Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Affäre um das dubiose Zustandekommen der Teilnahme Baden-Württembergs an der derzeit stattfindenden Weltausstellung Expo in Dubai könnte eine überraschende Wendung nehmen: Nach Informationen dieser Zeitung hat das Land Baden-Württemberg Ansprüche auf die Erstattung von Millionenbeträgen, die die Landesregierung aufgrund einer unfreiwilligen Vertragspartnerschaft des Landes in das Projekt investiert hat.

Das geht nach Recherchen dieser Zeitung aus einem Gutachten der renommierten Kanzlei CMS Hasche Sigle hervor, das das Wirtschaftsministerium infolge des Landtags-Untersuchungsausschusses zum Expo-Debakel in Auftrag gegeben hat. Das Prüfungsergebnis liegt dem Ministerium vor, das zu Inhalten aber keine Stellung nehmen will. Es soll in Kürze dem Landtag übermittelt werden.

Laut Gutachten sind grundsätzlich alle notwendigen und angemessenen Kosten ersatzfähig, die sich für das Land aus der Realisierung des Projekts Baden-Württemberg-Haus ergeben haben und die es ohne die Vertragspartnerschaft nicht gehabt hätte.

Der Adressat möglicher Ersatzansprüche des Landes wird in dem Gutachten nicht namentlich genannt. Angesichts der Historie des Expo-Vorhabens dürfte es sich dabei aber um den früheren Hauptgeschäftsführer der Baden-Württemberg Expo 2020 Dubai GmbH handeln, der mittlerweile in Diensten des Wirtschaftsrats der CDU Baden-Württemberg steht und in der Landes-CDU bestens verdrahtet ist. Damit birgt der Fall auch Zündstoff für die grün-schwarze Koalition. Die Frage wird auch sein, in welcher Höhe theoretisch mögliche Ansprüche in der Praxis überhaupt durchgesetzt werden könnten.

Das Baden-Württemberg-Haus auf der Expo in Dubai war ursprünglich von drei Partnern – der Ingenieurkammer Baden-Württemberg, dem Stuttgarter Fraunhofer Institut und der Messe Freiburg – verantwortet und als ein auf Sponsoring gebautes Projekt "aus der Wirtschaft für die Wirtschaft" beworben worden. Das Land sollte das Vorhaben zunächst nur politisch "flankieren" und lediglich 2,8 Millionen Euro für die Ausstellung beisteuern – hat nun aber notgedrungen auch das Gros der Kosten für den Pavillon-Bau gestemmt. Insgesamt beträgt der Anteil des Landes rund 15 Millionen Euro.

Als ausschlaggebend dafür, dass das Land zur eigenen Überraschung als Vertragspartner der Expo-Macher in Dubai firmiert, gelten Vorgänge in den Jahren 2018 und 2019. Im November 2018 hatte die damalige Abteilungsleiterin im Wirtschaftsministerium und heutige Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz den damaligen Geschäftsführer der Ingenieurkammer gegenüber den Expo-Machern als Generalkommissar des Projekts benannt. Der Titel beinhaltete das Recht, für das Land Verträge zu unterzeichnen.

Am 30. Januar 2019 unterzeichnete der "Generalkommissar" in Dubai in Anwesenheit der damaligen Wirtschafts-Staatssekretärin Katrin Schütz (CDU) einen Vertrag über den Bau des Pavillons. Als Vertragspartner firmierte jedoch nicht die private Baden-Württemberg Expo 2020 Dubai GmbH, sondern das Land – laut Vertragstext vertreten durch den Generalkommissar. Als man im Ministerium die Problematik erkannte, bestätigte dieser auf Wunsch von Hinz, aber ohne interne Rücksprache, "dass das wirtschaftliche Risiko bei der Realisierung" des Pavillons "ausschließlich bei den Projektpartnern" liege.

Dieses Schreiben ist gegenüber Dubai wertlos – so der Befund eines nachträglich eingeholten Gutachtens. Das kam zu dem Schluss, das Dubai aus dem Vertrag ableiten könne, dass nicht das Konsortium aus der Wirtschaft, sondern das Land voll haftender Vertragspartner ist. Die damalige Erklärung könnte sich für den Verfasser nun indes als Boomerang erweisen.

"Das weitere Handeln des Wirtschaftsministeriums orientiert sich nun an den rechtlichen Wertungen und Handlungsempfehlungen des Gutachtens. Um die Durchführung von schwebenden Verfahren nicht zu erschweren, wird sich das Wirtschaftsministerium derzeit weder zu den rechtlichen Aussagen des Gutachtens noch zum weiteren Verfahren äußern", teilte ein Sprecher des Ministeriums mit.