Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Wimpfen. Wenn Seifensieder, Flachsbauern, Korbflechter und Bogenbauer ihre Stände aufbauen, kann dies in Bad Wimpfen nur eines bedeuten: Der alljährliche historische Handwerkermarkt ist zurück in der Stauferpfalz. Bereits zum 31. Mal zog der Zunftmarkt zahlreiche Besucher aus nah und fern in die historische Altstadt.

Vom Rathaus bis hin zum Roten Turm, vorbei an den markanten Punkten der Stadt, wie dem Steinhaus Museum, den Arkaden und der Pfalzkapelle, erstreckte sich das Marktgelände. Es schien so, als begebe man sich auf eine Zeitreise, nachdem man den Wegezoll an den Zugängen bezahlt hatte. Möglich machten dies die Mitglieder des veranstaltenden Vereins "Zunftmarkt", die sich, eingekleidet in Rüstungen und Gewändern unter das gewöhnliche Volk mischten. So wandelten Rittersleute, Minnesänger oder Hofknaben durch die engen Gassen.

"So viel altes Handwerk gibt es nur hier", sagt Roland Schaffer aus Heilbronn. Dies sei auch der besondere Reiz am Zunftmarkt, betonte Reinhard Stüwe, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins. Man wolle den Besuchern Einblicke in alte Handwerkstechniken bieten. Ein Salzhändler beispielsweise siedete das weiße Gold in einer Pfanne und zeigte Interessierten die mittelalterlichen Handelswege. Ein paar Meter weiter erklärte ein Seiler, warum es seinen Beruf überhaupt gibt. "Eigentlich braucht niemand einen Seiler", sagte er ironisch zu seinen Zuhörern. Einblicke in den Drehleierbau gab im Schatten des in einem Stahlgerüst eingekleideten Blauen Turms Fritz Hirsch. Der Münchner war schon diverse Male in Bad Wimpfen und kommt immer wieder gerne hier her. "Es wird sehr viel schönes Handwerk präsentiert", lobte er. "Ich bin gern auf solchen Märkten unterwegs."

Ausschließlich Positives gab es nicht nur von Händlern, die immer wieder die Vielzahl der unterschiedlichen Handwerker als Besonderheit in Bad Wimpfen herausstellten, sondern auch von den Besuchern. Ein Paar aus Walldorf war zum ersten Mal beim Zunftmarkt dabei und beeindruckt. "Es ist schön traditionell. Das gefällt uns." Ulrich Zimmerhein aus Ludwigsburg sieht in der Atmosphäre und der Kulisse entlang der Altstadt den besonderen Charme des Marktes. "Der Termin ist jedes Jahr fest in meinem Kalender eingetragen."

Mit über 50 Handwerkern sowie Tanz und Musik gab es an jeder Ecke etwas zu entdecken. Der Bad Rappenauer Dirk Meyer beispielsweise wandelte als Bettler durch die Straßen und unterhielt mit kessen Sprüchen. Einen besonderen Hingucker lieferte die Greifenwarte Guttenberg, die an der Pfalzkapelle mit verschiedenen Greifvögeln Halt machte.

Eine Kinderspielstraße sowie ein Kasperletheater sorgten auch bei den kleinsten Besuchern für beste Unterhaltung. Hier konnten Kinder die Vergangenheit und ihre Spiele, Geschichten und Bräuche kennenlernen. Während manche an den Lippen der Märchenerzählerin hingen, versuchten sich andere beim Kegeln oder "Vier-gewinnt".

Schon zur Eröffnung mit dem traditionellen Rundgang über das Gelände, strömten die Gäste zum mittelalterlichen Spektakel. Zur Mittagszeit waren Schattenplätze an den Arkaden, von denen man einen tollen Blick auf den Neckar, Offenau und Heinsheim hat, dann heiß begehrt. Während es sich die Besucher bei Speis und Trank an den zahlreichen Ständen gut gehen ließ, spielte die Truppe "Spectaculatius" zur Unterhaltung auf.

Bei über 30 Grad Celsius hatte das gemeine Volk durchaus Mitleid mit den Vereinsmitgliedern. Vor allem die Ritter mit ihren Kettenhemden und Helmen kamen gehörig ins Schwitzen.

"Es ist fast zu warm. Ideal sind 20 bis 25 Grad Celsius", sagte Stüwe. Dennoch habe er lieber 35 Grad und Sonne als Regen und Unwetter. Denn rund 30.000 Euro fließen jährlich in die Planung und Umsetzung des Marktes. Laut Stüwe sehe es gut aus, dass nach einem erfolgreichen 2018 auch 2019 die Kosten gedeckt und sogar etwas für "schlechtere Jahre mit Regen" zurückgelegt werden kann. Zusätzlich soll ein möglicher Überschuss in ein neues Zelt oder Gewänder investiert werden.

Rund 90 Helfer machten den Markt auch am Wochenende wieder zu einem einmaligen Erlebnis in der Region.