Von Sören S. Sgries

Stuttgart. Es gibt Politiker, deren große Karriere beginnt in einer Krise. Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt zählte dazu: Der 2015 verstorbene SPD-Politiker strickte selbst fleißig mit an der Legende, wie er sich als Hamburger Polizeisenator in der Sturmflut 1962 bewährte. Und es gibt Politiker, deren Karriere durch eine Krise glücklich verlängert wird: Der knappe Wahlsieg von Kanzler Gerhard Schröder bei der Bundestagswahl 2002 wird vor allem dessen Gummistiefel-Wahlkampf im Elbe-Hochwasser zugeschrieben.

Baden-Württembergs derzeitigem Gesundheitsminister Manne Lucha soll, geht es nach der Landes-FDP, weder der eine, noch der andere Weg vergönnt sein.

Denn der 59-jährige Grünen-Politiker hätte durchaus die Chance, Kapital aus der Corona-Krise zu schlagen – schließlich steht er immer mit im Rampenlicht, wenn es um die Bekämpfung der Pandemie geht. Und anders als etwa die Minister-Kollegin Susanne Eisenmann (CDU), der als Kultusministerin gerade der Stolperstart an Kitas und Schulen um die Ohren fliegt, hat Lucha bisher weitgehend tadellose Arbeit abgeliefert.

Keine unkontrollierte Explosion bei der Infiziertenzahl. Keine Kliniken im Notstand. Im Gegenteil: Vorwerfen könnte man dem gelernten Krankenpfleger Lucha höchstens, dass er zunächst zu schwarz malte, die drohende Katastrophe in den Osterferien prophezeite. Doch das es nicht so kam, ist natürlich ein Erfolg – und kein Makel für den Minister.

Dass er dennoch nicht befreit auftrumpfen kann, liegt an der "Affäre Sonntag", die ihn nun schon seit neun Monaten verfolgt – und an die die Landtags-FDP am Freitag in einer zehnseitigen, umfangreichen Bilanz nochmal eindringlich erinnerte. "Dunkelgelbe Karte", so die Überschrift.

Im Kern der "Affäre" geht es darum, warum und wie ein Demokratieprojekt der "Stiphtung" des Kabarettisten Christoph Sonntag – ein Duzfreund des Ministers – mit rund 200.000 Euro gefördert werden sollte. "Es spricht vieles dafür, dass Wünsche von Christoph Sonntag auf Geheiß des Ministers auf dem kurzen Dienstweg umgesetzt werden", sagt dazu FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. – Es geht aber auch um die Art und Weise, wie es später beendet wurde

Drei Vorwürfe erhebt die FDP: Vergaberechtliche Vorschriften seien umgangen worden. Gestoppt wurde die fragwürdige Förderung nur, weil die Presse aufmerksam wurde. Und der Minister selbst habe seine private Verwicklung nicht umfänglich offen gelegt.

Unterlagen, die die Parlamentarier einsehen konnten, legen nahe, dass im Ministerium durchaus intensiv um die Finanzierung des Projektes gerungen wurde. Allerdings ging es weniger darum, ob es Geld gibt – sondern auf welchem Weg. Eine Direktvergabe des Demokratie-Projekts durch das Ministerium an die "Stiphtung" wurde dabei offenbar kritisch gesehen. "Das zuständige Fachreferat im Sozialministerium wies frühzeitig darauf hin, dass der Verzicht auf sämtliche vergaberechtlichen Ausschreibungen juristisch auf ziemlich wackeligen Füßen stand", sagt FDP-Fraktionsvize Jochen Haußmann. Nur daher, so der Verdacht, sei das Projekt schließlich über die "Landeszentrale für politische Bildung" abgewickelt worden.

Als dann, so der zweite Vorwurf, im Juli 2019 die Presse auf die Vorgänge aufmerksam wurde und die "Stuttgarter Nachrichten" als erste nachhakten, ging es im Ministerium plötzlich schnell. Innerhalb eines Tages – am Tag der Presseanfrage – fiel die Entscheidung, die Projektförderung zu beenden. Die Erklärung, das sei "Zufall", nennen die FDP-Abgeordneten "völlig unglaubwürdig". Innerhalb kürzester Zeit seien Beschlüsse gefasst worden, die sonst bestimmt eine Woche brauchten. Zentrale Dokumente fehlten. Das sei eine "überstürzte Projektbeendigung" gewesen, so Haußmann.

Und zuletzt bleiben die persönlichen Kontakte zwischen Lucha und Sonntag, die auch per SMS ("dein persönlicher Minischder") kommunizierten. "Eingefädelt", so nennt es die FDP, wurde das Projekt Anfang Mai 2017 bei einem dreistündigen Abendessen. Kosten: 299,80 Euro bei fünf Teilnehmern – Sonntag, Lucha und drei Mitarbeiter. Das Ministerium zahlte. Bei zwei weiteren Essen, im Dezember 2018 und im Februar 2019, zahlte Sonntag. Als "großen Fehler" bezeichnete der Minister das – auch wenn es private Treffen gewesen sein sollen. Allerdings gibt es Nachrichten, die darauf hindeuten, dass doch über eine Projektverlängerung gesprochen wurde. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Vorteilsannahme.

Für die FDP reichen schon die vorliegenden Indizien aus, um über den Minister den Stab brechen: "Das Verhalten von Herrn Lucha mag rechtlich gerade noch so vertretbar sein", sagt Fraktionschef Rülke, "für einen Minister handelte er aber inakzeptabel und kleinkariert." Man brauche nicht einmal einen Untersuchungssausschuss, um weiter Licht in die Sache zu bringen. Das Fehlverhalten stehe fest. "Lediglich aufgrund der Corona-Pandemie, in der das Land einen handlungsfähigen Sozialminister benötigt, sehen wir von einer Rücktrittsforderung ab", spricht Rülke kaum verklausuliert das Misstrauen aus.

Für Lucha heißt das: Der Kampf gegen Corona ist hart. Danach aber wird es auch persönlich härter.