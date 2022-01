Stuttgart. (dpa/lsw) Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Dienstag (10 Uhr) in Stuttgart die Zahl der Arbeitslosen im Dezember. Experten zufolge dürfte die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken sein.

Im November waren im Südwesten rund 214.000 Menschen ohne Beschäftigung gewesen. Die Arbeitslosenquote betrug 3,4 Prozent - der Südwesten lag damit im Bundesvergleich im unteren Bereich. Bis November war die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg kontinuierlich gesunken.