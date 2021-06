Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Neue Normalität statt immer wieder Lockdown und Notbetreuung – das ist eine zentrale Forderung des Deutschen Kitaverbandes, der Vertretung der freien Kita-Träger. Die RNZ hat dazu Marko Kaldewey befragt, den Landesvorsitzenden in Baden-Württemberg.

Marko Kaldewey. Foto: privat

Herr Kaldewey, die Kitas sind weitgehend wieder im Normalbetrieb unter Pandemiebedinungen. Also alles in Ordnung?

Nein! Es geht jetzt darum, dass wir für den Kita-Betrieb nicht wieder einen solchen Zickzackkurs mit komplett unterschiedlichen Regelungen quer durch Baden-Württemberg bekommen. Wir müssen aus den vergangenen 15 Monaten mehr lernen und das Gelernte in die nächsten Schritte einbeziehen. Was im Herbst 2021 passiert, sollte für die Kinder und die Eltern besser planbar sein und den Kindern eine gewisse Normalität ermöglichen.

Welches Zickzack meinen Sie?

Zum Beispiel die Knüpfung der Kita-Öffnung an bestimmte Inzidenzwerte. 150, 100, 165 – das war ein Rauf und Runter! Dann gibt es im einen Landkreis die Allgemeinverfügung, dass Notbetreuung mit Testen verbunden ist, der andere macht das nicht. Manche Kommunen scheren aus, wenn der Landkreis selbst nicht entscheidet. Das ist für Eltern und für Träger eine sehr schwierige und unübersichtliche Situation gewesen.

Sie fordern ein Offenhalten der Kitas ganz unabhängig von der Inzidenz. Ist das nicht sehr riskant?

Es wird immer wieder beschrieben, dass es in Kindertageseinrichtungen Corona-Ausbrüche gibt. Aber selbst die Daten des RKI belegen das so in der Tiefe gar nicht: Es gibt Infektionsfälle, die sind aber im Verhältnis relativ klein und klar eingrenzbar. Der zentrale Punkt ist immer gewesen, dass das Infektionsgeschehen im Wesentlichen von den Erwachsenen ausgegangen ist, den Eltern oder dem Personal, nicht von den Kindern. Wir haben als Kita-Träger sehr schnell und entschieden reagiert und das Testen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeführt oder bestimmte Zutrittsregelungen vereinbart, zum Beispiel dass die Kinder ab jetzt an der Tür abgegeben werden. Mit Tests, Impfungen und Hygienemaßnahmen kann man schon viel erreichen und viel für die Stabilität des Infektionsgeschehens tun, ohne dass die Kita geschlossen werden muss.

Beim RKI ist aber auch zu sehen, dass sich mehr Erzieherinnen angesteckt haben als Lehrer. In Kitas muss ja auch eine ganz andere körperlichen Nähe zugelassen werden. Das spricht nicht dafür, dass keine Übertragung von Kind zu Erwachsenem stattfindet.

Die Kitas hatten aber auch – bis auf eine ganz kurze Ausnahme – durchgängig offen mit einer Notbetreuung. Die Schulen hatten vielfach keinen Präsenzbetrieb. Alleine da gibt es einen eklatanten Unterschied. Und jetzt haben wir die Situation, dass viele Fachkräfte in den Kitas durchgeimpft sind. Wir haben also ganz andere Bedingungen.

Sie schlagen bei einer hohen Inzidenz eine Testpflicht vor.

Als noch nicht so viele Fachkräfte in den Kitas geimpft waren, war das natürlich nochmal wichtiger, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen und das Infektionsgeschehen einzugrenzen. Wir schlagen vor, dass man das jetzt noch einmal unter einem anderen Gesichtspunkt sieht: Wo es Corona-Fälle gab, war es oft so, dass sich ein Kind infiziert hat, und dann 19 Kinder in der Gruppe in Quarantäne mussten, egal ob sie negativ getestet waren. Unser Vorschlag vom Deutschen Kitaverband ist: Wir testen, sobald es einen Fall in der Gruppe oder der Einrichtung gibt, die anderen Kinder an vier Tagen die Woche weiter durch. So können wir mögliche weitere Fälle identifizieren. Aber wenn das Testergebnis negativ ist, dann können die Kinder auch weiter die Einrichtungen besuchen.

Und wie würden die Kinder getestet? Vor Ort? Zuhause, und die Eltern unterschreiben, dass es negativ war?

Das haben wir als Träger nicht in der eigenen Hand, weil entweder die Landkreise diese Vorgaben machen oder die Gemeinden. Das kann durchaus sehr unterschiedlich sein. Da wo es machbar ist, schlägt der Deutsche Kitaverband vor, dass die Eltern die Tests direkt vor der Einrichtung durchführen.

Aber Sie werden Erfahrungen haben, was wie gut funktioniert: Gurgeln, Lollies, die sogenannten Popeltests?

Die Erfahrungen sind da sehr unterschiedlich bei uns im Verband. Gurgeltests wurden bei uns noch gar nicht eingesetzt. Spucktests kommen schlecht weg, weil kleine Kinder noch nicht so viel Speichel entwickeln. Favorisiert werden Lollie- und Nasentests. Aber letztlich ist es wichtig, dass genügend Tests zur Verfügung stehen! Solange eine Freiwilligkeit für das Testen besteht, sind wir als Träger aufgefordert, die Test-Kits für die Kinder zur Verfügung zu stellen. Das haben viele Träger ja teilweise auch auf eigene Kosten gemacht. Nun wird das Testen in manchen Regionen sogar bei niedrigen Inzidenzen angewiesen. Dann müssen wir auch über die liquiden Mittel und die Refinanzierung durch die Landkreise und Kommunen reden. Das kostet ein Heidengeld!

Was ist mit der eigentlichen pädagogischen Arbeit im "neuen Normal"? Was wird es da an Änderungen oder auch Einschränkungen geben?

Fangen wir mit den ganz Kleinen an: Die Kinder, die jetzt in den Krippen eingewöhnt werden, haben noch nichts anderes erlebt als Pandemie. Abstand, wenig Treffen mit anderen Kindern – das ist ein Thema, das unsere Pädagoginnen und Pädagogen beschäftigt: Wie gehen die Kinder mit dieser Menge an anderen Kindern um, die plötzlich um sie herum sind? Momentan sind die Anzeichen noch gering. Die Kinder gewöhnen sich schnell ein.

Wenn man auf die Großen guckt: Ich habe selbst erlebt, wie ein Fünfjähriger da saß und völlig aufgelöst war: Er möchte nicht, dass sein Freund sich bei ihm ansteckt und sterben muss. Mit den Kindern macht das etwas! Das darf man nicht unterschätzen. Wir haben deshalb auch versucht, das Thema Corona in unseren Kitas nicht zu groß werden zu lassen und Normalität in nicht normalen Zeiten zu bieten.

Gibt es Ansätze, wie man entstandene Schäden heilen oder für die Zukunft verhindern kann?

Ich würde jetzt nicht so etwas wie Schulsozialarbeit für Kitas fordern. Wichtiger wäre es, dass die Pädagoginnen und Pädagogen das machen können, was ihnen am Herzen liegt und wofür sie eingestellt worden sind: die Arbeit mit den Kindern. In der Pandemie waren administrative Aufgaben sehr präsent. Listen führen, wie viele Tests man ausgeben hat – das gehört nicht zur normalen Aufgabe von Erzieherinnen und Erziehern. Wir brauchen Unterstützung durch verwaltungstechnische Kräfte, um die Erzieher und Kita-Leitungen zu entlasten. Damit hätte man schon viel erreicht.