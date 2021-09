Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Sein Amtszimmer hat Finanzminister Danyal Bayaz (37) mit einem großflächigen Pop-Art-Bild der Boxlegende Muhammad Ali geschmückt. Im Regal hinter dem Schreibtisch sammeln sich die Sparschweine, die er bei Terminen geschenkt bekommt. Ein Gespräch über Einnahmen und Ausgaben in Zeiten von Corona.

Herr Bayaz, Ihr Steuersünder-Portal hat für Furore gesorgt. War das, Stichwort Bundestagswahlkampf, die Intention?

Nein. Unsere Steuerverwaltung war schlicht soweit, das Portal freizuschalten. Warum also warten? Für mich gibt es keinen falschen Zeitpunkt für gute Politik. Mich haben die Reaktionen aber schon sehr überrascht. Schließlich haben wir die längst in allen Bundesländern geübte Praxis der anonymen Anzeige von Steuervergehen einfach nur digitalisiert. Der Wahlkampf und auch die fachliche Unkenntnis einiger hat viel Aufregung produziert. Mittlerweile hat aber auch der CSU-Generalsekretär nach erster großer Empörung lernen müssen, dass auch Bayern ein Formular für anonyme Hinweise anbietet.

Es gibt eine verbreitete Angst, dass Rasenmähen oder die nicht angemeldete Putzfrau im Fokus stehen, nicht die großen Fische. Sogar Uli Hoeneß hat sich so geäußert.…

„Für mich gibt es keinen falschen Zeitpunkt für gute Politik“, verteidigt Bayaz das Online-Meldeportal für Steuerbetrug. Foto: Marijan Murat

Anders als der Steuerexperte Uli Hoeneß mutmaßt, geht es nicht um Nachbarsjungen, die den Rasen mähen, oder um Putzhilfen. Es geht um relevanten und substanziellen Steuerhinterziehung, der auch Betrug an der Allgemeinheit ist: Das Geld fehlt uns für wichtige Themen wie Bildung oder innere Sicherheit. Auch aus meinen Erfahrungen als Mitglied des Wirecard-Untersuchungsausschusses im Bundestag weiß ich, dass anonyme Hinweisgeber den Behörden oft relevante Tipps für Korruption, Geldwäsche oder Steuerbetrug geben können.

In der Kritik schwingt ein genereller Missmut über die Besteuerung mit. Haben wir eine zu hohe Steuerlast?

Wir können selbstverständlich darüber sprechen, welche Steuern wir senken können und wie das sich finanzieren lässt. Aber das Argument, die Steuerlast sei zu hoch, rechtfertigt keine Straftaten. Der Ladendiebstahl lässt sich auch nicht mit dem Argument begründen, die Preise seien zu hoch. Wer Steuern senken möchte, muss dafür politische Mehrheiten organisieren, darum geht es ja auch im Wahlkampf. Ich persönlich könnte mir gut eine aufkommensneutrale Reform der Einkommenssteuer vorstellen, die geringe und mittlere Einkommen entlastet und dafür Spitzenverdiener moderat stärker belastet. Unabhängig davon ist eins klar: Wir hätten mehr Spielräume, Steuern zu senken, wenn wir im Kampf gegen Steuerbetrug erfolgreicher wären.

Derzeit verhandeln Sie den Haushalt 2022, die Spielräume für Investitionen sind kleiner als die Wunschlisten der Ministerien. Haben alle den Ernst der Lage begriffen?

Wir hatten das große Glück, dass in den vergangenen Jahren die Steuereinnahmen üppig gesprudelt sind. Die Landesregierung konnte kräftig investieren, ohne neue Schulden machen zu müssen. Jetzt sind wir wegen der Pandemie erstmals seit Langem wieder in einer Situation, wo viele gute politische Projekte nicht sofort umgesetzt werden können. Es kann jetzt kein Wünsch-Dir-Was geben, das geben die Finanzen nicht her. Wir wollen ja 2022 keine neuen Schulden machen. An diese neue Ausgangslage müssen sich einige noch gewöhnen.

In welchen Bereichen wird trotzdem investiert, wo entstehen die mindestens 800 zusätzlichen Stellen?

Zahlen aus laufenden Verhandlungen kommentiere ich nicht. Wir werden in jedem Fall einen Schwerpunkt bei den Investitionen auf Zukunftsthemen wie Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung setzen.

Bis wann soll der Haushalt 2022 unter Dach und Fach sein?

Wir sind auf einem guten Weg. Ich bin optimistisch, dass wir diesen Freitag erste Ergebnisse erzielen und dann auch verkünden werden.

Die Opposition hält Ihren ersten Nachtragshaushalt für verfassungswidrig, sogar der Landesrechnungshof zweifelt an der Rechtmäßigkeit der zusätzlichen Schulden. Wie schwer würde Sie das treffen, wenn der Verfassungsgerichtshof diese Einschätzung teilen würde?

Insgesamt schaue ich einer möglichen Klage gelassen entgegen. Für uns gab es nur zwei Möglichkeiten: Entweder wir sichern uns im Nachtrag für 2021 gegen Corona-Risiken auch mit neuen Sonder-Krediten ab – oder wir hätten unser Corona-Defizit beim Haushalt 2022 mit neuen Krediten decken müssen. Das Ergebnis wäre dasselbe gewesen. Der Bund und viele Bundesländer werden auch 2022 neue Schulden machen, wir gehen diesen Weg ausdrücklich nicht.