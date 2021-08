Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Manuel Hagel ist der große Aufsteiger innerhalb der Landes-CDU: 2016 zog er erstmals in den Landtag ein, in dieser Legislatur wurde der 33-jährige Fraktionschef.

Herr Hagel, als die CDU Armin Laschet zu ihrem Kanzlerkandidaten gekürt hat, lag die Union in den Umfragen scheinbar uneinholbar vorn. Nun wird sie hinter der SPD und bei historisch niedrigen Werten notiert. Wie ist so ein Absturz möglich?

Es wird ein extrem knappes Rennen. Wahlkampf ist eben nicht nur Ponyhof. Es geht nicht um die Frage, mit wem regiert die Union, sondern es geht um die Frage, regiert die Union. Es ist wie beim Elfmeterschießen im Fußball: Jetzt zählt Nervenstärke. Es geht nicht um Ausgleich, sondern darum, ein Tor mehr zu machen als die anderen. Einige versuchen, die Union abzuschreiben. Aber wir sind da, wir kämpfen. Die Wahlen werden immer kurzfristiger in den letzten Wochen entschieden, die noch vor uns liegen. Deshalb gilt es jetzt, die Ärmel hochzukrempeln.

An welchen Hebeln kann die CDU jetzt noch drehen?

Die nächste Bundestagswahl ist nicht irgendein Farbenspiel, sondern eine Richtungswahl. Eine unionsgeführte Regierung ist in diesen Zeiten der Veränderung kein Experiment, sondern eine Garantie. Sie ist eine Garantie der Stabilität. Es wird darum gehen, wie wir in die 2020er Jahre gehen. Wir machen klar, dass es in der Haltung und im Menschenbild einen Unterschied macht, ob die Esken- und Kühnert-SPD dieses Land anführt – oder der Christdemokrat Laschet mit einem liberalen, freiheitlichen und christlichen Bild vom Menschen. Ohne Freiheit in Verantwortung wird Gesellschaft nicht gelingen.

Was muss die Südwest-CDU beisteuern, damit die Union gewinnt?

Unser Ziel ist es, der Bundes-CDU möglichst viel Rückenwind aus dem Südwesten zu geben. Wir wollen alle 38 Wahlkreise und damit alle Direktmandate gewinnen. Und wir wollen bei den Zweitstimmen im Land über 30 Prozent holen und damit stärkste Kraft bleiben. In dieser Zeit braucht es klare Linien und klare Führung.

In Stuttgart regiert die CDU wieder als Juniorpartner mit den Grünen. Ist Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün ein Modell für den Bund?

Vor einer Wahl sollte jede Partei für sich werben und nicht für irgendwelche Koalitionen. Nur so sind Parteien unterscheidbar und das finde ich extrem wichtig. Ich habe nach der Landtagswahl gesagt, dass das Verbinden von Ökonomie und Ökologie die zentrale Aufgabe der 2020er Jahre sein wird. Wir müssen der Welt beweisen, dass Umwelt- und Klimaschutz sowie Hochtechnologie und Innovation nur miteinander funktionieren. Unter der Überschrift Klimaland Baden-Württemberg hat sich diese Koalition auf den Weg gemacht.

Was macht die zweite grün-schwarzen Koalition anders als die erste?

Wir haben einen neuen gemeinsamen Geist in dieser Koalition. Der konfrontative Stil im letzten Drittel der vergangenen Legislaturperiode hat uns als Regierung und als CDU nicht geholfen. Daraus haben wir gelernt. Das machen wir besser. Wir Christdemokraten sind ambitioniert: Wer Zweiter ist, muss Erster werden wollen. Aber eben mit den besseren Ideen.

Zusätzliche Staatssekretäre, ein zusätzliches Ministerium: An der Aufblähung des Regierungsapparats entzündet sich viel Kritik. Wäre da weniger nicht mehr gewesen?

In einer Zeit, wo sich internationale Beziehungen, unsere Gesellschaft und das Zusammenleben, unsere Art zu wirtschaften und die politischen Rahmenbedingungen ändern, muss eine Landesregierung darauf Antwort geben. Wie es 2011 auf Betreiben der SPD erstmals ein Integrationsministerium gab, gibt es nun erstmals ein eigenes Wohnungsbauministerium. Wir sind überzeugt, dass Wohnen eine zentrale Zukunftsfrage für Baden-Württemberg ist. Hier bestaunen wir eben nicht nur die Herausforderung, sondern nehmen sie an und werden bezahlbaren Wohnraum für die Bürger dieses Landes in Stadt und Land schaffen.

Nicht nur beim Wohnen muss sich was tun. Schulen und Kitas gehen auf dem Zahnfleisch.

Wir werden verhindern, dass es eine Generation Corona gibt. Wir dürfen hier vor unseren Kindern nicht versagen. Deshalb sind weite Teile des Etats der Kultusministerin als Schonbereich definiert, die 2022 wirksamen Einsparauflagen gelten für sie nicht. Im Gegenteil: Wir werden kräftig in Bildung investieren, wie auch in die Duale Ausbildung und die Universitätslandschaft. So haben wir beispielsweise auch zehn neue Professuren für Künstliche Intelligenz geschaffen.

Als die CDU noch den Regierungschef gestellt hat, galt der CDU-Fraktionschef als erster Anwärter auf dessen Nachfolge. Wie ist das heute, wo die CDU Juniorpartner ist?

Da hat die CDU alle Ambitionen, stärkste Kraft zu werden. Aber Personaldebatten interessieren niemanden, schon gar nicht wenige Monate nach der Landtagswahl. Wir arbeiten jetzt hart daran, dass zunächst der nächste Bundeskanzler wieder von der CDU gestellt wird.