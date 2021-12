Ein Teilnehmer einer AfD-Demonstration in Göppingen gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung hebt ein Transparent mit der Aufschrift "Wo bleibt die würde des Menschen?" in die Höhe. Foto: Nicole Eyberger/dpa

Am Rande der "Querdenker"-Demo in Freiburg steht ein Fahrradanhänger mit LED-Laufschrift: "Ich lasse mich nicht impfen !!!". Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Gegendemonstranten der "Querdenker"-Demo stehen in Freiburg mit verschiedenen Schildern am Rande der Demonstration. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Freiburg/Göppingen. (dpa) In mehreren Städten in Baden-Württemberg haben Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen, gegen Kontaktbeschränkungen und die geplante Impfpflicht demonstriert. In Freiburg marschierten nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag rund 2900 Teilnehmer durch die Innenstadt. 300 Personen versammelten dort sich zu einer Gegendemonstration. Es verlief aber weitgehend friedlich, fast alle Demonstranten hielten sich an die Auflagen, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte. Nur vereinzelt wurden Platzverweise verteilt.

In Überlingen im Bodenseekreis waren nach Polizeischätzung ebenfalls 2000 Gegner der Corona-Maßnahmen auf der Straße. Alles sei ruhig, friedlich und kooperativ verlaufen, sagte ein Sprecher. Auch in Karlsruhe, Pforzheim und Göppingen waren Versammlungen und Kundgebungen geplant.

In Göppingen kamen Hunderte Menschen zu einer Kundgebung der AfD zusammen. AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel verglich dort die Protestbewegung gegen die Maßnahmen der Pandemie mit den Montagsdemonstrationen in der DDR. "Diese Bewegung kommt von den Menschen, von den Bürgern aus der Mitte der Gesellschaft - so wie vor 32 Jahren in der DDR", sagte sie in ihrer Rede am Samstag.

Alex Maier, der grüne Oberbürgermeister der Stadt Göppingen, versammelte sich mit einer Handvoll Gegendemonstranten am Rand der AfD-Kundgebung. Er wolle eine klare Kante zeigen, sagte er. Er sehe die Aufgabe der Politik darin, mit den Menschen zu reden, sie aufzuklären, und zur Impfung zu bewegen. "Ich glaube, dass ein großer Teil, der hier dabei ist, nicht mehr zu überzeugen ist", sagte Maier.

Der Landkreis hatte die Kundgebung zunächst auf 150 geimpfte, genesene und getestete Menschen beschränkt. Am Freitagabend setzte das Verwaltungsgericht Stuttgart beide Auflagen außer Kraft, wie es am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.