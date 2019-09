Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Mannheim. Prof. Marc Debus (40) ist Politikwissenschaftler an der Uni Mannheim.

Prof. Debus, wie eigentlich erwartet: Winfried Kretschmann will 2021 erneut als Ministerpräsident antreten. Halten Sie das auch für ihn persönlich für eine kluge Entscheidung?

Er hat, wenn ich sein Statement richtig auffasse, noch eine Vision für das Land. Er hat Ziele, die er in seiner letzten Legislaturperiode umsetzen möchte. Insofern kann man durchaus nachvollziehen, dass er weitermachen möchte.

Es birgt aber Risiken. Momentan steht er auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit, seines Ansehens. Er kann 2021 ja durchaus auch die Wahl verlieren, seinen Nimbus beschädigen.

Wären die Wahlen jetzt, hätten die Grünen aufgrund der aktuellen Debatte zur Klimapolitik generell einen Vorteil - und zusammen mit Herrn Kretschmann, aufgrund seines sehr moderaten, teilweise ja konservativen Images ohnehin. Seine Popularität reicht bis weit ins bürgerliche Lager hinein. Ein so populärer Ministerpräsident nutzt den Grünen. Ob all dies 2021 noch genau so gilt, weiß man tatsächlich nicht.

Hintergrund Zitate > CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann: "Ich habe zu keinem Zeitpunkt mit einem anderen Gegenkandidaten (... ) gerechnet. Wir freuen uns auf einen fairen und in der Sache harten Wettbewerb. Klar ist: Keiner hat in einer Demokratie das Amt gepachtet." > CDU-Landeschef Thomas Strobl: "Der Ministerpräsident hat über [+] Lesen Sie mehr Zitate > CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann: "Ich habe zu keinem Zeitpunkt mit einem anderen Gegenkandidaten (... ) gerechnet. Wir freuen uns auf einen fairen und in der Sache harten Wettbewerb. Klar ist: Keiner hat in einer Demokratie das Amt gepachtet." > CDU-Landeschef Thomas Strobl: "Der Ministerpräsident hat über den Sommer eine Entscheidung getroffen und diese heute verkündet. Das ist alles - und so aufregend ist das alles gar nicht. Wir können uns jetzt endlich wieder voll und ganz den Sachthemen und der Fortsetzung unserer erfolgreichen Regierungsarbeit widmen." > CDU-Generalsekretär Manuel Hagel: "Die grüne Personalnot, ja die grüne Alternativlosigkeit hat am Ende den Ausschlag gegeben und über die Vernunft gesiegt. Die Grünen wollen Herrn Kretschmann offenbar im Amt zu seinem eigenen Denkmal erstarren lassen - und er ist bereit dazu." > SPD-Chef Andreas Stoch: "Herr Kretschmann hat jetzt erklärt, dass er wieder kandidiert. Warum er wieder kandidiert, das bleibt nach den vielen Versäumnissen der letzten Jahre aber offen (...) Baden-Württemberg braucht aber einen tatkräftigen Regierungschef und keinen Chefphilosophen." > FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke: "Der Ministerpräsident kandidiert wieder mit der Absicht, für fünf weitere Jahre zu amtieren. Das bedeutet, dass er bei einer vollen weiteren Amtszeit an deren Ende 78 Jahre alt ist. Ich zweifle, dass er das wirklich so lange bleibt. Auf fünf weitere Jahre Kretschmann kann sich niemand verlassen." > Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz: "Winfried Kretschmann hat eine klare Haltung und einen klaren Kompass. Er gibt Orientierung und nimmt die Menschen mit. Winfried Kretschmann ist der richtige Ministerpräsident in Zeiten des Umbruchs."

Gleichzeitig ist klar: Einmal tritt Kretschmann noch an. Ein viertes Mal wohl nicht. Wäre er damit schon jetzt ein angezählter Amtsinhaber?

Definitiv werden die Grünen sich überlegen müssen, wer sein Nachfolger wird. Möglicherweise wird es auch schon Thema des kommenden Landtagswahlkampfs. Die Opposition wird versuchen, Fragen nach dem Nachfolger einfließen zu lassen. Sie wird fragen, ob man wirklich die kompletten fünf Jahre mit Kretschmann rechnen kann, oder ob zwischendrin ein Wechsel stattfinden wird.

Sehen Sie jemanden bereitstehen?

Ein idealer Nachfolger wäre Cem Özdemir, der sich nun aber offenbar auf die Bundesebene konzentriert. Auf Ministerebene wäre die Wissenschaftsministerin Theresia Bauer eine Option. Allerdings gab es da einige Konflikte in der Hochschulpolitik, die Frau Bauer nicht unbedingt helfen. Ansonsten ist das Personaltableau der Grünen in Baden-Württemberg relativ dünn; ein möglicher Aspirant wie der ehemalige Freiburger Oberbürgermeister Salomon wurde nicht wiedergewählt.

Die beiden großen Parteien im Land, Grüne und CDU, haben jetzt offiziell ihre Spitzenkandidaten benannt. Hat der Wahlkampf begonnen?

Man muss davon ausgehen, dass jede Aussage, die von Frau Eisenmann oder Herrn Kretschmann getätigt wird, als Wahlkampf gewertet wird. Spannend wird es sein, zu sehen, wie sich das auf das Verhalten der Parteien in der Koalition auswirkt. Es ist nicht einfach, wenn beide Spitzenkandidaten im Kabinett sitzen - und Frau Eisenmann in die Kabinettsdisziplin eingebunden ist.

Wäre es für die CDU einfacher, wenn die Spitzenkandidatin nicht dem direkten Konkurrenten unterstellt wäre?

Eventuell. Aber generell stellt sich für die CDU - ähnlich wie für die SPD auf Bundesebene - das Problem, dass sie mitregiert und mit Verantwortung trägt für die politischen Inhalte. Und sie hat Herrn Kretschmann ins Amt gewählt. Als kleinerer Koalitionspartner sind Wahlkämpfe schwierig. Einerseits muss man Attacke fahren, andererseits kann man den Wählern ja nicht verheimlichen, dass man für die Kompromisse innerhalb der Regierung auch Rechnung trägt.

Wird das Thema "Deutschland-Koalition" aus CDU, SPD und FDP wieder virulenter? Oder müssen sich die anderen Parteien eher auf den Junior-Part unter Kretschmann einstellen?

Niemand ist gerne Juniorpartner. Eine Deutschland-Koalition ist sicherlich eine Alternative. Die Frage ist, ob CDU, SPD und FDP sich inhaltlich auf eine gemeinsame Linie einigen könnten. Offen ist auch, wie die SPD aus der Situation rauskommt, dass sie zwischen Grünen und CDU zerrieben wird. Als möglicherweise sehr kleiner Partner in einer Deutschland-Koalition lebt es sich auch nicht gut. Die Abneigung, die wir bei der SPD derzeit gegenüber einer Großen Koalition unter der CDU erleben, würde sich wahrscheinlich auch in einer Abneigung gegenüber eine Koalition mit CDU und FDP widerspiegeln.