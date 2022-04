Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Nicht jeder Insasse in einem baden-württembergischen Gefängnis hat es so gut getroffen wie die Bewohner der Außenstelle der JVA Heilbronn in der Staatsdomäne Hohrainhof, einem riesigen Bauernhof. Dort kocht in der Regel ein Gefangener selbst, zwar mit den Zutaten aus dem nahen Heilbronner Gefängnis, er kann das Essen aber mit frischen Zutaten aus der Landwirtschaft aufpeppen. Auch jene Gefangenen sind privilegiert, die in den Haftanstalten des Landes Möglichkeiten des sogenannten "Lebensmittelzusatzeinkaufs" haben.

Ansonsten ist das Essen in Gefängnissen im Südwesten laut einer Antwort des Justizministeriums an die nachfragende FDP-Landtagsfraktion zwar regel- und vorschriftenkonform und muss, was die Qualität und Bestandteile angeht, den Vorgaben der "Deutschen Gesellschaft für Ernährung" (DGE) folgen. Aber das Essen ist in erster Linie einmal billig. Die FDP-Abgeordneten hatten Klagen von Gefangenen wie Beschäftigten über das Essen registriert und deshalb nachgefragt.

Der durchschnittliche Betrag, der am Tag an Lebensmitteln für einen Gefangenen ausgegeben wird, ist zwar in den vergangenen Jahren leicht angestiegen, liegt aber zur Zeit durchschnittlich bei 2,47 Euro am Tag. Täglich müssen rund 6500 Gefangene mit Essen versorgt werden. Ein weitgehend zentralisierter Einkauf und Kooperationen halten die Preise niedrig. Bei den Ausgaben gibt es aber lokale Unterschiede. So werden beispielsweise in der JVA Bruchsal am Tag durchschnittlich 2,14 Euro ausgegeben, in der JVA Freiburg sind es 2,57 Euro, in Ulm 2,17 Euro, in Stuttgart aber 2,72 Euro.

Begründet wird dies im Wesentlichen mit der Unterschiedlichkeit der Haftanstalten und ihrer Strukturen – vom Großgefängnis bis zur kleinen Außenstelle. So ist die JVA Stuttgart beispielsweise eine sehr große Anstalt mit vielen ausländischen Gefangenen unterschiedlicher Herkunft, was eine Rolle bei der Essensversorgung spielt. In anderen Haftanstalten gibt es zudem besondere Bedürfnisse jugendlicher, kranker oder älterer Gefangener.

Es ist eine Erkenntnis des Justizministeriums, dass gutes und ausreichendes Essen eines "der zentralen Grundbedürfnisse der Gefangenen ist" und "nicht unwesentlich zu einer stabilen Grundstimmung unter den Gefangenen und damit zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung in den Justizvollzugsanstalten beiträgt". Dass es dabei allerdings Verbesserungsbedarf gibt, hat das Justizministerium bereits vor Jahren erkannt. 2016 hatte man eine Studie eines Ernährungswissenschaftlers beauftragt, daraus resultierte 2018 eine weitere Studie der DGE in Südwest-Gefängnissen. Die Erkenntnisse: Die Gefangenen seien zwar "ordentlich versorgt", aber "energetisch überversorgt". Es gebe "zu viel Fleisch und Wurst sowie zu wenig Obst, Gemüse und Salat".

Über die praktische Umsetzung der Empfehlungen der DGE sinniert nun eine Arbeitsgruppe ("AG Speisenplanung"). Sie besteht aus sechs Küchenleiterinnen und Küchenleitern sowie Vertretern des Versorgungsmanagements. Sie erarbeiten mit Blick auf das Haushaltsrecht und mit Umfragen bei den Betroffenen Vorschläge für die künftige Gestaltung von Rahmen-Speiseplänen für die Justizvollzugsanstalten.

Die AG hat die Speisepläne aller Justizvollzugsanstalten für einen Zeitraum von zwölf Wochen gesichtet und laut Ministerium keine Qualitäts-Mängel festgestellt. Aber: Derzeit erarbeitet die AG optimierte Rahmen-Speisepläne für einen Zeitraum von zwölf Wochen; daran sollen sich die Justizvollzugsanstalten zukünftig orientieren.

Eine Empfehlung der DGE, nämlich die Abschaffung des sogenannten "Arbeiterfrühstücks" (zweites Frühstück) hat das Justizministerium allerdings nicht umgesetzt – aus gutem Grund: Nach der bereits erfolgten Reduzierung des Energiegehalts der täglichen Normalkost 2018 wäre dies "den Gefangenen nicht vermittelbar gewesen", so das Justizministerium. Man habe Störungen der Sicherheit und Ordnung befürchtet.