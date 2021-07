Stuttgart. (mus) Bislang hat das Land Baden-Württemberg, größtenteils im Auftrag des Bundes, Corona-Wirtschaftshilfen in Höhe von 6,3 Milliarden Euro ausbezahlt. Die Gelder sollen die von der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen besonders betroffene Branchen stabilisieren und eine Insolvenzwelle abwenden.

Die Vielzahl der Programme, von der Soforthilfe über die Überbrückungshilfen I, II und III bis zum Tilgungszuschuss Corona, locken aber offenbar auch eine stattliche Anzahl an Betrügern an: Wegen des Verdachts der missbräuchlichen Beantragung staatlicher Corona-Wirtschaftshilfen haben die Staatsanwaltschaften in Baden-Württemberg bis zum 31. Mai 2021 insgesamt 964 Ermittlungsverfahren gegen 1186 Beschuldigte eingeleitet. Das geht aus einer Antwort von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) auf eine AfD-Anfrage hervor. 68 Strafverfahren sind bislang abgeschlossen. In zwölf Fällen verhängten die Gerichte eine Freiheitsstrafe zur Bewährung, in einem Fall ohne Bewährung. In einen Fall kam es zu einem Jugendarrest. In 52 Fällen wurde eine Geldstrafe verhängt, zwei Verfahren wurden eingestellt.

Da noch zahlreiche Verfahren anhängig sind und diese auch nicht zentral erfasst werden, lässt sich der verursachte Schaden nicht exakt beziffern. Die Richtung dürfte aber ein Blick auf die von der L-Bank im Jahr 2020 gestellten Strafanzeigen wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs weisen: Die Förderbank des Landes, die in Baden-Württemberg die Auszahlungen federführend organisiert, hat im ersten Corona-Jahr 320 entsprechende Strafanzeigen an das Landeskriminalamt sowie 14 Geldwäscheverdachtsmeldungen an die Zentrale für Finanztransaktionsuntersuchungen gestellt. Dabei ging es um ein Antragsvolumen von rund 6,5 Millionen Euro. In Relation zu den insgesamt ausgezahlten Fördermitteln entspricht dies 0,11 Prozent. Ein Massenphänomen ist die Betrugsmasche damit nicht.