Von Sören S. Sgries

Stuttgart. Kein Abendessen im Restaurant, keine Kneipentour, keine Erholung im Wellnesshotel: "Die Branche liegt am Boden", machte Guido Zöllick, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) auch am Mittwoch noch einmal auf die katastrophale Lage in den Bewirtungsbetrieben aufmerksam. "Eine Pleitewelle nie gekannten Ausmaßes droht", so Zöllick. "Verzweiflung bei Unternehmern wie Mitarbeitern macht sich breit."

Laut Angaben des Verbands stehen deutschlandweit rund 70.000 Betriebe vor der Pleite, Hunderttausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Allein im Südwesten steht laut einem Dehoga-Sprecher jeder dritte Betrieb vor dem Aus – bis zu 10.000 Firmenaufgaben seien zu befürchten.

Da macht die Nachricht, die das baden-württembergische Wirtschaftsministerium am Mittwochmittag verschickte, zumindest ein bisschen Hoffnung. Gemeinsam mit Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hat das Land ein "Drei–Phasen-Konzept" zur Belebung von Tourismuswirtschaft, Hotellerie und Gastronomie ausgearbeitet. Geht es nach Tourismusminister Guido Wolf und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (beide CDU), dann bringen die Ministerpräsidenten am 6. Mai entsprechende Beschlüsse auf den Weg.

In einer ersten Phase sollen dann zunächst Freiluft-Angebote wieder öffnen dürfen – also Tierparks, Gartenschauen, Freizeitparks oder die Ausflugsschifffahrt. Ebenso Schlösser und Burgen, Fahrrad- oder Bootsverleihe, Minigolfanlagen. Auch Campingplätze könnten dann zumindest für "Dauercamper" wieder öffnen. Für die Gastronomie ändert sich noch nichts – nur "Take Away", also Außer-Haus-Lieferungen, sollen weiterhin erlaubt sein.

Erst in der Phase 2 ist von einer "kontrollierten Öffnung des Gastgewerbes mit deutlich reduziertem Volumen" die Rede. "Schrittweise" könnten auch Hotels und Pensionen "mit Volumenbeschränkung" und weiteren Auflagen wie dem Ausschluss von Wellnessbereichen folgen. Ferienwohnungen und Campingplätze dürften – bei "autarker" Versorgung – komplett öffnen.

In einem letzten Schritt, in Phase 3, folgen dann Theater, Konzerthäuser und Kinos, aber auch Thermen und Schwimmbäder. "Übernachtungstourismus uneingeschränkt möglich", heißt es jetzt. Busreisen und kleine Gruppenreisen werden wieder möglich.

Soweit die Theorie. Einen konkreten Zeitplan nennen die Minister in ihrem Papier nicht. Laut "Hannoversche Allgemeine Zeitung" ist die erste Lockerungsstufe aber für den 7. Mai ins Auge gefasst, die zweite Phase soll am 11. Mai folgen – und am 25. Mai weitere Restriktionen fallen.

Ambitioniert – und von einer zentralen Voraussetzung abhängig: Die epidemiologische Lage muss "positiv für Öffnungsszenarien" sein, heißt es in dem Papier. Und für alle Bereiche sind zumindest in den Phasen 1 und 2 scharfe Hygiene-Auflagen vorgesehen.

"Uns war es wichtig, gemeinsam und länderübergreifend für diese Branche ein realistisches Konzept zu entwickeln", sagte Tourismusminister Wolf zu dem Papier. In einigen Bereichen seien Lockerungen absehbar möglich, ohne dass der Infektionsschutz dadurch vernachlässigt würde. Gerade an der frischen Luft ließen sich "Abstandsregeln ohne Weiteres einhalten".

Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut stellte heraus, wie wichtig ihr sei, der Branche "schnellstmöglich" eine verlässliche Perspektive aufzuzeigen. "Nur so können wir eine nie da gewesene Insolvenzwelle vermeiden, die nicht nur die Wirtschaftsstruktur unseres Landes, sondern auch die Lebensqualität und Anziehungskraft in unseren Regionen massiv beeinflussen wird", so Hoffmeister-Kraut.

Die Hygiene-Richtlinie des Landes macht in Gastronomie und Hotellerie unter anderem einen Sicherheitsabstand von 1,50 Metern zur Auflage. Menschen, die Fieber oder Erkältungssymptome haben, dürfen die Einrichtungen nicht betreten. Regelmäßig muss desinfiziert werden. Und Beschäftigte haben eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Auch eine "Registrierungspflicht für Gäste" ist vorgesehen. Die hatte der Branchenverband Dehoga bisher als "Bürokratiemonster" entschieden abgelehnt.

Die FDP im Landtag begrüßte grundsätzlich die Überlegungen. Trotzdem sei weiterhin ein Hilfspaket nötig, da die Verluste höchsten abgemildert würden. Und der Abgeordnete Daniel Karrais warnte zudem: "Der nette Abend im Restaurant mag wieder absehbar möglich sein, der Reisebranche wird damit aber erstmal nicht entscheidend geholfen." Auslandsreisen seien auf längere Zeit nicht möglich. Insbesondere Reisebüros müssten daher dringend in das Hilfsprogramm für den Tourismussektor aufgenommen werden.