beim Verfassungsschutz weiterhin. Die Szene ist nicht homogen. Es gibt Schnittmengen mit Verschwörungsideologen und Reichsbürgern. Aber: "Es wäre falsch, aus den aktuellen Demonstrationen den Rückschluss zu ziehen, da seien nur Rechtsextremisten unterwegs", so Dittrich. Zwar versuchen dem Amt bekannte rechtsextremistische Gruppierungen wie die Reichsbürger und Splitterparteien wie "Der Dritte Weg" Einfluss zu nehmen. Doch es sei ihnen bisher nicht gelungen, maßgeblich Einfluss auf die Bewegung zu nehmen. Im Südwesten verläuft die Entwicklung anders als etwa in Ostdeutschland. Der Anteil wirklicher Extremisten sei sehr gering. Dittrich betont: "In großem Maße sind es weiterhin Menschen, die berechtigte oder jedenfalls verständliche Sorgen haben oder um ihre wirtschaftliche Zukunft bangen – die auf diesen Versammlungen aber in Berührung mit extremistischen Narrativen kommen."

Wie ist die Rolle der organisierten Querdenker, vor allem der Gruppierung "Querdenken 711", zu bewerten? Auch bei den organisierten Querdenkern schätzt der Verfassungsschutz nur einen geringen Teil als extremistisch ein. Die "Hauptprotagonisten" hat das Amt aber im Blick. Doch beobachtet wird zur Zeit, dass der Einfluss der organisierten Querdenker eher abnimmt, dass sich andere Gruppierungen und Personen aus dem Umfeld entwickeln. Dazu gehört auch, dass die prominenten Aktivisten der vergangenen zwei Jahre nicht mehr die ganz große Rolle spielen, zum Teil gegenseitig zerstritten sind. Seit Längerem wird beobachtet, dass es um den Initiator von "Querdenken 711", den Stuttgarter Michael Ballweg, stiller geworden ist. Andere Akteure kamen, etwa vor allem in den Regionen, in den Vordergrund.

Wenn rechtsextreme Gruppierungen nicht in der Masse der Demonstranten vertreten sind, profitieren sie von der aktuellen Situation? Die Verfassungsschützer beobachten, dass die Reichsbürger parallel zur Protestbewegung im Aufwind sind. "Die Reichsbürgerszene hat von der Kritik an den staatlichen Maßnahmen profitiert – und es geschafft, Anhänger zu gewinnen und ihre Strukturen auszubauen", so Dittrich. Ihre Zahl wird inzwischen auf rund 3500 im Land geschätzt, Tendenz steigend. Durch die Corona-Maßnahmen fühlen sie sich in ihrer Ideologie bestätigt. Sie haben praktisch ihre stille Kammer verlassen und, gestärkt durch das Demogeschehen, neuen Resonanzboden bekommen.