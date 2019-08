Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Mitte Juli sah sich CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart veranlasst, beim grünen Koalitionspartner schriftlich die "Umsetzung der im Koalitionsvertrag zu den Kommunalfinanzen enthaltenen Vorgaben" anzumahnen. Dort seien "klare und deutliche Vorgaben" vereinbart worden, erinnerte Reinhart Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Finanzministerin Edith Sitzmann in dem an die beiden Spitzen-Grünen adressierten Schreiben vom 18. Juli 2019 an die 2016 ausgemachte Einführung eines Flächenfaktors.

Die Idee dahinter: Kommunen mit einer im Vergleich zur Einwohnerzahl großen Fläche sollen bei den Finanzzuweisungen des Landes einen Zuschlag erhalten. Dafür kämpft der Gemeindetag, der rund 1100 kleinere Kommunen im Südwesten vertritt, seit langem. "Wir brauchen den Flächenfaktor, damit die gleichwertigen Lebensverhältnisse, die es in Baden-Württemberg Gott sei Dank noch gibt, bestehen bleiben", sagt Gemeindetags-Präsident Roger Kehle (CDU). Schließlich müssten kleinere Kommunen mit viel Fläche pro Einwohner relativ viel Geld für den Unterhalt von Straßen und Feldwegen, Gemeindehallen und Sportanlagen aufwenden.

Der Städtetag indes macht gegen die Pläne Front. Er fürchtet, dass seine Mitglieder, die größeren Städte, die Verlierer einer solchen Reform sein werden. Ein Flächenfaktor "und damit die Ausschüttung mit der Gießkanne" sei "kein geeignetes Instrument, um etwaige Sonderlasten von Flächenkommunen im Ländlichen Raum zielgenau auszugleichen", warnt Städtetags-Präsident Peter Kurz (SPD) in einem Schreiben, das Sitzmann vier Tage nach Reinharts Brief zuging.

Seitdem wogt der Streit hinter den Kulissen. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Denn die Frage Flächenfaktor entzweit nicht nur Gemeinde- und Städtetag, sondern auch die Koalition in Stuttgart. Die Grünen sind nämlich von dem Projekt abgerückt. "Für uns geht die pauschale Rechnung ‚Großes Gebiet, große Ausgaben‘ nicht auf. Gutachten zeigen, dass kein maßgeblicher Zusammenhang zwischen der Größe einer Gemeinde und ihren kommunalen Ausgaben besteht", sagt Grünen-Finanzexpertin Thekla Walker.

"Kommunen mit einer großen Fläche im Verhältnis zur Einwohnerzahl haben für den Erhalt ihrer kommunalen Infrastruktur besonders hohe Belastungen zu schultern", argumentiert dagegen Reinhart. Die CDU-Fraktion halte die Einführung des Flächenfaktors daher für "wichtig und geboten", das gelte auch für den im Koalitionsvertrag ebenfalls verankerten Demografiebonus für Kommunen mit stark rückläufiger Einwohnerzahl.

Die Grünen wüssten um die Formulierung im Koalitionsvertrag, sagt Walker. Dort seien aber für das Vorhaben keine zusätzlichen Mittel vorgesehen. "Wir wissen auch, welche Sprengkraft innerhalb der kommunalen Familie die Einfügung eines Flächenfaktors hätte. Daher verstehen wir auch die Bedenken des Städtetags." Es dürfe kein Ausspielen von großen Kreisstädten und kleineren Kommunen geben.

Der Städtetag schlägt in einem Positionspapier vor, bei vorhandenen Förderprogrammen des Landes eine stärkere Flächenorientierung zu implementieren. Örtliche Bedarfe sollten durch gezielte Förderung berücksichtigt werden, flächendeckende Bedarfe aufgrund einer allgemeinen Strukturschwäche wie in anderen Bundesländern sehe der Städtetag aber nicht.

Die Vorschläge des Städtetags zur Überarbeitung vorhandener Förderprogramme zur Stärkung des Ländlichen Raums unterstütze die CDU gerne, sagt Reinhart dazu. Das schließe die Einführung des Flächenfaktors aber nicht aus. "Unserer Meinung nach muss es im eigenen Interesse der größeren Städte liegen, dass der Ländliche Raum angemessen ausgestattet ist, um eine Überforderung des Verdichtungsraums insbesondere in den Bereichen Wohnen, Verkehr, Klima zu erreichen."

Das Thema kommt nun wohl auf die Tagesordnung des nächsten Koalitionsausschusses am 5. September.