Stuttgart (dpa/lsw) - Nach ihrer scharfen Kritik an den Corona-Auflagen für die Wirtschaft und an der fehlenden Mitsprache des Parlaments fordert die FDP die Landesregierung auf, die jüngsten Beschlüsse zunächst nicht umzusetzen. Die Bund-Länder-Runde habe weder eine verfassungsrechtliche Stellung noch eine unmittelbar demokratische Legitimation, heißt es in einem Antrag der Liberalen, über den am Freitagmittag in der Sondersitzung des Parlaments (13.00 Uhr) abgestimmt werden soll.

Eine unmittelbare Legitimation komme in den Ländern und im Bund nur den Parlamenten zu. "Daher dürfen Maßnahmen, die in anderen Gremien beschlossen werden, nicht gegen den Willen der Landtage umgesetzt werden", heißt es in dem Antrag weiter. Es müsse dem Parlament ermöglicht werden, über konkrete Maßnahmen zu beraten und eigene Vorstellungen umzusetzen.

Die CDU kündigte bereits an, den Antrag abzulehnen: "Ich warne davor, sich jetzt destruktiv zu verhalten", sagte Fraktionschef Wolfgang Reinhart. "Die Alternative zu den vorgesehenen Maßnahmen ist nicht etwa ein Weiter-So. Die Alternative ist ein kompletter Lockdown des Landes, und das kann keiner wollen."

Die Fraktionen von CDU und Grünen wollen in der Sondersitzung beantragen, die bei der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten getroffenen Beschlüsse zu unterstützen. Sie dienten dazu, die Zahl der Neuinfektionen einzudämmen, heißt es in einem Antrag der beiden Fraktionen. CDU und Grüne haben eine Mehrheit im Landtag.

Es sei wichtig, die notwendigen Maßnahmen "zeitnah und sorgfältig zu erlassen", heißt es in dem Entschließungsantrag weiter. Auch müssten die vorgesehenen Finanzhilfen unverzüglich umgesetzt werden, damit Wirtschaft, Kunst- und Kulturbetrieb unterstützt würden. CDU und Grüne haben eine Mehrheit im Landtag.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird sich am Mittag (13 Uhr) dem Landtag in einer Sondersitzung stellen und die Auflagen erläutern. Eine Abstimmung über die Einschränkungen sei aber nicht vorgesehen, hieß es im Staatsministerium. Die bundesweit geltenden Einschränkungen sollen am Montag in Kraft treten, zuvor müssen sie aber noch auf Länderebene formuliert und beschlossen werden.

Bundeskanzlerin und Regierungschefs der Länder hatten am Mittwoch die weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen, um die stark steigenden Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Vor allem die baden-württembergische Wirtschaft hatte diese kritisiert.

Update: Freitag, 30. Oktober 2020, 13.28 Uhr

Kabinett will Corona-Einschränkungen in Sondersitzung beschließen

Stuttgart. (dpa) Das baden-württembergische Regierungskabinett will nach Angaben des Staatsministeriums am Donnerstagnachmittag in einer Sondersitzung über die jüngsten Corona-Auflagen von Bund und Ländern beraten und deren Umsetzung beschließen. Nach dem derzeitigen Stand der Planung sollten die Entscheidungen danach in Verordnungen formuliert und "zum Wochenende hin" in den Umlauf der Ministerien gebracht werden, sagte ein Sprecher am Donnerstag der dpa. Rechtzeitig zur Sondersitzung des Landtags am Freitag läge die Hauptverordnung im Entwurf wahrscheinlich aber nicht vor.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Mittwoch weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen, um die stark steigenden Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Sie sollen am kommenden Montag in Kraft treten und zunächst einen Monat dauern. Die FDP fordert eine Abstimmung des Stuttgarter Landtags über die Maßnahmen.

Landtag soll am Freitag zu Corona-Sondersitzung zusammenkommen

Der Landtag von Baden-Württemberg soll am Freitag derweil zu einer Sondersitzung zu den Corona-Maßnahmen zusammenkommen. Die für Donnerstag geplante Sondersitzung des Landtagspräsidiums entfalle stattdessen, teilte Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) den Fraktionsvorsitzenden in einer E-Mail mit, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Sie habe zuvor den Wunsch der Fraktionen nach einer Sondersitzung des Plenums vernommen, heißt es in dem Schreiben vom Mittwochabend. Daher werde sie zu einer Sondersitzung des Landtags am Freitag einladen.

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Wolfgang Reinhart, unterstrich dazu: "Die Corona-Krise ist nicht nur die Stunde der Exekutive, sondern auch die des Parlaments." Die neuen Beschränkungen in der Corona-Krise müssten vom Landtag breit diskutiert werden, und zwar bevor sie in Kraft treten. "Eine solche Sondersitzung bietet die Chance, die Akzeptanz für die Maßnahmen zu erhöhen. Dies scheint uns auch notwendig, denn die neuen Beschränkungen werden viele Menschen treffen", teilte Reinhart mit.

Zuvor hatten auch Grüne und SPD eine Sitzung des Plenums zum Thema gefordert. "Solch weitreichende Entscheidungen gehören in die Parlamente, vor allem, wenn so stark in Grundrechte eingegriffen wird", sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch am Mittwochabend. Unterstützung kam von Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz. Eine Sondersitzung halte er für sinnvoll, "damit sich alle Abgeordneten vollumfänglich über die von der Ministerpräsidentenkonferenz getroffenen Maßnahmen informieren und diese beraten können".

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hatte zudem eine Abstimmung des Stuttgarter Landtags über die Maßnahmen gefordert. "Es kann nicht sein, dass solche massiven Schritte mit zu erwartenden schwerwiegenden Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft auf dem Verordnungswege und durch Kabinettsbeschlüsse der Regierung alleine eingeleitet werden."

Die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Mittwoch mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über drastische Maßnahmen beraten, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen und das Gesundheitswesen vor Überlastung zu schützen. Die bislang bekannt gewordenen Regeln kommen dem Lockdown vom Frühling recht nah, allerdings sollen Schulen und Kitas geöffnet bleiben. Sie sollen am kommenden Montag in Kraft treten - und vorerst bis zum Monatsende gelten.

Update: Donnerstag, 29. Oktober 2020, 11.14 Uhr