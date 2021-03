Südwest. (guz) Die nicht börsennotierte Aktiengesellschaft "Basic AG" hat alle sechs Filialen der Bio-Supermarkt-Kette "Biomammut" aufgekauft, darunter auch die im Heilbronner Kätchenhof, in Eppingen und in Lauffen am Neckar. Laut einer Mitteilung der 1997 in München gegründeten "Basic AG" setzt das Unternehmen mit der Übernahme von "Biomammut" einen ersten wichtigen Schritt seines geplanten strategischen Wachstumskurses um. Alle 51 Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben, Filialschließungen sind nicht vorgesehen, teilte "Basic" auf eine entsprechende Anfrage der RNZ mit.

Das Unternehmen zählte bereits vor der Übernahme zu den großen deutschen Bio-Supermarkt-Ketten und hat seine Marktstellung mit nun 25 Bio-Supermärkten deutlich ausgebaut. Größer sind derzeit nur "Denn’s", "Alnatura" und die "Bio Company". Außerdem betreibt die österreichische Tochter "basic Austria Bio für alle GmbH" je eine Filiale in Salzburg und Wien. Im Jahr 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von etwa 142 Millionen Euro.

Roland Harter, der bisherige Eigentümer und Geschäftsführer von "Biomammut", soll nun zunächst einige Monate lang gemeinsam mit dem Gesamtvertriebsleiter der "Basic AG" die Geschäfte weiterführen, unterstützt von zwei Prokuristen der "Basic AG".

Das Münchner Bio-Unternehmen will an seinem Konzept festhalten und biologische Produkte, von denen viel aus der näheren Region stammen, auf großer Verkaufsfläche anbieten. Dadurch sollen zum bisherigen, rund 8000 Artikel umfassenden Sortiment der "Biomammut-Märkte" in Böblingen, Mössingen, Eppingen, Heilbronn, Lauffen am Neckar und Sulz am Neckar bis zu 4000 weitere Artikel hinzukommen.

Die "Basic AG" strebt nach eigener Darstellung ein "organisches Wachstum im Süden Deutschlands und in den angrenzenden Nachbarländern" an und hat bereits weitere Zukäufe angekündigt. Die in ihren Supermärkten angebotenen Bio-Lebensmittel werden unter ethischen und sozialen Gesichtspunkten erzeugt und vermarktet – und meist günstiger angeboten, als in kleinen Bio-Märkten. "Wir wachsen damit nicht nur in der Zahl unserer Märkte, wir bekommen mit den Filialen von ,Biomammut’ in Baden-Württemberg exzellent geführte Bio-Supermärkte in unser Portfolio, die ,Basic’ bereichern. Wir gewinnen dabei vor allem auch ein Team an qualifizierten Mitarbeitern, die unter der Leitung von Roland Harter mit vielen Auszeichnungen Wertschätzung für ihr Wirken von Kunden und Lieferanten erhalten haben", freute sich Hermann Oswald, Vorstandsvorsitzender der "Basic AG".