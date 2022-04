Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Je länger die Entscheidung zurückliege, sagt Grünen-Landeschefin Lena Schwelling, desto besser gehe es ihr damit. "Alle anderen Optionen hätten nur Verlierer produziert." Jetzt könnten beiden Seiten zur Ruhe kommen, ergänzt ihr Ko-Vorsitzender Pascal Haggenmüller. "Wir sind guter Dinge, dass auch Boris Palmer den Vergleich einhält."

Mit dem Landesvorsitz hatten Schwelling (30) und Haggenmüller (33) im Dezember 2021 von ihren Vorgängern Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand auch ein schweres Erbe übernommen: die Causa Palmer. Das von einem Parteitag im Mai 2021 beschlossene und im November vom damaligen Landesvorstand eingeleitete Ausschlussverfahren gegen den provokanten und populären Tübinger Oberbürgermeister hat die Grünen im Land zuletzt stärker beschäftigt als die Pandemie oder der Krieg in der Ukraine.

Mochte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach der russischen Invasion von einer "Zeitenwende" sprechen und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) davon, dass man "in einer anderen Welt" aufgewacht sei: Im Landesverband von Ministerpräsident Winfried Kretschmann drehte man sich vor allem um die Frage, wie man zu Palmer und einem möglichen Ausschluss aus der Partei stehe.

Die medial sehr intensiv begleitete Debatte prägten vor allem die Ultras beider Seiten – umso überraschter waren die meisten in und außerhalb der Partei, als sich Landesvorstand und Palmer am vergangenen Wochenende auf einen Vergleichsvorschlag des Schiedsgerichts einigten. Dieser enthält drei Punkte: Palmer lässt seine Mitgliedschaft bis zum 31. Dezember 2023 ruhen. Der Landesvorstand will mit ihm nächstes Jahr darüber sprechen, wie er künftig seine häufig von der grünen Mehrheitsmeinung abweichenden Positionen in die innerparteiliche Diskussion einbringen kann, ohne dass "Grundsätze und Ordnung der Partei" beeinträchtigt werden. Außerdem wird das Verfahren eingestellt.

In den sozialen Medien gibt es seither noch einige Nachhutgefechte. In der Partei aber überwiegt nach der ersten Überraschung vor allem ein Gefühl: Erleichterung.

"Es gibt natürlich Mitglieder auf beiden Seiten, die unzufrieden sind. Da hat sich emotional über die Jahre einiges angestaut. Die überwiegende Mehrheit der Mitglieder ist aber sehr erleichtert, dass das Verfahren zu einem konstruktiven Ende gekommen ist. Die Auseinandersetzung hatte die Partei extrem beschäftigt und viel Energie absorbiert", sagt Haggenmüller. "Ordnungsverfahren fordern viel Zeit, Kraft, Personalressourcen und auch Geld, vor allem aber lenken sie von inhaltlichen Themen ab. Daher sind wir über das konstruktive Ende sehr froh, zumal uns das viele auch nicht zugetraut hatten. Nun ist das Verfahren beendet und wir können unsere Energien wieder für Zukunftsthemen einsetzen."

Sowohl parteiintern als auch landespolitisch stehen wichtige Weichenstellungen an. Schwelling und Haggenmüller haben sich etwa vorgenommen, die kommunale Basis der Grünen zu stärken, aber auch, die Mitglieder bei bundespolitischen Fragen wie der Lieferung von schweren Waffen für die Ukraine einzubinden. In der Landespolitik werden gerade die ersten Gespräche über den Doppelhaushalt 2023/24 geführt und damit auch darüber, welche grünen Herzensprojekte umgesetzt werden können.

Der Vergleich in der Causa Palmer lässt den jungen Landeschefs nun mehr Luft, sich um Dinge zu kümmern, die nach vorne gerichtet sind. Zugleich dürfen sie den Vergleich als ihren ersten großen Erfolg verbuchen – auch wenn der Vorschlag, der der Partei den Weg aus einer extrem schwierigen Situation gewiesen hat und nur mit Palmers Zutun möglich war, auf das Schiedsgericht zurückgeht. "Der Wille, sich zu einigen, war auf beiden Seiten da. Jetzt müssen wir schauen, dass wir diesen Weg beibehalten", sagt Schwelling.

In die Erleichterung mischt sich bei vielen Grünen auch eine Portion Skepsis: Wird sich Palmer nun tatsächlich bis Ende 2023 mit provokanten Äußerungen zurückhalten – und werden seine Kritiker nun nicht mehr jeden Palmer-Post auf sein Skandalisierungspotenzial untersuchen? Dafür spricht, dass die Mehrheit der Partei des Streits überdrüssig ist und Palmer sich auf den OB-Wahlkampf im Herbst 2022 mit zwei ernstzunehmenden Gegenkandidatinnen, Sofie Geisel von der SPD und Ulrike Baumgärtner von den Grünen, konzentrieren will.

Spannend wird sein, wie sich die für 2023 anberaumten Gespräche über die nun ungeklärte Frage gestalten, was die Partei an Diskussionen aushalten muss und wo die Grenzen des Akzeptablen verlaufen. Und damit auch die Frage, ob der Streit zwischen Palmer und Teilen der Partei nun eigentlich gelöst oder nur vertagt ist. "In meiner Idealvorstellung", sagt Schwelling, "ist Boris Palmer 2024 wieder Teil der Partei – mit allen Rechten, aber auch Pflichten. Und er diskutiert dann mit uns und nicht über uns."