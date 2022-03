Landesweit gibt es in der Erstaufnahme Platz für 12 000 Flüchtlinge. In Stuttgart wurde eine Messehalle vorbereitet. Foto: dpa

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Schon jetzt sind rund 10 Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht. Nach Baden-Württemberg könnten bis zu 100.000 von ihnen kommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie viele Geflüchtete aus der Ukraine sind bereits in Baden-Württemberg? In den Erstaufnahmestellen des Landes sind seit Kriegsbeginn 7100 Geflüchtete aus der Ukraine registriert worden, teilweise sind die Menschen aber schon auf die Kommunen umverteilt worden. Am Montag, 8.30 Uhr, waren die Erstaufnahmestellen mit 3352 ukrainischen Staatsbürgern belegt. Die Zahl der täglichen Zugänge war zuletzt eher rückläufig. Wie viele privat bei Freunden oder Verwandten untergekommen sind, ist unklar.

Für wie viele gibt es Platz in den Landeserstaufnahmestellen? Durch die Anmietung von Messehallen in Stuttgart, Karlsruhe und Offenburg gibt es vorübergehend rund 12.000 Plätze in den Landeserstaufnahmestellen (LEAs). Davon sind, Stand Montagfrüh, 6830 belegt. Knapp die Hälfte davon entfällt auf ukrainische Staatsbürger. Allerdings können die Geflüchteten auch direkt bei den Stadt- und Landkreisen oder privat unterkommen. Den LEAs kommt damit, anders als in der Flüchtlingskrise 2015/16, nicht die zentrale Rolle zu. Sie dienen eher als Drehscheiben für Geflüchtete, die koordiniert aus Berlin kommen.

Mit wie vielen Geflüchteten aus der Ukraine rechnet das Land insgesamt? Darüber gibt es keine offiziellen Angaben. Intern gilt indes die Zahl 100.000 als ernsthafte Rechengröße: So viele Geflüchtete würden auf Baden-Württemberg zukommen, wenn Prognosen eintreffen, wonach rund eine Million Ukrainerinnen in Deutschland Zuflucht suchen könnten. Das Land muss nach dem Königsteiner Schlüssel 13 Prozent dieser Menschen aufnehmen.

Warum funktioniert die Verteilung der Geflüchteten bislang mehr schlecht als recht? Bislang trägt innerhalb Deutschlands die Bundeshauptstadt die Hauptlast der Versorgung der Geflüchteten. Baden-Württembergs Ministerin für Justiz und Migration, Marion Gentges (CDU), verweist indes darauf, dass nicht mangelnde Hilfsbereitschaft der anderen Länder, sondern mangelnde Flexibilität der Betroffenen und eine schlechte Kommunikation des Bundes die Steuerung schwierig machen. So sollten am Samstag, den 19. März, und am Sonntag, den 20. März, jeweils 1800 Geflüchtete aus Berlin nach Baden-Württemberg kommen. Tatsächlich kamen lediglich 44. Die Diskrepanz erklärt sich offenbar damit, dass viele Betroffene auf eine baldige Rückkehr in die Heimat setzen – und die Zeit lieber relativ heimatnah in Berlin überbrücken wollen als im ferneren Baden-Württemberg.

Gibt es eine Residenzpflicht? Nein. Die Geflüchteten dürfen sich in Europa und auch innerhalb Deutschlands frei bewegen.

Welchen Status haben die Ukrainer? Die Geflüchteten aus der Ukraine haben einen privilegierten Status, der zunächst für ein Jahr gilt und auf drei Jahre ausgedehnt werden kann. Infolge einer EU-weit gültigen Richtlinie zur Bewältigung des "Massenzustroms" haben sie, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen, einen Aufenthaltstitel, der ihnen in der gesamten EU Zugang zum Arbeitsmarkt, Wohnraum und medizinischer Versorgung und für Kinder Zugang zu Bildung verspricht.

Wie ist es mit der Registrierung? Spätestens nach 180 Tagen müssen sich die Geflüchteten registrieren lassen. Solange dürfen sie sich ohne Visum in Deutschland aufhalten. Für die Beanspruchung von Leistungen ist eine sofortige Registrierung erforderlich.

Welche Leistungsansprüche gibt es? Geflüchtete aus der Ukraine haben bei Unterkunft, Verpflegung und medizinischer Versorgung das Recht auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Dürfen Geflüchtete arbeiten? Eine Arbeitserlaubnis müssen die Geflüchteten aus der Ukraine in dem Stadt- oder Landkreis beantragen, in dem sie untergebracht sind. Das ist aber eher eine Formalie, generell dürfen sie mit ihrem Status in Deutschland einer bezahlten Arbeit nachgehen.

Was ist mit den Kindern? Viele Geflüchtete sind Kinder und Jugendliche. Eine Schulpflicht gilt erst ab einem Aufenthalt von sechs Monaten. Allerdings hat Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) angekündigt, dass jedes Kind aus der Ukraine, das eine Kita oder eine Schule besuchen möchte, dies auch tun können soll.