Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. EU-Kommissar Günther Oettinger geht auf das Kronenzentrum in Bietigheim zu, die nächste Veranstaltung, die nächste Ruck-Rede. Es ist ein schöner Spätsommersamstag, in der Fußgängerzone sitzen die Leute beim Eiskaffee, einige grüßen freundlich, ein Mann mittleren Alters ruft: "Kann ich ein Autogramm von Ihnen haben?"

Günther Oettinger hat keine Visitenkarten parat, er tritt an den Tisch und schnappt sich einen Bierdeckel. "Woher kommen Sie?", fragt der Schwabe, der im nahen Ditzingen aufgewachsen ist, und zückt seinen Füllfederhalter. Aus dem Schwarzwald, sagt der Mann. Aus Bietigheim, ergänzt die Gattin. "Für das Baden-Württemberg-Paar", schreibt Oettinger auf den Bierdeckel. An die Frau gewandt sagt er frotzelnd: "Gab’s hier keine gscheite Kerle?" Ihr Mann lacht. "Der isch gut!"

Günther Oettinger, 65, ist auf Abschiedstour. Nach bald zehn Jahren als EU-Kommissar, erst für Energie, dann für Digitales, nun für Haushalt, ist Ende Oktober Schluss. Vielleicht auch etwas später, wenn der Widerstand der EU-Parlamentarier gegen einige Kommissars-Anwärter anhält. So oder so endet absehbar, was im Alter von 14 mit dem Eintritt in die Junge Union begann: Die Karriere eines Ausnahmepolitikers, dessen Image mit dem Aufstieg nicht immer Schritt gehalten hat. Abgeordneter, Fraktionschef, Ministerpräsident. Einerseits eine klassische CDU-Karriere westdeutscher Prägung. Andererseits eine ungewöhnliche Vita, deren Krönung, die Berufung nach Brüssel, als Rettungsmaßnahme für die Südwest-CDU geplant war. Nicht für Oettinger. Gekommen ist es umgekehrt

Frankfurt, Hessischer Hof, ein Wirtschaftsgipfel, die erste Station an diesem Samstag. Die Veranstaltung zielt auf Unternehmer, die Teilnehmer zahlen bis zu 820 Euro. Oettinger hält die Eröffnungsrede, er kommt schnell auf sein Lieblingsthema, den "Kampf der Werteordnungen, der Systeme". Hier China, das bis 2049 Nummer eins sein wolle, wirtschaftlich, technologisch, militärisch. Dort US-Präsident Donald Trump und sein "America first". Dazwischen: Frankfurt, Hessen, Deutschland. "2049: Haben Sie dafür einen Plan? Ich behaupte: nein. Ihr Plan ist: Was macht mein Golfhandicap?" Wenn Deutschland relevant bleiben wolle, müsse es sich anstrengen - und das im Team mit den anderen EU-Staaten. "Wir sind 28 Zwerge. Zwerge stellt man in den Vorgarten, der Hund pinkelt sie an. Aber zusammen können 28 Zwerge ein Riese sein!"

Nicken im Publikum. Auf einem Monitor wird das Ergebnis einer Umfrage unter den Zuhörern eingeblendet. Es geht um die Frage, für wie reformfreudig die Teilnehmer Deutschland halten, von eins (gar nicht) bis fünf (sehr). Der Balken in der Mitte geht am höchsten, aber einige haben den Fehler gemacht, für die fünf zu stimmen. "Deutschland denkt sich überhaupt nicht neu! Euch geht’s zu gut! Ihr seid noch immer im Paradies Deutschland unterwegs", schimpft Oettinger. Einige lachen, viele klatschen.

Das muss man erst mal schaffen: Dass man dem zahlenden Publikum den Spiegel vorhält und dafür noch gefeiert wird.

Am Ende sagt der Moderator, er sei sich vorgekommen wie beim Bußgottesdienst mit Bußrede. In der Pause flüstert ein Mann dem Moderator zu, dass Oettinger ein idealer Kanzler wäre, erntet aber Widerspruch: "Nee, der Dialekt."

Die Sprache ist sein Freund und Feind zugleich. Mit seinem Stakkato-Schwäbisch kann Oettinger komplexe Sachverhalte in verständliche Stichworte zerlegen. Es ist eine Gabe, die nur wenige Politiker haben. Er kann mit seinem Schwäbisch-Englisch ("frei von der Leber, as we say in German") und seiner Wortakrobatik, die auf das Netz und den doppelten Boden vorgefertigter Reden verzichtet, aber auch zur Lachnummer werden.

