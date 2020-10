Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Albstadt. Mitte September wurde Lara Herter zur Juso-Vorsitzenden gewählt. Einen Monat später verrät die 25-Jährige aus Albstadt im "Video-Interview", dass sie gerne direkt durchgestartet wäre mit einigen Aktionen – aber Corona bremste auch sie ein wenig.

Frau Herter, seit einem Monat sind Sie Jusos-Vorsitzende im Land. Sind Sie bisher zufrieden?

Naja, ich hatte schon viele Projekte und Aktionen geplant, die eigentlich in Präsenz ablaufen sollten – da hat uns die Pandemie leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dafür sind wir aber professioneller digital unterwegs, nutzen Soziale Medien wie Instagram kreativer und organisieren unsere politischen Diskussionen online: Wir lassen die Corona-Zeit also keinesfalls ungenutzt und das läuft bereits nach einem Monat sehr gut.

Sind Jusos mit Blick auf die kommenden Wahlkämpfe im Land und im Bund eigentlich gerade besonders gefragt als junge, technikaffine Helfer?

Tatsächlich ja. Wir merken sowohl in den Kreisverbänden als auch auf Landesebene, dass man uns enger einbeziehen will. Und das nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil es große politische Bewegungen gibt, die von unserer Generation geprägt werden – wie "Fridays for Future" und "Black Lives Matter".

Und bei der Kandidatenaufstellung sind Sie auch erfolgreich?

Für die Landtagswahl haben wir über 20 Erst- und nochmal knapp 30 Zweitkandidierende im Juso-Alter. Das ist für mich ein Zeichen, dass unsere Generation in der SPD sehr stark ist. Jetzt müssen wir unseren Einfluss noch etwas ausbauen und dafür sorgen, dass diese jungen Leute nicht nur kandidieren, sondern auch ins Parlament einziehen.

Welche Erwartung haben Sie für die Aufstellung der Bundestagsliste?

Wir haben über Jahre hinweg die "Jugendquote" erkämpft: Zehn Prozent der aussichtsreichen Listenplätze sollen an Kandidierende im Juso-Alter, also unter 35, vergeben werden. Da kalkulieren wir im Moment mit einer Person – die gehört für mich in die Top Ten.

Inhaltlich hat bisher Ihre Absage an eine Koalition mit der CDU Schlagzeilen gemacht. Ist das tatsächlich Ihre wichtigste Aussage?

Das ist definitiv eine zentrale Ansage: Weil ich der Auffassung bin, dass sich daraus inhaltlich etwas ableiten lässt. Mir ist ein klares Ausstiegsdatum aus dem Verbrennungsmotor wichtig. Da sind Genossinnen und Genossen aus Gewerkschaften wie der IG Metall zwar anderer Meinung doch wir dürfen nicht aus Angst an der Vergangenheit hängen und müssen darüber debattieren, wie wir die Automobilindustrie und die gesamte Wirtschaft nachhaltig umbauen können, ohne Arbeitsplätze zu gefährden. Ich möchte außerdem, dass sich bei den explodierenden Mieten im Land etwas dreht und wir beispielsweise einen Mietpreisdeckel einführen. Das sind Themen, die für meine Generation eine große Rolle spielen.

Dafür müssen Sie aber mitregieren. Hält man sich da nicht besser alle Optionen offen?

Der Punkt ist: Wir möchten nicht aus Prinzip regieren. Ein Mietpreisdeckel und ein geregelter Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, eine Ausbildungsplatz-Garantie – das ist mit der Union doch ohnehin nicht machbar. Der Entwurf des Landtagswahlprogramms, der uns intern schon vorliegt, schließt eine solche Koalition eigentlich von vornherein inhaltlich aus.

Winfried Kretschmann hingegen können Sie sich als Ministerpräsident gut vorstellen – oder ist er Ihnen auch zu konservativ?

Es braucht sehr starke SPD-Ministerinnen und -Minister, die dem Ministerpräsidenten auf die Finger klopfen. Zwischen 2011 und 2016 ist vieles gut gelaufen. Und die zentralen Projekte, beispielsweise die Abschaffung der Studiengebühren, waren auf die Sozialdemokratie zurückzuführen.

2011 hatten wir eine wirtschaftliche Erholung, eine sich bessernde Wirtschaftslage. Jetzt sieht es eher düster aus. Gäbe es genug finanziellen Spielraum für Zukunftsprojekte nach Ihren Vorstellungen?

Ich mache hier in Albstadt auch Kommunalpolitik. Ein häufiges Argument, interessanterweise gerade von Älteren, ist: Wenn wir jetzt Schulden aufnehmen, lasten wir das der jungen Generation an. Ich vertrete den Standpunkt: Wir lasten es meiner Generation an, wenn wir jetzt nicht investieren. Schiene, Straße, Mietwohnungsraum, Schulen, Universitäten: Warum nicht investieren, wenn wir wissen, dass sowieso viel staatliches Engagement notwendig ist, um nach einem möglichen zweiten Lockdown das Land wieder in die Spur zu bringen. Baden-Württemberg kann sich Schulden, kann sich Investitionen leisten.

Wie nehmen Sie die Belastung durch die Pandemie wahr? Entspannter, weil jüngere weniger gesundheitliche Risiken tragen? Oder mit großer Sorge, weil die Zukunftsperspektiven wegbrechen?

Ich bin mir bei dem Gesundheitsrisiko gar nicht mal so sicher. Eine Erkrankung ist ja nie ganz ohne – und wir erfahren immer wieder neues über dieses Virus. Tatsächlich trifft unsere Generation aber besonders die Unsicherheit. Wir wissen nicht, was diese Pandemie für die Zeit nach der Schule, für das Studium, für den Start in den Beruf bedeutet. Dieses Jahr haben massiv weniger Jugendliche eine Ausbildung begonnen – weil die Unternehmen nicht einstellen können oder wollen. Genau diesen jungen Menschen müssen wir Chancen aufzeigen, denn die milliardenschweren Corona-Hilfen haben unsere Generation nicht ausreichend im Blick.

Kämen denn die Schüler mit einem Lockdown klar?

An unseren Schulen hat sich im Bereich digitale Infrastruktur und ebenfalls bei der Frage nach gutem Digitalunterricht insgesamt viel zu wenig getan. Es würden wieder insbesondere diejenigen leiden, die auch im Präsenzunterricht Schwierigkeiten haben – weil sie aus Haushalten kommen, die nicht so privilegiert sind. Kultusministerin Susanne Eisenmann hat da absolut geschlafen und nicht ansatzweise das erreicht, was notwendig wäre, wenn wir unsere Schülerinnen und Schüler anständig beschulen wollen.