Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Am 21. Januar 2019 ging im Amtsgericht Stuttgart eine notariell beglaubigte Vereinsregisteränderung ein. Zwei "vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder" von "Uniter e.V." teilten mit, drei von fünf Vorständen seien aus der Führungsebene ausgeschieden, und benannten zwei neue: Präsident und Vizepräsident. Ganz normale Vorgänge, scheint es. Doch ihnen dürften interessante Runden vorausgegangen sein. Denn der Stuttgarter Verein mit dem martialischen Wappen (Lorbeerkranz-gesäumtes Schwert), der laut Vereinsregister nur sieben ordentliche Mitglieder hat, war ins Scheinwerferlicht der Medien geraten.

Was steckt hinter "Uniter"? Der Verein wurde nach eigenen Angaben 2010 als Netzwerk für aktive oder frühere Mitglieder von Spezialeinheiten von Militär und Polizei gegründet. Laut Selbstbeschreibung ist er "dem Grundgesetz, den Menschenrechten und dem Frieden verpflichtet". Doch Medien und Politiker sehen in ihm eine potenzielle Bedrohung für den Staat. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Andreas Maier sagt: "Bei Uniter handelt es sich um eine mutmaßlich hochexplosive Gruppierung, bei der Elitesoldaten, extremistische Weltanschauungen und möglicherweise geheim gelagerte Waffen zusammentreffen."

Im September berichtete die "taz" über ein "rechtes Netzwerk in der Bundeswehr", eine "Schattenarmee". Im Zentrum der Berichte steht der frühere Vize und heutige Schatzmeister von Uniter, André S. alias "Hannibal". Der ehemalige Elite-Soldat des Kommandos Spezialkräfte soll mehrere Chatgruppen administriert haben, "in denen sich sogenannte Prepper auf den ,Tag X‘ vorbereiteten" - der Tag, an dem die staatliche Ordnung zusammenbricht. Auf dem Übungsgelände in Mosbach hatte Uniter ein paramilitärisches Training abgehalten.

Uniter weist die Vorwürfe entschieden zurück. Doch das Echo der Veröffentlichungen, die zu Ermittlungen führten, reichte bis in die baden-württembergische Landespolitik. Die Grünen stellten im Dezember eine Anfrage ans Innenministerium. Teile wurden nur als "VS-Verschlusssache" beantwortet. Daher befasste sich am 24. Januar das für Geheimdienste zuständige "Parlamentarische Kontrollgremium" mit dem Fall.

Laut Innenressort berichtete da Minister Thomas Strobl (CDU) über eine heikle Personalie: Uniter-Gründungsmitglied Ringo M. arbeitet beim Landesamt für Verfassungsschutz (LfV). Die Sache war zunächst geheim geblieben, bis diese Woche erneut die "taz" darüber berichtete. Erst danach bestätigte das Ministerium die Angelegenheit. Das Engagement des Mitarbeiters sei allerdings "rein privater Natur" gewesen.

Das war am Mittwoch. Am Donnerstag twitterte die Bundestagsabgeordnete Martina Renner (Linke), sie kenne den LfV-Mann aus einem anderen Zusammenhang: als Polizisten und Kollegen des NSU-Mordopfers Michelle Kiesewetter bei einer Böblinger Einheit: "Diese Verbindung wirft Fragen auf, da der Mann sowohl Verbindungen zum NSU-Komplex als auch zu den Komplexen Franco A. und Nordkreuz hat", teilt Renner mit.

Es gibt neben Ringo M. und André S. eine weitere pikante Personalie im Uniter-Gründungsteam: Adrian M. Er war zur Zeit der Gründung 2016 Büroleiter eines CDU-Landtagsabgeordneten. Der Abgeordnete erinnert sich an Erzählungen des Ex-Mitarbeiters: "Ich hatte das Gefühl, das ist eine Art Freimaurerloge."