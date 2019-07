Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Vor wenigen Wochen hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine Gruppe junger Leute zum Gespräch in die Villa Reitzenstein eingeladen. Es waren Vertreter der Friday-For-Future-Bewegung, die ihre Ideen auch gegenüber dem Regierungschef unerschrocken vorbrachten.

Beim früheren Gymnasiallehrer Kretschmann aber kam sein alter Beruf durch; er versuchte die Jugendlichen zu belehren, warum die Politik nicht so schnell so viel fürs Klima machen könne. Hinterher, so erzählt es Kretschmann selbst, habe er mitbekommen, dass sich die jungen Leute doch "zu sehr zugetextet fühlten, dass wir ihnen zu lehrerhaft waren".

Nun will es Kretschmann, will es die Landesregierung anders machen. Am Samstag kommt es in der Villa Reitzenstein zu einem spannenden Experiment. Auf Initiative des Schauspiels Stuttgart werden über 200 Jugendliche kommen, dazu mindestens sieben Kabinettsmitglieder, Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) und SPD-Landeschef Andreas Stoch.

Diesmal bestimmen die Jugendlichen die Gesprächsformate, sie setzen die Themen und führen die Debatten. "Bei diesem völlig neuen Format führen die Jugendlichen Regie und bestimmen, wo es langgeht", sagt Kretschmann. "Wir Politiker besetzen die Rolle der Zuhörenden."

Auch CDU-Vize-Regierungschef Thomas Strobl wird sich den Fragen stellen. Seiner Partei hatte zuletzt das Video des jungen Youtubers Rezo, das "Die Zerstörung der CDU" zum Inhalt hatte, zugesetzt.

Der Park der Villa soll am Samstag zur Bühne für die Jugendlichen werden, auf der sie ihre Wünsche, Anliegen und Sorgen formulieren. "Die Politik soll erst einmal zuhören und sich den Wünschen stellen. Es geht eben um mehr, als nur den Freitagsdemos zu applaudieren und sich über die Re-Politisierung der Jugend zu freuen", sagt der Intendant des Schauspiels Stuttgart, Burkhard C. Kosminski, der das Projekt "zu hören - zuhören" auf die Beine gestellt hat.

"Die junge Generation sorgt sich um ihre Zukunft - zu Recht, denn wir stehen vor großen Herausforderungen. Wir Erwachsenen handeln dabei manchmal zu pragmatisch - oder zu kurzsichtig." Kosminski sieht das Schauspiel dabei als Vermittler und Türöffner: "Wir stellen den Jugendlichen die künstlerische Infrastruktur zur Verfügung, damit sie auf Augenhöhe mit der Politik sprechen und von ihr gehört werden können."

Entscheidend dabei seien Ort und Art des Zusammentreffens: nicht auf der Straße, nicht über die Presse, sondern von Angesicht zu Angesicht und dort, wo tatsächlich Politik gemacht wird.

Ein politisches Picknick gehört genauso zum Programm wie Poetry Slams und die Übergabe eines Forderungskatalogs, den die Jugendlichen in den vergangenen Wochen erarbeitet haben. Es sei "natürlich unsere Traum-Vorstellung, dass der Dialog von Angesicht zu Angesicht, den wir am 20. Juli zwischen den Jugendlichen und der Politik initiieren, fortgeführt wird.

Dass von den Begegnungen dort der Impuls ausgeht, Jugendliche tatsächlich in politische Entscheidungsprozesse einzubinden", blickt Kosminski über den Tag hinaus. Gleichzeitig wünsche er sich, dass sich noch viel mehr Jugendliche ermächtigt fühlen, "sich zu äußern und unsere Zukunft mitzugestalten".

Info: Die Veranstaltung des Schauspiels Stuttgart und des Staatsministeriums "Einmischen: zu hören - zuhören" ist öffentlich und findet am Samstag, 20. Juli, 13 bis 17 Uhr, im Park der Villa Reitzenstein in der Richard-Wagner-Straße 17-19 statt. Der Park ist ab 10 Uhr geöffnet, der Eintritt frei.