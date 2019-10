Neckarsulm. (guz/zg) Der Audi-Standort Neckarsulm soll auch in Zukunft ein wesentlicher Bestandteil des Unternehmens sein. Das haben der Vorstandsvorsitzende der Audi AG, Bram Schot, Personalvorstand Wendelin Göbel, Produktionsvorstand Peter Kössler, der Neckarsulmer Werkleiter Helmut Stettner, Personalleiterin Stefanie Ulrich und Betriebsratsvorsitzender Rolf Klotz in einem Gespräch mit den Oberbürgermeistern der Städte Heilbronn und Neckarsulm, Harry Mergel und Steffen Hertwig, unterstrichen.

Die VW-Tochter, mit rund 17.000 Beschäftigten größter Arbeitgeber im Landkreis Heilbronn, leidet unter den Folgen ihres Abgasbetrugs und verkauft weniger Autos. Vorstandsvorsitzender Schot hatte im März einen einschneidenden Sparkurs angekündigt, dessen konkrete Auswirkungen aber teilweise noch unklar sind. Zudem stehen die SUV-Modelle mit großvolumigen Verbrennungsmotoren, die großen Anteil am Umsatz des Unternehmens haben, zunehmend in der öffentlichen Kritik. Diese spielen zwar für den Standort Neckarsulm keine Rolle - hier werden die Modellreihen A4, A5, A6, A7 und A8 sowie am Standort Böllinger Höfe in Heilbronn die RS, R8-Modelle und, voraussichtlich ab Ende 2020, der neue e-tron GT gebaut - dennoch rollten auch hier in den zurückliegenden Monaten deutlich weniger Autos vom Band, als bei der Kapazität der Werke möglich wäre.

Dementsprechend sorgenvoll blicken die Beschäftigten in die Zukunft, und Gewerkschafter monierten wiederholt, dass ein klarer Kurs fehle, um das Unternehmen fit für die aktuellen und künftigen Herausforderungen zu machen. Der Neckarsulmer Betriebsrat Alexander Reinhart hatte auf der Betriebsversammlung in der vergangenen Woche deutlich gemacht, dass es weiterhin an verlässlichen Plänen zur Zukunftssicherheit des Werks Neckarsulm fehle. Die Elektrifizierung des Standorts sei bereits vor zwei Jahren vereinbart worden, doch die Verbindlichkeit von Zusagen habe zuletzt stark gelitten. Die künftige Werkbelegung bei Audi Neckarsulm sei weiter unklar, und vom Vorstand gemachte Zusagen stünden inzwischen wieder auf dem Prüfstand. Audi müsse seine Standorte breit aufstellen, um auf Veränderungen im Markt flexibel reagieren zu können, und die Chancen und Risiken heutiger und neuer Antriebsarten fair verteilen, hatte Reinhart bei der Versammlung vor rund 3000 Mitarbeitern gefordert.

Nun werden dazu weitere Gespräche geführt - intern, aber auch mit der Kommunalpolitik: Laut einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung arbeiteten Vorstand und Arbeitnehmervertretung derzeit unter dem Titel "Audi.Zukunft" gemeinsam daran, sich auf ein tragfähiges Konzept zu verständigen, das gleichermaßen Sicherheit, Beschäftigung, Profitabilität und Flexibilität beinhalte.

Die Konzernspitze unterstrich, dass Audi bereits heute in den Standort Neckarsulm investiere, der der erste in Deutschland sein wird, bei dem mit dem Audi e-tron GT ein vollelektrisches Auto vom Band laufe. Zudem sei Neckarsulm mit dem Kompetenzzentrum für die Weiterentwicklung der Brennstoffzelle als alternativem Antrieb und dem Leichtbau ein Innovationstreiber im VW-Konzern. Mit dieser Spezialisierung verfüge die Region über ein Alleinstellungsmerkmal.

Die Oberbürgermeister betonten, dies seien beste Voraussetzungen, um den Strukturwandel in der Automobilindustrie zu meistern und dem Standort Neckarsulm eine entscheidende, richtungsweisende Funktion im Konzern zuzuweisen. Heilbronns OB Mergel verwies der Mitteilung zufolge auf die Vernetzung zwischen Unternehmen und den verschiedenen Hochschulen auf dem Heilbronner Bildungscampus, in der er große Chancen sieht. Wie OB Hertwig erklärte, eröffne die Bündelung der Kompetenzen an den Audi-Standorten Neckarsulm und Heilbronn auch für die Beschäftigten eine langfristige Zukunftsperspektive für hochwertige Arbeitsplätze.

Mergel und Hertwig unterstützen eine gemeinsame Lösung zwischen Unternehmen und Betriebsrat. Sie begrüßen den Austausch und sind sich darin einig, dass ein Zukunftsplan für Neckarsulm Vorteile biete und auch für die Beschäftigten Sicherheit schaffe, heißt es in der Mitteilung. Der Audi-Vorstand betonte, das Unternehmen sei sich seiner Verantwortung als größter Arbeitgeber in der Region bewusst. Daher sei der enge Austausch mit der Arbeitnehmervertretung, aber auch mit der Politik sehr wichtig.