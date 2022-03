Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Eigenständige Strukturen der so genannten Neuen Rechten haben in Baden-Württemberg ein Potenzial von gut 300 Personen. Das geht aus der Antwort auf eine Landtagsanfrage der Grünen hervor, die unserer Zeitung vorliegt. Innenminister Thomas Strobl (CDU) zufolge versuchen allerdings auch auswärtige Organisationen, Corona-Proteste oder Betriebsratswahlen – es geht um die Kampagne "Werde Betriebsrat" – zu nutzen.

Der Begriff "Neue Rechte" bezeichnet Versuche, Konservatismus und Rechtsextremismus intellektuell zu vernetzen. Von sechs Organisationen, die das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) dieser Strömung zurechnet, lassen sich laut Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) in Baden-Württemberg nur im Hinblick auf die "Identitäre Bewegung" (IB) und auf extremistische Teile der Partei AfD eigenständige Strukturen feststellen. Sie hätten zusammen ein Potenzial von etwa 310 Personen.

Der Identitären Bewegung rechnet das LfV rund 100 Menschen zu. Für die Jahre 2020 und 2021 listet Strobl 44 bekannt gewordene Gruppen-Aktionen auf, von Plakatierungen über Demoteilnahmen bis zum Aktivistenwochenende. Eine bundesweite Strategieänderung zeige allerdings auch in Baden-Württemberg Folgen. "So will die Gruppierung fortan weniger transparent auftreten und ihre hierarchische Organisationsform aufbrechen", heißt es in dem Papier. "Lokale Gruppierungen sollen künftig eigenständiger handeln und auf anonymen Blogs über ihre Aktionen berichten." Strobl schreibt diesem Strategiewechsel auch die Tatsache zu, dass entsprechende Online-Auftritte "derzeit sehr dynamisch" seien.

Seit Ende 2021 werben Teile der Bewegung dem Innenministerium zufolge zudem verstärkt für die Teilnahme an Demonstrationen gegen Corona-Schutzmaßnahmen. Innerhalb der Bewegung werde die eigene Rolle auf strategischer Ebene diskutiert.

"Es zeigt sich, dass die Neue Rechte im Land aktiv ist und insbesondere die ‚Identitäre Bewegung‘ ihre bisherige Strategie von eher intellektuellem und zentral koordiniertem Auftreten hin zu autonomeren Kleingruppen, also klassischen ‚Straßennazis‘, geändert hat", kommentiert das Grünen-Fraktions-Vize Daniel Lede Abal. "Personelle Überschneidungen zu Beteiligten der Corona-Proteste sind feststellbar."

Eigenständige Strukturen im Land unterhalten dem Papier zufolge auch die AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative" (JA) und die formell aufgelöste AfD-Gruppierung "Der Flügel". Das Innenministerium verweist darauf, dass zentrale Akteure der JA Baden-Württemberg seit Ende 2021 verstärkt an Kundgebungen gegen eine Impfpflicht teilnähmen. Seit Anfang Dezember habe sich in ganz Deutschland eine Kampagne formiert, die unter anderem von der rechtsextremen Monatszeitschrift "Compact" getragen werde. Das LfV ordne den Zusammenschluss als strategisches Novum ein: "Erstmalig versucht sich ein bundesweites Bündnis unter maßgeblicher Beteiligung rechtsextremistischer Gruppierungen an die Spitze der Bewegung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen zu stellen."