Der Hang zum flotten Spruch hat seine Karriere befeuert, aber auch beschädigt. Als Landeschef der Jungen Union macht er 1989 bundesweit Schlagzeilen, indem er Helmut Kohl zum Rücktritt vom CDU-Vorsitz auffordert. Mit seinen Klartextreden gewinnt er 2004 das CDU-interne Duell gegen Annette Schavan um die Nachfolge von Erwin Teufel als Ministerpräsident klar -und 2006 die Landtagswahl mit aus heutiger Sicht sagenhaften 44,2 Prozent. Er modernisiert eine verknöcherte CDU, indem er ihr wie nun den Unternehmern den Spiegel vorhält. Als EU-Kommissar vermittelt er im Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine. Eines der entscheidenden Gespräche findet in der Brüsseler Landesvertretung statt, der Erfolg stellt sich ein mithilfe von badischem Bier, schwäbischem Wein - und Oettingers gutem Zureden.

Aber als Ministerpräsident trinkt er, angefeuert von Fußballfans, auch mal eine Halbe aus einem Herrenschuh. Er plaudert aus, dass sein Finanzminister die Ehefrau an der Tankstelle vergessen hat, was diesem unliebsame Schlagzeilen einbringt. Einen befreundeten Jubilar betitelt er, in Anwesenheit der Gattin, als "Weltmeister im Seitensprung". Manche finden das witzig, andere eines Ministerpräsidenten nicht würdig.

Für den Rest seiner Karriere indes zeichnet ihn die Rede auf der Trauerfeier für den früheren Ministerpräsidenten und ehemaligen NS-Marinerichter Hans Filbinger, den er geschichtsvergessen zum "Gegner des NS-Regimes" stilisiert.

Bereut er etwas? "Sicher habe ich Fehler gemacht, keine Frage. Mein Ziel war immer, möglichst umtriebig zu sein, möglichst viel in Gang zu setzen, möglichst viel zu versuchen. Da kommen dann in einer langen Amtszeit auch Fehler vor", sagt Oettinger im Fond seiner Dienstlimousine auf dem Weg von Frankfurt nach Bietigheim. Auf dem Boden liegen Schnipsel, er liest Akten einmal, danach zerreißt er sie, das Papier ist für ihn dann wertlos. Nur seine Zunge ist manchmal noch schneller als seine Auffassungsgabe. Der Satz auf Filbingers Trauerrede sei ein Fehler gewesen und dass er 2006 als Regierungschef die Option Schwarz-Grün nicht entschiedener verfolgt habe.

Brüssel im April. Die Landesvertretung hat eingeladen, "Günther Oettinger im Gespräch" zu erleben. Ob es eine politische Korrektheit gebe, die Klartext verbiete, fragt der Moderator. "Zum einen gibt es die Erwartung, dass Politik nicht so geölte Texte von sich gibt. Wenn man dann Klartext redet, ohne jeden Satz auf sein Skandalisierungspotenzial abzuwägen, kommt der Shitstorm in den sozialen Medien und die Sittenpolizei aus allen Ecken", sagt Oettinger.

Unter den Zuhörern ist auch Peter Simon, zu dem Zeitpunkt noch Mannheimer SPD-Europaabgeordneter. Als Oettinger 2010 nach Brüssel wechselte, sollte Simon für die europäischen Sozialdemokraten im Europaparlament prüfen, ob man den CDU-Mann wählen könne, dessen Berufung in der Kritik stand. "Im Ergebnis gab es nicht den geringsten Zweifel, dass wir dieser Personalie zustimmen sollten", sagt Simon. Er hat das Votum nicht bereut. Wann immer ihn in den Folgejahren Menschen aus der Heimat besucht haben, Bürger, Kommunalpolitiker, Verbandsvertreter - alle waren auch bei Oettinger. Der Kommissar hat sich für alle Zeit genommen.

Zurück nach Bietigheim, Versammlung des Lions Distrikts für Württemberg. "Sie waren Vorsitzender der damals noch größten Landtagsfraktion", führt der Vorsitzende den Gast ein. Je weiter die CDU hinter die Grünen zurückfällt, desto heller erstrahlt Oettingers Glanz. Dass ihn Kanzlerin Angela Merkel 2010 nach Brüssel weggelobt hat, um den Weg für Stefan Mappus freizumachen, damit der der Südwest-CDU die Macht erhalten möge, erscheint heute absurd.

Mit Oettinger wird der letzte baden-württembergische CDU-Politiker die Bühne verlassen, der noch wirklich Einfluss und Macht hat. Was danach kommt, will der mit einer robusten Gesundheit ausgestattete Mitsechziger erst am Ende seiner Amtszeit entscheiden. Angebote hat er zur Genüge. Er wird jedenfalls - Freundin Friederike Beyer in Hamburg, Sohn Alexander zum Auslandssemester in Madrid, die Freunde in der schwäbischen Heimat, die Netzwerke in Berlin und Brüssel - weiter auf Achse sein.